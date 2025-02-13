rawpixel
Edit ImageCrop
Pa. German Butter Mold (c. 1938) by Franklyn Syres
Save
Edit Image
artwatercolourcoinmoneypublic domainpaintingsbuttersymbol
Money saving solution, woman holding magnifying glass editable collage. Remixed by rawpixel.
Money saving solution, woman holding magnifying glass editable collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9367447/png-aesthetic-bank-bankingView license
Pa. German Butter Mold (c. 1939) by Franklyn Syres
Pa. German Butter Mold (c. 1939) by Franklyn Syres
https://www.rawpixel.com/image/10084096/pa-german-butter-mold-c-1939-franklyn-syresFree Image from public domain license
Investor finding, man holding magnifying glass editable, finance. Remixed by rawpixel.
Investor finding, man holding magnifying glass editable, finance. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9566981/png-aesthetic-banking-banknoteView license
Pa. German Butter Mold (c. 1939) by Franklyn Syres
Pa. German Butter Mold (c. 1939) by Franklyn Syres
https://www.rawpixel.com/image/10084104/pa-german-butter-mold-c-1939-franklyn-syresFree Image from public domain license
Money saving quote, Instagram post template, editable design
Money saving quote, Instagram post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/18263466/money-saving-quote-instagram-post-template-editable-designView license
Pa. German Butter Mold (c. 1939) by Franklyn Syres
Pa. German Butter Mold (c. 1939) by Franklyn Syres
https://www.rawpixel.com/image/10084094/pa-german-butter-mold-c-1939-franklyn-syresFree Image from public domain license
Save money word editable collage art. Remixed by rawpixel.
Save money word editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9449722/save-money-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Pa. German Cake Mold (c. 1939) by Franklyn Syres
Pa. German Cake Mold (c. 1939) by Franklyn Syres
https://www.rawpixel.com/image/10084102/pa-german-cake-mold-c-1939-franklyn-syresFree Image from public domain license
3D coin element set, editable design
3D coin element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15004412/coin-element-set-editable-designView license
Pa. German Butter Mold (c. 1939) by Franklyn Syres
Pa. German Butter Mold (c. 1939) by Franklyn Syres
https://www.rawpixel.com/image/10084095/pa-german-butter-mold-c-1939-franklyn-syresFree Image from public domain license
Editable stacked coins design element set
Editable stacked coins design element set
https://www.rawpixel.com/image/15080794/editable-stacked-coins-design-element-setView license
Pa. German Butter Mold (c. 1938) by Charlotte Angus
Pa. German Butter Mold (c. 1938) by Charlotte Angus
https://www.rawpixel.com/image/10080709/pa-german-butter-mold-c-1938-charlotte-angusFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003953/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
Butter Mold (c. 1940) by Franklyn Syres
Butter Mold (c. 1940) by Franklyn Syres
https://www.rawpixel.com/image/10089063/butter-mold-c-1940-franklyn-syresFree Image from public domain license
Good money habits Instagram template, cute editable design for kids
Good money habits Instagram template, cute editable design for kids
https://www.rawpixel.com/image/18448911/good-money-habits-instagram-template-cute-editable-design-for-kidsView license
Carved Pinewood Mold (c. 1939) by Franklyn Syres
Carved Pinewood Mold (c. 1939) by Franklyn Syres
https://www.rawpixel.com/image/10082963/carved-pinewood-mold-c-1939-franklyn-syresFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003972/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
Pa. German Stove Plate (c. 1939) by Franklyn Syres
Pa. German Stove Plate (c. 1939) by Franklyn Syres
https://www.rawpixel.com/image/10084158/pa-german-stove-plate-c-1939-franklyn-syresFree Image from public domain license
Editable saving money element set
Editable saving money element set
https://www.rawpixel.com/image/15143969/editable-saving-money-element-setView license
Pa. German Butter Mold (c. 1938) by Charlotte Angus
Pa. German Butter Mold (c. 1938) by Charlotte Angus
https://www.rawpixel.com/image/10080722/pa-german-butter-mold-c-1938-charlotte-angusFree Image from public domain license
3D coin element set, editable design
3D coin element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15004434/coin-element-set-editable-designView license
Pa. German Butter Mold (c. 1938) by Albert Levone
Pa. German Butter Mold (c. 1938) by Albert Levone
https://www.rawpixel.com/image/10080708/pa-german-butter-mold-c-1938-albert-levoneFree Image from public domain license
3D coin element set, editable design
3D coin element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15006581/coin-element-set-editable-designView license
Pa. German Butter Mold (c. 1940) by Charlotte Angus
Pa. German Butter Mold (c. 1940) by Charlotte Angus
https://www.rawpixel.com/image/10089402/pa-german-butter-mold-c-1940-charlotte-angusFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003983/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
Pa. German Butter Mold (c. 1938) by Charlotte Angus
Pa. German Butter Mold (c. 1938) by Charlotte Angus
https://www.rawpixel.com/image/10080724/pa-german-butter-mold-c-1938-charlotte-angusFree Image from public domain license
Editable stacked coins design element set
Editable stacked coins design element set
https://www.rawpixel.com/image/15080691/editable-stacked-coins-design-element-setView license
Pa. German Butter Mold (c. 1938) by Charlotte Angus
Pa. German Butter Mold (c. 1938) by Charlotte Angus
https://www.rawpixel.com/image/10080689/pa-german-butter-mold-c-1938-charlotte-angusFree Image from public domain license
Editable saving money element set
Editable saving money element set
https://www.rawpixel.com/image/15143982/editable-saving-money-element-setView license
Pa. German Butter Mold (c. 1938) by Albert Levone
Pa. German Butter Mold (c. 1938) by Albert Levone
https://www.rawpixel.com/image/10080712/pa-german-butter-mold-c-1938-albert-levoneFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003984/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
Pa. German Butter Mold (c. 1938) by Albert Levone
Pa. German Butter Mold (c. 1938) by Albert Levone
https://www.rawpixel.com/image/10080691/pa-german-butter-mold-c-1938-albert-levoneFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003963/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
Tin Candle Sconce (c. 1940) by Franklyn Syres
Tin Candle Sconce (c. 1940) by Franklyn Syres
https://www.rawpixel.com/image/10086956/tin-candle-sconce-c-1940-franklyn-syresFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003967/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
Pa. German Butter Mold (c. 1938) by Albert Levone
Pa. German Butter Mold (c. 1938) by Albert Levone
https://www.rawpixel.com/image/10080711/pa-german-butter-mold-c-1938-albert-levoneFree Image from public domain license
3D coin element set, editable design
3D coin element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15004483/coin-element-set-editable-designView license
Lard Oil Lamp (c. 1940) by Franklyn Syres
Lard Oil Lamp (c. 1940) by Franklyn Syres
https://www.rawpixel.com/image/10086247/lard-oil-lamp-c-1940-franklyn-syresFree Image from public domain license
Editable saving money element set
Editable saving money element set
https://www.rawpixel.com/image/15143966/editable-saving-money-element-setView license
Pa. German Butter Mold (c. 1938) by Roy Weber
Pa. German Butter Mold (c. 1938) by Roy Weber
https://www.rawpixel.com/image/10080726/pa-german-butter-mold-c-1938-roy-weberFree Image from public domain license