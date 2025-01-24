rawpixel
Edit ImageCrop
Padded Quilt (c. 1938) by Eva Wilson
Save
Edit Image
artwatercolourlacepublic domainpaintingslinenphotorug
Editable watercolor red coquette element set
Editable watercolor red coquette element set
https://www.rawpixel.com/image/15145805/editable-watercolor-red-coquette-element-setView license
Quilt (c. 1938) by Eva Wilson
Quilt (c. 1938) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10081196/quilt-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain license
Editable watercolor red coquette element set
Editable watercolor red coquette element set
https://www.rawpixel.com/image/15144616/editable-watercolor-red-coquette-element-setView license
Darned Collar & Pattern of Embroidery (c. 1938) by Eva Wilson
Darned Collar & Pattern of Embroidery (c. 1938) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10079551/darned-collar-pattern-embroidery-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain license
Best friends forever, editable story template design
Best friends forever, editable story template design
https://www.rawpixel.com/image/22463247/best-friends-forever-editable-customizable-designView license
Eagle Coverlet (c. 1938) by Eva Wilson
Eagle Coverlet (c. 1938) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10079782/eagle-coverlet-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain license
Brown coquette illustration, editable design element remix set
Brown coquette illustration, editable design element remix set
https://www.rawpixel.com/image/15381576/brown-coquette-illustration-editable-design-element-remix-setView license
Linen Table Cloth (c. 1937) by Eva Wilson
Linen Table Cloth (c. 1937) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10075707/linen-table-cloth-c-1937-eva-wilsonFree Image from public domain license
Editable purple coquette bow ribbon design element set
Editable purple coquette bow ribbon design element set
https://www.rawpixel.com/image/15318559/editable-purple-coquette-bow-ribbon-design-element-setView license
Damask Coverlet (c. 1938) by Eva Wilson
Damask Coverlet (c. 1938) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10079545/damask-coverlet-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain license
Vintage flower border background, brown paper editable design
Vintage flower border background, brown paper editable design
https://www.rawpixel.com/image/10183317/vintage-flower-border-background-brown-paper-editable-designView license
Economy Sewing Supply Holder (c. 1938) by Eva Wilson
Economy Sewing Supply Holder (c. 1938) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10079820/economy-sewing-supply-holder-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain license
Grayscale floral frame, wrinkled paper editable design
Grayscale floral frame, wrinkled paper editable design
https://www.rawpixel.com/image/10113767/grayscale-floral-frame-wrinkled-paper-editable-designView license
Economy White Cap (c. 1938) by Eva Wilson
Economy White Cap (c. 1938) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10079816/economy-white-cap-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain license
Grayscale floral frame, wrinkled paper editable design
Grayscale floral frame, wrinkled paper editable design
https://www.rawpixel.com/image/10162822/grayscale-floral-frame-wrinkled-paper-editable-designView license
Pin Cushion (c. 1938) by Eva Wilson
Pin Cushion (c. 1938) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10080994/pin-cushion-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain license
Beige ornamental frame background, editable vintage design, remixed by rawpixel
Beige ornamental frame background, editable vintage design, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8696511/beige-ornamental-frame-background-editable-vintage-design-remixed-rawpixelView license
Mat (c. 1937) by Eva Wilson
Mat (c. 1937) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10075804/mat-c-1937-eva-wilsonFree Image from public domain license
Editable coquette black balloon party design element set
Editable coquette black balloon party design element set
https://www.rawpixel.com/image/15301265/editable-coquette-black-balloon-party-design-element-setView license
Coverlet - Pine Tree Border (c. 1937) by Eva Wilson
Coverlet - Pine Tree Border (c. 1937) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10074097/coverlet-pine-tree-border-c-1937-eva-wilsonFree Image from public domain license
70% sale Instagram story template, editable text
70% sale Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11682869/70percent-sale-instagram-story-template-editable-textView license
Coverlet (c. 1939) by Eva Wilson
Coverlet (c. 1939) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10083217/coverlet-c-1939-eva-wilsonFree Image from public domain license
Duvet cover, bed linen mockup, editable design
Duvet cover, bed linen mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12589352/duvet-cover-bed-linen-mockup-editable-designView license
Cotton Thread Scarf (c. 1938) by Walter W Jennings
Cotton Thread Scarf (c. 1938) by Walter W Jennings
https://www.rawpixel.com/image/10079431/cotton-thread-scarf-c-1938-walter-jenningsFree Image from public domain license
Spring festival Instagram story template, editable text
Spring festival Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11682870/spring-festival-instagram-story-template-editable-textView license
Economy Handkerchief and Mitts (c. 1938) by Eva Wilson
Economy Handkerchief and Mitts (c. 1938) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10079798/economy-handkerchief-and-mitts-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain license
Editable watercolor red coquette element set
Editable watercolor red coquette element set
https://www.rawpixel.com/image/15145661/editable-watercolor-red-coquette-element-setView license
Embroidered Collar (c. 1938) by Eva Wilson
Embroidered Collar (c. 1938) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10079834/embroidered-collar-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain license
Editable watercolor red coquette element set
Editable watercolor red coquette element set
https://www.rawpixel.com/image/15145000/editable-watercolor-red-coquette-element-setView license
Economy Night Cap (c. 1938) by Eva Wilson
Economy Night Cap (c. 1938) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10079814/economy-night-cap-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain license
Art nouveau flower background, vintage botanical illustration. Remixed by rawpixel.
Art nouveau flower background, vintage botanical illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12542128/png-abstract-art-nouveauView license
Lace Detail (c. 1938) by Edith Miller
Lace Detail (c. 1938) by Edith Miller
https://www.rawpixel.com/image/10080460/lace-detail-c-1938-edith-millerFree Image from public domain license
Editable watercolor red coquette element set
Editable watercolor red coquette element set
https://www.rawpixel.com/image/15144963/editable-watercolor-red-coquette-element-setView license
Shawl (Plaid) (c. 1937) by Eva Wilson
Shawl (Plaid) (c. 1937) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10077025/shawl-plaid-c-1937-eva-wilsonFree Image from public domain license
Brown coquette illustration, editable design element remix set
Brown coquette illustration, editable design element remix set
https://www.rawpixel.com/image/15381579/brown-coquette-illustration-editable-design-element-remix-setView license
Quilt (c. 1937) by Eva Wilson
Quilt (c. 1937) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10076676/quilt-c-1937-eva-wilsonFree Image from public domain license
Timeless collection Instagram post template, original art illustration from Thomas Gainsborough, editable design
Timeless collection Instagram post template, original art illustration from Thomas Gainsborough, editable design
https://www.rawpixel.com/image/23541630/image-flower-frame-circleView license
Quilt Patches (c. 1938) by Katherine Hastings
Quilt Patches (c. 1938) by Katherine Hastings
https://www.rawpixel.com/image/10081214/quilt-patches-c-1938-katherine-hastingsFree Image from public domain license
Black coquette, editable design element set
Black coquette, editable design element set
https://www.rawpixel.com/image/15418006/black-coquette-editable-design-element-setView license
Quilt (c. 1938) by George Loughridge
Quilt (c. 1938) by George Loughridge
https://www.rawpixel.com/image/10081207/quilt-c-1938-george-loughridgeFree Image from public domain license