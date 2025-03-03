Edit ImageCrop2SaveSaveEdit Imageredartvintagepublic domainillustrationclothingbagfashionPoke Bonnet (c. 1938) by Nancy CrimiOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 973 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3320 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarShopping cupid, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9585108/shopping-cupid-vintage-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseBonnet (1935/1942) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10059219/bonnet-19351942-nancy-crimiFree Image from public domain licenseShopping cupid, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9580903/shopping-cupid-vintage-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseChild's Coat & Bonnet (c. 1941) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10087499/childs-coat-bonnet-c-1941-nancy-crimiFree Image from public domain licenseShopping cupid, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9585056/shopping-cupid-vintage-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseCalash (c. 1936) by Edward L Loperhttps://www.rawpixel.com/image/10064478/calash-c-1936-edward-loperFree Image from public domain licenseEditable women's handbag mockup, vintage flower print design, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8867234/png-apparel-mockup-artView licenseDress (c. 1938) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10079717/dress-c-1938-nancy-crimiFree Image from public domain licenseCouple retro travel illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/12653208/couple-retro-travel-illustrationView licenseDress (c. 1938) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10079722/dress-c-1938-nancy-crimiFree Image from public domain licensePNG Travel couple retro illustration, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/12652803/png-travel-couple-retro-illustration-transparent-backgroundView licenseDress Cape (c. 1938) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10079731/dress-cape-c-1938-nancy-crimiFree Image from public domain licenseEditable 3D Christmas design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15503195/editable-christmas-design-element-setView licenseHeaddress (c. 1937) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10075186/headdress-c-1937-nancy-crimiFree Image from public domain licenseArt studio exhibition poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12790757/art-studio-exhibition-poster-templateView licensePoke Bonnet (c. 1937) by Arelia Arbohttps://www.rawpixel.com/image/10076508/poke-bonnet-c-1937-arelia-arboFree Image from public domain licenseBook page mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7429233/book-page-mockup-editable-designView licenseStraw Bonnet (c. 1939) by Ferdinand Badinhttps://www.rawpixel.com/image/10084809/straw-bonnet-c-1939-ferdinand-badinFree Image from public domain licenseStudent polo shirt mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/13212079/student-polo-shirt-mockup-editable-designView licenseSun Bonnet (c. 1938) by Wilford H Shurtliffhttps://www.rawpixel.com/image/10081856/sun-bonnet-c-1938-wilford-shurtliffFree Image from public domain licenseJapan poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12788655/japan-poster-templateView licenseBaby's Bonnet (c. 1937) by Edith Townerhttps://www.rawpixel.com/image/10072876/babys-bonnet-c-1937-edith-townerFree Image from public domain licenseShopping tips Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11812949/shopping-tips-instagram-post-template-editable-textView licenseDress (c. 1938) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10079713/dress-c-1938-nancy-crimiFree Image from public domain licenseShopping cupid, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9582935/shopping-cupid-vintage-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseBoy's Suit (c. 1938) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10078720/boys-suit-c-1938-nancy-crimiFree Image from public domain licensePaper shopping bag editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12645405/paper-shopping-bag-editable-mockupView licensePoke Bonnet (c. 1936) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10068027/poke-bonnet-c-1936-nancy-crimiFree Image from public domain licenseSuit cover bag mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8313716/suit-cover-bag-mockup-editable-designView licenseStraw Bonnet (c. 1938) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10081836/straw-bonnet-c-1938-francis-law-durandFree Image from public domain licenseBlue paper shopping bag mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/13081250/blue-paper-shopping-bag-mockup-editable-designView licenseBonnet (c. 1938) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10078678/bonnet-c-1938-francis-law-durandFree Image from public domain licenseVictorian dress, editable vintage fashion set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059088/victorian-dress-editable-vintage-fashion-set-remixed-rawpixelView licenseChild's Bonnet (c. 1938) by Dorothea Mierischhttps://www.rawpixel.com/image/10079208/childs-bonnet-c-1938-dorothea-mierischFree Image from public domain licenseShopping cupid png, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9588111/shopping-cupid-png-vintage-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseBoy's Dress (c. 1937) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10073147/boys-dress-c-1937-nancy-crimiFree Image from public domain licenseEditable tote bag mockup, vintage famous painting print design, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8867330/png-accessory-american-apparelView licenseWedding Dress (c. 1936) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10072542/wedding-dress-c-1936-nancy-crimiFree Image from public domain licenseRed duffle bag png mockup, editable product designhttps://www.rawpixel.com/image/14432392/red-duffle-bag-png-mockup-editable-product-designView licenseBonnet (c. 1936) by Bessie Formanhttps://www.rawpixel.com/image/10064400/bonnet-c-1936-bessie-formanFree Image from public domain license