Patch Pocket and Decorations on Ky. Rifle (1938) by Charles Moss
Save sea turtles poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12560512/save-sea-turtles-poster-template-editable-text-and-designView license
Patch Pocket, Butt Plate & Stock on Ky. Rifle (1938) by Charles Moss
https://www.rawpixel.com/image/10080932/patch-pocket-butt-plate-stock-ky-rifle-1938-charles-mossFree Image from public domain license
Save sea turtles Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12560537/save-sea-turtles-instagram-story-template-editable-textView license
Trivet (1938) by Charles Moss
https://www.rawpixel.com/image/10082089/trivet-1938-charles-mossFree Image from public domain license
Save sea turtles blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12560510/save-sea-turtles-blog-banner-template-editable-textView license
Rosette (1938) by Lloyd Charles Lemcke
https://www.rawpixel.com/image/10081304/rosette-1938-lloyd-charles-lemckeFree Image from public domain license
Editable Watercolor sea life design element set
https://www.rawpixel.com/image/15281168/editable-watercolor-sea-life-design-element-setView license
Economy Sewing Supply Holder (c. 1938) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10079820/economy-sewing-supply-holder-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain license
Editable watercolor sea life design element set
https://www.rawpixel.com/image/15288459/editable-watercolor-sea-life-design-element-setView license
Whale Oil Lamp (1938) by Herman O Stroh
https://www.rawpixel.com/image/10082300/whale-oil-lamp-1938-herman-strohFree Image from public domain license
Editable Watercolor sea life design element set
https://www.rawpixel.com/image/15282147/editable-watercolor-sea-life-design-element-setView license
Birch Bark Shoe (1938) by Eugene C Miller
https://www.rawpixel.com/image/10078619/birch-bark-shoe-1938-eugene-millerFree Image from public domain license
Save sea turtles Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12220487/save-sea-turtles-instagram-post-template-editable-textView license
Horse Head Hitching Post (1938) by Alexander Anderson
https://www.rawpixel.com/image/10080262/horse-head-hitching-post-1938-alexander-andersonFree Image from public domain license
Editable watercolor sea life design element set
https://www.rawpixel.com/image/15250949/editable-watercolor-sea-life-design-element-setView license
Pottery Pig (c. 1938) by John Winters
https://www.rawpixel.com/image/10081111/pottery-pig-c-1938-john-wintersFree Image from public domain license
Editable watercolor sea life design element set
https://www.rawpixel.com/image/15287919/editable-watercolor-sea-life-design-element-setView license
Economy White Cap (c. 1938) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10079816/economy-white-cap-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain license
Editable watercolor sea life design element set
https://www.rawpixel.com/image/15237404/editable-watercolor-sea-life-design-element-setView license
Crock (probably 1937/1938) by Yolande Delasser
https://www.rawpixel.com/image/10074190/crock-probably-19371938-yolande-delasserFree Image from public domain license
Editable watercolor sea life design element set
https://www.rawpixel.com/image/15250987/editable-watercolor-sea-life-design-element-setView license
Patch Box of Kentucky Rifle (c. 1938) by Albert Levone
https://www.rawpixel.com/image/10080931/patch-box-kentucky-rifle-c-1938-albert-levoneFree Image from public domain license
Bullying Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12597396/bullying-instagram-post-template-editable-textView license
Cuspidor (1938) by Charles Moss
https://www.rawpixel.com/image/10079544/cuspidor-1938-charles-mossFree Image from public domain license
Stop bullying Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12597473/stop-bullying-instagram-post-template-editable-textView license
Brooch and Bracelet with Portrait (c. 1936) by William P Shearwood
https://www.rawpixel.com/image/10070034/brooch-and-bracelet-with-portrait-c-1936-william-shearwoodFree Image from public domain license
Sea turtle plastic pollution illustration, digital art editable design
https://www.rawpixel.com/image/12235251/sea-turtle-plastic-pollution-illustration-digital-art-editable-designView license
Snow Catcher (c. 1938) by Milton Grubstein
https://www.rawpixel.com/image/10081713/snow-catcher-c-1938-milton-grubsteinFree Image from public domain license
Ocean friends Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12526563/ocean-friends-instagram-story-template-editable-textView license
Pump Valve and Sucker (1939) by Alexander Anderson
https://www.rawpixel.com/image/10084363/pump-valve-and-sucker-1939-alexander-andersonFree Image from public domain license
Ocean friends poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12526550/ocean-friends-poster-template-editable-text-and-designView license
Bootjack (c. 1936) by Herman Bader
https://www.rawpixel.com/image/10064424/bootjack-c-1936-herman-baderFree Image from public domain license
Ocean friends blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12526590/ocean-friends-blog-banner-template-editable-textView license
Aspic Mold (c. 1938) by Philip Johnson
https://www.rawpixel.com/image/10078515/aspic-mold-c-1938-philip-johnsonFree Image from public domain license
Sea turtle on beach illustration background, digital art editable design
https://www.rawpixel.com/image/12235192/sea-turtle-beach-illustration-background-digital-art-editable-designView license
Jug (c. 1937) by Charles Garjian
https://www.rawpixel.com/image/10075585/jug-c-1937-charles-garjianFree Image from public domain license
Ocean friends Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12220692/ocean-friends-instagram-post-template-editable-textView license
Lumberjacks Sawing a Log (1939) by Frank Eiseman
https://www.rawpixel.com/image/10083960/lumberjacks-sawing-log-1939-frank-eisemanFree Image from public domain license
Volunteers needed Facebook ad template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/8713220/volunteers-needed-facebook-template-editable-text-designView license
Salt Shaker (c. 1939) by Elisabeth Fulda
https://www.rawpixel.com/image/10084472/salt-shaker-c-1939-elisabeth-fuldaFree Image from public domain license