rawpixel
Edit ImageCrop
Parian Ware Tie Back (c. 1938) by Richard Barnett
Save
Edit Image
animalflowerplantpatternartwatercolorpublic domainclothing
Gratitude quote Instagram story template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Gratitude quote Instagram story template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/23049812/image-butterfly-paper-flowerView license
Wall Bracket Candleholder (c. 1938) by Richard Barnett
Wall Bracket Candleholder (c. 1938) by Richard Barnett
https://www.rawpixel.com/image/10082158/wall-bracket-candleholder-c-1938-richard-barnettFree Image from public domain license
Free mind Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Free mind Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/23045326/image-butterfly-rose-paperView license
Tin Egg Boiler (c. 1938) by Richard Barnett
Tin Egg Boiler (c. 1938) by Richard Barnett
https://www.rawpixel.com/image/10081956/tin-egg-boiler-c-1938-richard-barnettFree Image from public domain license
Editable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper design
Editable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11450804/editable-watercolor-victorian-woman-dog-desktop-wallpaper-designView license
Sugar Bowl (c. 1938) by Richard Barnett
Sugar Bowl (c. 1938) by Richard Barnett
https://www.rawpixel.com/image/10081833/sugar-bowl-c-1938-richard-barnettFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10198793/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Doll (c. 1938) by Ray Price
Doll (c. 1938) by Ray Price
https://www.rawpixel.com/image/10079613/doll-c-1938-ray-priceFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman & dog, editable remix design
Watercolor Victorian woman & dog, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10360723/watercolor-victorian-woman-dog-editable-remix-designView license
Stoneware Pitcher (c. 1939) by Richard Barnett
Stoneware Pitcher (c. 1939) by Richard Barnett
https://www.rawpixel.com/image/10084796/stoneware-pitcher-c-1939-richard-barnettFree Image from public domain license
Watercolor butterflies & flower, editable remix design
Watercolor butterflies & flower, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10893353/watercolor-butterflies-flower-editable-remix-designView license
Parian Ware Syrup Pitcher (1935/1942) by Richard Whitaker
Parian Ware Syrup Pitcher (1935/1942) by Richard Whitaker
https://www.rawpixel.com/image/10061550/parian-ware-syrup-pitcher-19351942-richard-whitakerFree Image from public domain license
Watercolor butterflies & flower mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor butterflies & flower mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10872924/watercolor-butterflies-flower-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Juggling Marionette (c. 1937) by Elmer Weise
Juggling Marionette (c. 1937) by Elmer Weise
https://www.rawpixel.com/image/10075581/juggling-marionette-c-1937-elmer-weiseFree Image from public domain license
Watercolor butterflies & flower png element, editable remix design
Watercolor butterflies & flower png element, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10872826/watercolor-butterflies-flower-png-element-editable-remix-designView license
Cake Mold (c. 1938) by Richard Barnett
Cake Mold (c. 1938) by Richard Barnett
https://www.rawpixel.com/image/10078999/cake-mold-c-1938-richard-barnettFree Image from public domain license
Watercolor butterflies & flower, editable remix design
Watercolor butterflies & flower, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10893425/watercolor-butterflies-flower-editable-remix-designView license
Toy Bank (c. 1938) by Chris Makrenos
Toy Bank (c. 1938) by Chris Makrenos
https://www.rawpixel.com/image/10082036/toy-bank-c-1938-chris-makrenosFree Image from public domain license
Watercolor butterflies & flower, editable remix design
Watercolor butterflies & flower, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10873284/watercolor-butterflies-flower-editable-remix-designView license
Center Fire Revolver (c. 1941) by Joseph Cannella
Center Fire Revolver (c. 1941) by Joseph Cannella
https://www.rawpixel.com/image/10087474/center-fire-revolver-c-1941-joseph-cannellaFree Image from public domain license
Watercolor butterflies & flower mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor butterflies & flower mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10893379/watercolor-butterflies-flower-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Cake Pan (c. 1938) by Richard Barnett
Cake Pan (c. 1938) by Richard Barnett
https://www.rawpixel.com/image/10079006/cake-pan-c-1938-richard-barnettFree Image from public domain license
Watercolor butterflies & flower, editable remix design
Watercolor butterflies & flower, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10349580/watercolor-butterflies-flower-editable-remix-designView license
Rockingham Pitcher (c. 1938) by Richard Barnett
Rockingham Pitcher (c. 1938) by Richard Barnett
https://www.rawpixel.com/image/10081278/rockingham-pitcher-c-1938-richard-barnettFree Image from public domain license
Editable watercolor butterflies in flower field, desktop wallpaper design
Editable watercolor butterflies in flower field, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11472261/editable-watercolor-butterflies-flower-field-desktop-wallpaper-designView license
Soup Kettle (c. 1938) by Stanley Mazur
Soup Kettle (c. 1938) by Stanley Mazur
https://www.rawpixel.com/image/10081706/soup-kettle-c-1938-stanley-mazurFree Image from public domain license
White tea label template
White tea label template
https://www.rawpixel.com/image/14783853/white-tea-label-templateView license
Brooch (c. 1939) by Irene Lawson
Brooch (c. 1939) by Irene Lawson
https://www.rawpixel.com/image/10082820/brooch-c-1939-irene-lawsonFree Image from public domain license
Watercolor butterflies, editable remix design
Watercolor butterflies, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10196772/watercolor-butterflies-editable-remix-designView license
Clock (c. 1938) by Nicholas Gorid
Clock (c. 1938) by Nicholas Gorid
https://www.rawpixel.com/image/10079346/clock-c-1938-nicholas-goridFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10659626/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Shoe (c. 1938) by Arlington Gregg
Shoe (c. 1938) by Arlington Gregg
https://www.rawpixel.com/image/10081531/shoe-c-1938-arlington-greggFree Image from public domain license
Watercolor butterflies, editable remix design
Watercolor butterflies, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10483162/watercolor-butterflies-editable-remix-designView license
Perforated Rosette (1938) by Edward Unger
Perforated Rosette (1938) by Edward Unger
https://www.rawpixel.com/image/10080962/perforated-rosette-1938-edward-ungerFree Image from public domain license
Victorian woman mobile wallpaper, editable watercolor design
Victorian woman mobile wallpaper, editable watercolor design
https://www.rawpixel.com/image/10360747/victorian-woman-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView license
Five Gallon Churn (c. 1937) by Richard Barnett
Five Gallon Churn (c. 1937) by Richard Barnett
https://www.rawpixel.com/image/10074877/five-gallon-churn-c-1937-richard-barnettFree Image from public domain license
Watercolor butterflies, editable remix design
Watercolor butterflies, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10481967/watercolor-butterflies-editable-remix-designView license
Mourning Ring (c. 1936) by John H Tercuzzi
Mourning Ring (c. 1936) by John H Tercuzzi
https://www.rawpixel.com/image/10067219/mourning-ring-c-1936-john-tercuzziFree Image from public domain license
Watercolor butterflies, editable remix design
Watercolor butterflies, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10259646/watercolor-butterflies-editable-remix-designView license
Dress (c. 1938) by Julia Boyd
Dress (c. 1938) by Julia Boyd
https://www.rawpixel.com/image/10079712/dress-c-1938-julia-boydFree Image from public domain license