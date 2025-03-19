Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageanimalcrossartpublic domainsnakedrawingssymbolphotoPa. German Flatiron Holder (c. 1938) by Salvatore BorrazzoOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 953 pxHigh Resolution (HD) 4096 x 3254 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarEditable Tattoo design design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15204828/editable-tattoo-design-design-element-setView licensePa. German Flatiron Holder (c. 1938) by Salvatore Borrazzohttps://www.rawpixel.com/image/10080785/pa-german-flatiron-holder-c-1938-salvatore-borrazzoFree Image from public domain licenseRetro monochrome collage with a hooded figure, snakes, and floral motifs editable designhttps://www.rawpixel.com/image/22189170/image-background-png-flowerView licenseGridiron (c. 1938) by Salvatore Borrazzohttps://www.rawpixel.com/image/10080081/gridiron-c-1938-salvatore-borrazzoFree Image from public domain licenseEndless love, editable poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/18111691/endless-love-editable-poster-templateView licenseAndiron (one of pair) (c. 1938) by Salvatore Borrazzohttps://www.rawpixel.com/image/10078479/andiron-one-pair-c-1938-salvatore-borrazzoFree Image from public domain licenseEditable aesthetic tattoo design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15196224/editable-aesthetic-tattoo-design-element-setView licensePa. German Flat-iron Holder (c. 1938) by Gordon Sanbornhttps://www.rawpixel.com/image/10080781/pa-german-flat-iron-holder-c-1938-gordon-sanbornFree Image from public domain licenseEditable Mystical celestial art design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15582241/editable-mystical-celestial-art-design-element-setView licenseAndiron (one of pair) (c. 1938) by Salvatore Borrazzohttps://www.rawpixel.com/image/10078483/andiron-one-pair-c-1938-salvatore-borrazzoFree Image from public domain licenseEditable aesthetic tattoo design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15196343/editable-aesthetic-tattoo-design-element-setView licenseFlatiron Holder (c. 1939) by Benjamin Resnickhttps://www.rawpixel.com/image/10083520/flatiron-holder-c-1939-benjamin-resnickFree Image from public domain licenseEditable aesthetic tattoo design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15202586/editable-aesthetic-tattoo-design-element-setView licensePa. German Flat-iron Stand (1935/1942) by Filippo Porrecahttps://www.rawpixel.com/image/10061485/pa-german-flat-iron-stand-19351942-filippo-porrecaFree Image from public domain licenseEditable animal tattoo celestial drawing design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15849153/editable-animal-tattoo-celestial-drawing-design-element-setView licenseFlat Iron Holder (c. 1938) by Joseph Rothenberghttps://www.rawpixel.com/image/10079941/flat-iron-holder-c-1938-joseph-rothenbergFree Image from public domain licenseAnxiety Instagram post template, cool editable designhttps://www.rawpixel.com/image/18113812/anxiety-instagram-post-template-cool-editable-designView licenseBootjack (c. 1937) by Salvatore Borrazzohttps://www.rawpixel.com/image/10073113/bootjack-c-1937-salvatore-borrazzoFree Image from public domain licenseEditable Mystical celestial art design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15581991/editable-mystical-celestial-art-design-element-setView licenseDeer Weather Vane (c. 1938) by Salvatore Borrazzohttps://www.rawpixel.com/image/10079584/deer-weather-vane-c-1938-salvatore-borrazzoFree Image from public domain licenseEditable Tattoo design design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15204824/editable-tattoo-design-design-element-setView licensePa. German Flat-iron Holder (c. 1938) by Herman Baderhttps://www.rawpixel.com/image/10080787/pa-german-flat-iron-holder-c-1938-herman-baderFree Image from public domain licenseEditable Tattoo design design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15205247/editable-tattoo-design-design-element-setView licenseAndiron (1935/1942) by Salvatore Borrazzohttps://www.rawpixel.com/image/10058771/andiron-19351942-salvatore-borrazzoFree Image from public domain licenseBrown textured background, editable abstract snake framehttps://www.rawpixel.com/image/11726545/brown-textured-background-editable-abstract-snake-frameView licenseTrivet (c. 1939) by Salvatore Borrazzohttps://www.rawpixel.com/image/10085025/trivet-c-1939-salvatore-borrazzoFree Image from public domain licenseEditable Tattoo design design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15204966/editable-tattoo-design-design-element-setView licenseCandle Holder (c. 1938) by Mildred Fordhttps://www.rawpixel.com/image/10079014/candle-holder-c-1938-mildred-fordFree Image from public domain licenseEditable Mystical celestial art design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15581644/editable-mystical-celestial-art-design-element-setView licenseDeer Weather Vane (c. 1938) by Salvatore Borrazzohttps://www.rawpixel.com/image/10079585/deer-weather-vane-c-1938-salvatore-borrazzoFree Image from public domain licenseVintage pet shop logo template, editable snake badgehttps://www.rawpixel.com/image/8627121/vintage-pet-shop-logo-template-editable-snake-badgeView licensePa. German Flat-iron Holder (c. 1936) by Milton Grubsteinhttps://www.rawpixel.com/image/10067396/pa-german-flat-iron-holder-c-1936-milton-grubsteinFree Image from public domain licenseMystical symbols for spiritual design, editable element sethttps://www.rawpixel.com/image/16496098/mystical-symbols-for-spiritual-design-editable-element-setView licenseFlat Iron Holder (c. 1938) by Gordon Sanbornhttps://www.rawpixel.com/image/10079963/flat-iron-holder-c-1938-gordon-sanbornFree Image from public domain licenseCat ruining houseplant collage elementhttps://www.rawpixel.com/image/8398425/cat-ruining-houseplant-collage-elementView licenseFlat Iron Holder (c. 1940) by Milton Grubsteinhttps://www.rawpixel.com/image/10085866/flat-iron-holder-c-1940-milton-grubsteinFree Image from public domain licenseSnake guide Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12709191/snake-guide-instagram-post-templateView licenseFlat Iron Holder (c. 1937) by Salvatore Borrazzohttps://www.rawpixel.com/image/10074890/flat-iron-holder-c-1937-salvatore-borrazzoFree Image from public domain licenseFlash tattoos Instagram post template, dark aesthetic editable designhttps://www.rawpixel.com/image/18424450/flash-tattoos-instagram-post-template-dark-aesthetic-editable-designView licenseBootjack (c. 1937) by Salvatore Borrazzohttps://www.rawpixel.com/image/10073098/bootjack-c-1937-salvatore-borrazzoFree Image from public domain license