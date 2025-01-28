rawpixel
Lamp (c. 1938) by Isidore Steinberg
Floral essence poster template and design
https://www.rawpixel.com/image/12704377/floral-essence-poster-template-and-designView license
Vase (c. 1938) by Isidore Steinberg
https://www.rawpixel.com/image/10082130/vase-c-1938-isidore-steinbergFree Image from public domain license
Perfume poster template and design
https://www.rawpixel.com/image/12704380/perfume-poster-template-and-designView license
Whale Oil Lamp (c. 1938) by Isidore Steinberg
https://www.rawpixel.com/image/10082288/whale-oil-lamp-c-1938-isidore-steinbergFree Image from public domain license
Editable Victorian lantern, vintage design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059182/editable-victorian-lantern-vintage-design-set-remixed-rawpixelView license
Bowl (c. 1939) by Isidore Steinberg
https://www.rawpixel.com/image/10082770/bowl-c-1939-isidore-steinbergFree Image from public domain license
Premium perfume Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12671303/premium-perfume-instagram-post-templateView license
Sauce Dish (c. 1938) by Isidore Steinberg
https://www.rawpixel.com/image/10081380/sauce-dish-c-1938-isidore-steinbergFree Image from public domain license
Rose fragrance Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12704640/rose-fragrance-instagram-post-templateView license
Wine Glass (c. 1937) by Isidore Steinberg
https://www.rawpixel.com/image/10078201/wine-glass-c-1937-isidore-steinbergFree Image from public domain license
Perfume bottle mockup, editable cosmetic product packaging design
https://www.rawpixel.com/image/9192496/perfume-bottle-mockup-editable-cosmetic-product-packaging-designView license
Sugar Bowl (c. 1940) by Isidore Steinberg
https://www.rawpixel.com/image/10086897/sugar-bowl-c-1940-isidore-steinbergFree Image from public domain license
Perfume bottle set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15075074/perfume-bottle-set-editable-design-elementView license
Vase (c. 1938) by Grace Halpin
https://www.rawpixel.com/image/10082145/vase-c-1938-grace-halpinFree Image from public domain license
Perfume bottle label mockup, editable product design
https://www.rawpixel.com/image/14435542/perfume-bottle-label-mockup-editable-product-designView license
Spark Lamp (c. 1936) by John Tarantino
https://www.rawpixel.com/image/10071755/spark-lamp-c-1936-john-tarantinoFree Image from public domain license
Floral perfume Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12671298/floral-perfume-instagram-post-templateView license
Sugar Bowl with Cover (c. 1936) by Frank Fumagalli
https://www.rawpixel.com/image/10071959/sugar-bowl-with-cover-c-1936-frank-fumagalliFree Image from public domain license
Floral scent Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12704657/floral-scent-instagram-post-templateView license
Lantern (c. 1938) by Walter Hochstrasser
https://www.rawpixel.com/image/10080507/lantern-c-1938-walter-hochstrasserFree Image from public domain license
cosmetic bottle product design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16354013/cosmetic-bottle-product-design-element-set-editable-designView license
Candy Container (c. 1937) by Francis Law Durand
https://www.rawpixel.com/image/10073382/candy-container-c-1937-francis-law-durandFree Image from public domain license
Cosmetic bottle mockup, editable business branding design
https://www.rawpixel.com/image/9196261/cosmetic-bottle-mockup-editable-business-branding-designView license
Whale Oil Lamp (c. 1940) by Janet Riza
https://www.rawpixel.com/image/10087179/whale-oil-lamp-c-1940-janet-rizaFree Image from public domain license
Perfume bottle set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15075089/perfume-bottle-set-editable-design-elementView license
Spark Lamp (c. 1938) by John Dana
https://www.rawpixel.com/image/10081720/spark-lamp-c-1938-john-danaFree Image from public domain license
Signature scent poster template
https://www.rawpixel.com/image/14038089/signature-scent-poster-templateView license
Silver Sugar Urn (c. 1938) by Hardin Walsh
https://www.rawpixel.com/image/10081620/silver-sugar-urn-c-1938-hardin-walshFree Image from public domain license
Perfume bottle editable mockup, product packaging
https://www.rawpixel.com/image/12542565/perfume-bottle-editable-mockup-product-packagingView license
Sperm Oil Lamp (c. 1938) by John Dana
https://www.rawpixel.com/image/10081726/sperm-oil-lamp-c-1938-john-danaFree Image from public domain license
Perfume bottle editable mockup, fragrance
https://www.rawpixel.com/image/12468632/perfume-bottle-editable-mockup-fragranceView license
Lamp (c. 1938) by Giacinto Capelli
https://www.rawpixel.com/image/10080471/lamp-c-1938-giacinto-capelliFree Image from public domain license
Victorian lantern, editable vintage design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9057471/victorian-lantern-editable-vintage-design-set-remixed-rawpixelView license
Lamp (c. 1936) by John Fisk
https://www.rawpixel.com/image/10066915/lamp-c-1936-john-fiskFree Image from public domain license
Perfume bottle editable mockup
https://www.rawpixel.com/image/12479329/perfume-bottle-editable-mockupView license
Lamp (c. 1940) by Richard Taylor
https://www.rawpixel.com/image/10086217/lamp-c-1940-richard-taylorFree Image from public domain license
Perfume ad Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14451384/perfume-instagram-post-templateView license
Lantern (c. 1938) by Filippo Porreca
https://www.rawpixel.com/image/10080511/lantern-c-1938-filippo-porrecaFree Image from public domain license
Perfume bottle editable mockup, fragrance
https://www.rawpixel.com/image/12489393/perfume-bottle-editable-mockup-fragranceView license
Hand Lantern (c. 1938) by Amelia Tuccio
https://www.rawpixel.com/image/10080123/hand-lantern-c-1938-amelia-tuccioFree Image from public domain license