rawpixel
Edit ImageCrop
Painted Chair (1938) by Kurt Melzer
Save
Edit Image
artwatercolourfurniturepublic domainpaintingschairphotoantique
Vintage chair collage illustration editable design
Vintage chair collage illustration editable design
https://www.rawpixel.com/image/12623131/vintage-chair-collage-illustration-editable-designView license
Cabinet (c. 1940) by Kurt Melzer and Stanley Mazur
Cabinet (c. 1940) by Kurt Melzer and Stanley Mazur
https://www.rawpixel.com/image/10089072/cabinet-c-1940-kurt-melzer-and-stanley-mazurFree Image from public domain license
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059564/victorian-furniture-editable-home-decor-design-set-remixed-rawpixelView license
Accounting Desk (1936) by Kurt Melzer
Accounting Desk (1936) by Kurt Melzer
https://www.rawpixel.com/image/10064038/accounting-desk-1936-kurt-melzerFree Image from public domain license
Flea market Instagram story template, editable text
Flea market Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11758528/flea-market-instagram-story-template-editable-textView license
Conductor Head (1938) by Kurt Melzer
Conductor Head (1938) by Kurt Melzer
https://www.rawpixel.com/image/10079396/conductor-head-1938-kurt-melzerFree Image from public domain license
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView license
Mirror (c. 1936) by Kurt Melzer
Mirror (c. 1936) by Kurt Melzer
https://www.rawpixel.com/image/10067177/mirror-c-1936-kurt-melzerFree Image from public domain license
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView license
Highboy (c. 1936) by Kurt Melzer
Highboy (c. 1936) by Kurt Melzer
https://www.rawpixel.com/image/10066338/highboy-c-1936-kurt-melzerFree Image from public domain license
Minimal living room interior mockup, editable design
Minimal living room interior mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12670681/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView license
Settee and Folding Bed (1935/1942) by Kurt Melzer
Settee and Folding Bed (1935/1942) by Kurt Melzer
https://www.rawpixel.com/image/10069582/settee-and-folding-bed-19351942-kurt-melzerFree Image from public domain license
Flea market Instagram post template, editable text
Flea market Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11496071/flea-market-instagram-post-template-editable-textView license
Rocking Chair (c. 1938) by John R Towers
Rocking Chair (c. 1938) by John R Towers
https://www.rawpixel.com/image/10081284/rocking-chair-c-1938-john-towersFree Image from public domain license
Baroque armchair
Baroque armchair
https://www.rawpixel.com/image/14996509/baroque-armchairView license
Baby High Chair (1938) by John Swientochowski
Baby High Chair (1938) by John Swientochowski
https://www.rawpixel.com/image/10078539/baby-high-chair-1938-john-swientochowskiFree Image from public domain license
Activated Summer Instagram post template
Activated Summer Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14571793/activated-summer-instagram-post-templateView license
Bishop Hill: Table (1936) by Kurt Melzer
Bishop Hill: Table (1936) by Kurt Melzer
https://www.rawpixel.com/image/10064334/bishop-hill-table-1936-kurt-melzerFree Image from public domain license
Antique furniture auction Instagram post template, editable text
Antique furniture auction Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12614776/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-textView license
Sleigh Bed (c. 1936) by Kurt Melzer
Sleigh Bed (c. 1936) by Kurt Melzer
https://www.rawpixel.com/image/10071641/sleigh-bed-c-1936-kurt-melzerFree Image from public domain license
Antique furniture auction Instagram post template, editable text and design
Antique furniture auction Instagram post template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/18589486/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-text-and-designView license
Brooch and Earring (1935/1942) by Kurt Melzer
Brooch and Earring (1935/1942) by Kurt Melzer
https://www.rawpixel.com/image/10069054/brooch-and-earring-19351942-kurt-melzerFree Image from public domain license
Vintage leather armchair element, editable design set
Vintage leather armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990203/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView license
Powder Flask (c. 1936) by Kurt Melzer
Powder Flask (c. 1936) by Kurt Melzer
https://www.rawpixel.com/image/10068065/powder-flask-c-1936-kurt-melzerFree Image from public domain license
Relax Instagram post template
Relax Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14571816/relax-instagram-post-templateView license
Hoopskirt chair (1936) by Kurt Melzer
Hoopskirt chair (1936) by Kurt Melzer
https://www.rawpixel.com/image/10066442/hoopskirt-chair-1936-kurt-melzerFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990205/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Chest-on-Chest (c. 1938) by Arthur Johnson
Chest-on-Chest (c. 1938) by Arthur Johnson
https://www.rawpixel.com/image/10079209/chest-on-chest-c-1938-arthur-johnsonFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990206/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Brooch and Earrings (c. 1936) by Kurt Melzer
Brooch and Earrings (c. 1936) by Kurt Melzer
https://www.rawpixel.com/image/10070033/brooch-and-earrings-c-1936-kurt-melzerFree Image from public domain license
Watercolor armchair design element set, editable design
Watercolor armchair design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16239359/watercolor-armchair-design-element-set-editable-designView license
Candle Stand (c. 1938) by Paul Ward
Candle Stand (c. 1938) by Paul Ward
https://www.rawpixel.com/image/10079024/candle-stand-c-1938-paul-wardFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994504/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Table (c. 1938) by Arthur Mathews
Table (c. 1938) by Arthur Mathews
https://www.rawpixel.com/image/10081878/table-c-1938-arthur-mathewsFree Image from public domain license
Vintage leather armchair element, editable design set
Vintage leather armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14989178/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView license
Cabinet for Storage (1938) by Bernard Krieger
Cabinet for Storage (1938) by Bernard Krieger
https://www.rawpixel.com/image/10079042/cabinet-for-storage-1938-bernard-kriegerFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14989181/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Chest-on-Chest (c. 1938) by Lorenz Rothkranz
Chest-on-Chest (c. 1938) by Lorenz Rothkranz
https://www.rawpixel.com/image/10079218/chest-on-chest-c-1938-lorenz-rothkranzFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994520/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Chest (c. 1938) by John Dana
Chest (c. 1938) by John Dana
https://www.rawpixel.com/image/10079172/chest-c-1938-john-danaFree Image from public domain license