Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartwatercolourlogopublic domainplatepaintingsbutterPa. German Butter Mold (c. 1938) by Albert LevoneOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 897 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3061 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarFestive cookie recipe Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12466375/festive-cookie-recipe-instagram-post-template-editable-textView licensePa. German Butter Mold (c. 1938) by Albert Levonehttps://www.rawpixel.com/image/10080727/pa-german-butter-mold-c-1938-albert-levoneFree Image from public domain licenseCake house Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12543132/cake-house-instagram-post-template-editable-textView licensePa. German Butter Mold (c. 1938) by Albert Levonehttps://www.rawpixel.com/image/10080707/pa-german-butter-mold-c-1938-albert-levoneFree Image from public domain licenseDairy farm logo Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12828364/dairy-farm-logo-instagram-post-templateView licensePa. German Butter Mold (c. 1938) by Albert Levonehttps://www.rawpixel.com/image/10080712/pa-german-butter-mold-c-1938-albert-levoneFree Image from public domain licensePancake Wednesday Facebook post template, cute editable aesthetic designhttps://www.rawpixel.com/image/18105868/pancake-wednesday-facebook-post-template-cute-editable-aesthetic-designView licensePa. German Butter Mold (c. 1938) by Albert Levonehttps://www.rawpixel.com/image/10080691/pa-german-butter-mold-c-1938-albert-levoneFree Image from public domain licenseHappy cookies day Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12466590/happy-cookies-day-instagram-post-template-editable-textView licensePa. German Butter Mold (c. 1938) by Charlotte Angushttps://www.rawpixel.com/image/10080723/pa-german-butter-mold-c-1938-charlotte-angusFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10418663/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licensePa. German Butter Mold (c. 1938) by Albert Levonehttps://www.rawpixel.com/image/10080708/pa-german-butter-mold-c-1938-albert-levoneFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman in room, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199000/watercolor-victorian-woman-room-editable-remix-designView licensePa. German Butter Mold (c. 1938) by Roy Weberhttps://www.rawpixel.com/image/10080726/pa-german-butter-mold-c-1938-roy-weberFree Image from public domain licenseParty word sticker png element, editable blue watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/14890295/party-word-sticker-png-element-editable-blue-watercolor-designView licensePa. German Butter Mold (c. 1938) by Charlotte Angushttps://www.rawpixel.com/image/10080724/pa-german-butter-mold-c-1938-charlotte-angusFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11462393/watercolor-victorian-woman-editable-desktop-wallpaper-designView licensePa. German Butter Mold (c. 1938) by Charlotte Angushttps://www.rawpixel.com/image/10080709/pa-german-butter-mold-c-1938-charlotte-angusFree Image from public domain licenseBaby Shower word sticker png element, editable blue watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/14890113/baby-shower-word-sticker-png-element-editable-blue-watercolor-designView licensePa. German Butter Mold (c. 1938) by Charlotte Angushttps://www.rawpixel.com/image/10080722/pa-german-butter-mold-c-1938-charlotte-angusFree Image from public domain licenseBoy word sticker png element, editable blue watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/14890138/boy-word-sticker-png-element-editable-blue-watercolor-designView licensePatch Box of Kentucky Rifle (c. 1938) by Albert Levonehttps://www.rawpixel.com/image/10080920/patch-box-kentucky-rifle-c-1938-albert-levoneFree Image from public domain licenseIndian art & culture Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12538746/indian-art-culture-facebook-post-template-editable-designView licensePa. German Butter Mold (c. 1940) by Albert Levonehttps://www.rawpixel.com/image/10089410/pa-german-butter-mold-c-1940-albert-levoneFree Image from public domain licenseThanks word sticker png element, editable blue watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/14891528/thanks-word-sticker-png-element-editable-blue-watercolor-designView licensePatch Box of Kentucky Rifle (c. 1938) by Albert Levonehttps://www.rawpixel.com/image/10080930/patch-box-kentucky-rifle-c-1938-albert-levoneFree Image from public domain licenseThank you word sticker png element, editable blue watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/14890123/thank-you-word-sticker-png-element-editable-blue-watercolor-designView licensePa. German Butter Mold (c. 1938) by Charlotte Angushttps://www.rawpixel.com/image/10080689/pa-german-butter-mold-c-1938-charlotte-angusFree Image from public domain licenseMy baby word sticker png element, editable blue watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/14890952/baby-word-sticker-png-element-editable-blue-watercolor-designView licensePatch Box of Kentucky Rifle (c. 1938) by Albert Levonehttps://www.rawpixel.com/image/10080931/patch-box-kentucky-rifle-c-1938-albert-levoneFree Image from public domain licenseOh baby word sticker png element, editable blue watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/14890205/baby-word-sticker-png-element-editable-blue-watercolor-designView licensePennsylvania German Dish (c. 1936) by Albert Levonehttps://www.rawpixel.com/image/10067573/pennsylvania-german-dish-c-1936-albert-levoneFree Image from public domain licenseNursery word sticker png element, editable blue watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/14891509/nursery-word-sticker-png-element-editable-blue-watercolor-designView licensePa. German Plate (c. 1936) by Albert Levonehttps://www.rawpixel.com/image/10067430/pa-german-plate-c-1936-albert-levoneFree Image from public domain licenseIt's a boy word sticker png element, editable blue watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/14890937/its-boy-word-sticker-png-element-editable-blue-watercolor-designView licensePa. German Pie Plate (c. 1936) by Albert Levonehttps://www.rawpixel.com/image/10067421/pa-german-pie-plate-c-1936-albert-levoneFree Image from public domain licenseBaby word sticker png element, editable blue watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/14890018/baby-word-sticker-png-element-editable-blue-watercolor-designView licensePa. German Plate (c. 1937) by Albert Levonehttps://www.rawpixel.com/image/10076147/pa-german-plate-c-1937-albert-levoneFree Image from public domain licenseDaycare logo template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/13719934/daycare-logo-template-editable-designView licensePa. German Butter Mold (c. 1938) by Charlotte Angushttps://www.rawpixel.com/image/10080718/pa-german-butter-mold-c-1938-charlotte-angusFree Image from public domain license