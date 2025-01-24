Edit ImageCrop2SaveSaveEdit Imageartwatercolourlacepublic domainpaintingslinenphotorugPadded Quilt (c. 1938) by Eva WilsonOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1015 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3366 x 3978 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarEditable watercolor red coquette element sethttps://www.rawpixel.com/image/15145805/editable-watercolor-red-coquette-element-setView licenseQuilt (c. 1938) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10081196/quilt-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain licenseEditable watercolor red coquette element sethttps://www.rawpixel.com/image/15144616/editable-watercolor-red-coquette-element-setView licenseDarned Collar & Pattern of Embroidery (c. 1938) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10079551/darned-collar-pattern-embroidery-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain licenseBest friends forever, editable story template designhttps://www.rawpixel.com/image/22463247/best-friends-forever-editable-customizable-designView licenseEagle Coverlet (c. 1938) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10079782/eagle-coverlet-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain licenseBrown coquette illustration, editable design element remix sethttps://www.rawpixel.com/image/15381576/brown-coquette-illustration-editable-design-element-remix-setView licenseLinen Table Cloth (c. 1937) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10075707/linen-table-cloth-c-1937-eva-wilsonFree Image from public domain licenseEditable purple coquette bow ribbon design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15318559/editable-purple-coquette-bow-ribbon-design-element-setView licenseDamask Coverlet (c. 1938) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10079545/damask-coverlet-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain licenseVintage flower border background, brown paper editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10183317/vintage-flower-border-background-brown-paper-editable-designView licenseEconomy Sewing Supply Holder (c. 1938) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10079820/economy-sewing-supply-holder-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain licenseGrayscale floral frame, wrinkled paper editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10113767/grayscale-floral-frame-wrinkled-paper-editable-designView licenseEconomy White Cap (c. 1938) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10079816/economy-white-cap-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain licenseGrayscale floral frame, wrinkled paper editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10162822/grayscale-floral-frame-wrinkled-paper-editable-designView licensePin Cushion (c. 1938) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10080994/pin-cushion-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain licenseBeige ornamental frame background, editable vintage design, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8696511/beige-ornamental-frame-background-editable-vintage-design-remixed-rawpixelView licenseMat (c. 1937) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10075804/mat-c-1937-eva-wilsonFree Image from public domain licenseEditable coquette black balloon party design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15301265/editable-coquette-black-balloon-party-design-element-setView licenseCoverlet - Pine Tree Border (c. 1937) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10074097/coverlet-pine-tree-border-c-1937-eva-wilsonFree Image from public domain license70% sale Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11682869/70percent-sale-instagram-story-template-editable-textView licenseCoverlet (c. 1939) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10083217/coverlet-c-1939-eva-wilsonFree Image from public domain licenseDuvet cover, bed linen mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12589352/duvet-cover-bed-linen-mockup-editable-designView licenseCotton Thread Scarf (c. 1938) by Walter W Jenningshttps://www.rawpixel.com/image/10079431/cotton-thread-scarf-c-1938-walter-jenningsFree Image from public domain licenseSpring festival Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11682870/spring-festival-instagram-story-template-editable-textView licenseEconomy Handkerchief and Mitts (c. 1938) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10079798/economy-handkerchief-and-mitts-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain licenseEditable watercolor red coquette element sethttps://www.rawpixel.com/image/15145661/editable-watercolor-red-coquette-element-setView licenseEmbroidered Collar (c. 1938) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10079834/embroidered-collar-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain licenseEditable watercolor red coquette element sethttps://www.rawpixel.com/image/15145000/editable-watercolor-red-coquette-element-setView licenseEconomy Night Cap (c. 1938) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10079814/economy-night-cap-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain licenseArt nouveau flower background, vintage botanical illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12542128/png-abstract-art-nouveauView licenseLace Detail (c. 1938) by Edith Millerhttps://www.rawpixel.com/image/10080460/lace-detail-c-1938-edith-millerFree Image from public domain licenseEditable watercolor red coquette element sethttps://www.rawpixel.com/image/15144963/editable-watercolor-red-coquette-element-setView licenseShawl (Plaid) (c. 1937) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10077025/shawl-plaid-c-1937-eva-wilsonFree Image from public domain licenseBrown coquette illustration, editable design element remix sethttps://www.rawpixel.com/image/15381579/brown-coquette-illustration-editable-design-element-remix-setView licenseQuilt (c. 1937) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10076676/quilt-c-1937-eva-wilsonFree Image from public domain licenseTimeless collection Instagram post template, original art illustration from Thomas Gainsborough, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/23541630/image-flower-frame-circleView licenseQuilt Patches (c. 1938) by Katherine Hastingshttps://www.rawpixel.com/image/10081214/quilt-patches-c-1938-katherine-hastingsFree Image from public domain licenseBlack coquette, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418006/black-coquette-editable-design-element-setView licenseQuilt (c. 1938) by George Loughridgehttps://www.rawpixel.com/image/10081207/quilt-c-1938-george-loughridgeFree Image from public domain license