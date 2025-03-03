rawpixel
Edit ImageCrop
Poke Bonnet (c. 1938) by Nancy Crimi
Save
Edit Image
redartvintagepublic domainillustrationclothingbagfashion
Shopping cupid, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
Shopping cupid, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9585108/shopping-cupid-vintage-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Bonnet (1935/1942) by Nancy Crimi
Bonnet (1935/1942) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10059219/bonnet-19351942-nancy-crimiFree Image from public domain license
Shopping cupid, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
Shopping cupid, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9580903/shopping-cupid-vintage-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Child's Coat & Bonnet (c. 1941) by Nancy Crimi
Child's Coat & Bonnet (c. 1941) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10087499/childs-coat-bonnet-c-1941-nancy-crimiFree Image from public domain license
Shopping cupid, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
Shopping cupid, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9585056/shopping-cupid-vintage-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Calash (c. 1936) by Edward L Loper
Calash (c. 1936) by Edward L Loper
https://www.rawpixel.com/image/10064478/calash-c-1936-edward-loperFree Image from public domain license
Editable women's handbag mockup, vintage flower print design, remixed by rawpixel
Editable women's handbag mockup, vintage flower print design, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8867234/png-apparel-mockup-artView license
Dress (c. 1938) by Nancy Crimi
Dress (c. 1938) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10079717/dress-c-1938-nancy-crimiFree Image from public domain license
Couple retro travel illustration
Couple retro travel illustration
https://www.rawpixel.com/image/12653208/couple-retro-travel-illustrationView license
Dress (c. 1938) by Nancy Crimi
Dress (c. 1938) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10079722/dress-c-1938-nancy-crimiFree Image from public domain license
PNG Travel couple retro illustration, transparent background
PNG Travel couple retro illustration, transparent background
https://www.rawpixel.com/image/12652803/png-travel-couple-retro-illustration-transparent-backgroundView license
Dress Cape (c. 1938) by Nancy Crimi
Dress Cape (c. 1938) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10079731/dress-cape-c-1938-nancy-crimiFree Image from public domain license
Editable 3D Christmas design element set
Editable 3D Christmas design element set
https://www.rawpixel.com/image/15503195/editable-christmas-design-element-setView license
Headdress (c. 1937) by Nancy Crimi
Headdress (c. 1937) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10075186/headdress-c-1937-nancy-crimiFree Image from public domain license
Art studio exhibition poster template
Art studio exhibition poster template
https://www.rawpixel.com/image/12790757/art-studio-exhibition-poster-templateView license
Poke Bonnet (c. 1937) by Arelia Arbo
Poke Bonnet (c. 1937) by Arelia Arbo
https://www.rawpixel.com/image/10076508/poke-bonnet-c-1937-arelia-arboFree Image from public domain license
Book page mockup, editable design
Book page mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/7429233/book-page-mockup-editable-designView license
Straw Bonnet (c. 1939) by Ferdinand Badin
Straw Bonnet (c. 1939) by Ferdinand Badin
https://www.rawpixel.com/image/10084809/straw-bonnet-c-1939-ferdinand-badinFree Image from public domain license
Student polo shirt mockup, editable design
Student polo shirt mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/13212079/student-polo-shirt-mockup-editable-designView license
Sun Bonnet (c. 1938) by Wilford H Shurtliff
Sun Bonnet (c. 1938) by Wilford H Shurtliff
https://www.rawpixel.com/image/10081856/sun-bonnet-c-1938-wilford-shurtliffFree Image from public domain license
Japan poster template
Japan poster template
https://www.rawpixel.com/image/12788655/japan-poster-templateView license
Baby's Bonnet (c. 1937) by Edith Towner
Baby's Bonnet (c. 1937) by Edith Towner
https://www.rawpixel.com/image/10072876/babys-bonnet-c-1937-edith-townerFree Image from public domain license
Shopping tips Instagram post template, editable text
Shopping tips Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11812949/shopping-tips-instagram-post-template-editable-textView license
Dress (c. 1938) by Nancy Crimi
Dress (c. 1938) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10079713/dress-c-1938-nancy-crimiFree Image from public domain license
Shopping cupid, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
Shopping cupid, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9582935/shopping-cupid-vintage-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Boy's Suit (c. 1938) by Nancy Crimi
Boy's Suit (c. 1938) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10078720/boys-suit-c-1938-nancy-crimiFree Image from public domain license
Paper shopping bag editable mockup
Paper shopping bag editable mockup
https://www.rawpixel.com/image/12645405/paper-shopping-bag-editable-mockupView license
Poke Bonnet (c. 1936) by Nancy Crimi
Poke Bonnet (c. 1936) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10068027/poke-bonnet-c-1936-nancy-crimiFree Image from public domain license
Suit cover bag mockup, editable design
Suit cover bag mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8313716/suit-cover-bag-mockup-editable-designView license
Straw Bonnet (c. 1938) by Francis Law Durand
Straw Bonnet (c. 1938) by Francis Law Durand
https://www.rawpixel.com/image/10081836/straw-bonnet-c-1938-francis-law-durandFree Image from public domain license
Blue paper shopping bag mockup, editable design
Blue paper shopping bag mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/13081250/blue-paper-shopping-bag-mockup-editable-designView license
Bonnet (c. 1938) by Francis Law Durand
Bonnet (c. 1938) by Francis Law Durand
https://www.rawpixel.com/image/10078678/bonnet-c-1938-francis-law-durandFree Image from public domain license
Victorian dress, editable vintage fashion set, remixed by rawpixel
Victorian dress, editable vintage fashion set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059088/victorian-dress-editable-vintage-fashion-set-remixed-rawpixelView license
Child's Bonnet (c. 1938) by Dorothea Mierisch
Child's Bonnet (c. 1938) by Dorothea Mierisch
https://www.rawpixel.com/image/10079208/childs-bonnet-c-1938-dorothea-mierischFree Image from public domain license
Shopping cupid png, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
Shopping cupid png, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9588111/shopping-cupid-png-vintage-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Boy's Dress (c. 1937) by Nancy Crimi
Boy's Dress (c. 1937) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10073147/boys-dress-c-1937-nancy-crimiFree Image from public domain license
Editable tote bag mockup, vintage famous painting print design, remixed by rawpixel
Editable tote bag mockup, vintage famous painting print design, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8867330/png-accessory-american-apparelView license
Wedding Dress (c. 1936) by Nancy Crimi
Wedding Dress (c. 1936) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10072542/wedding-dress-c-1936-nancy-crimiFree Image from public domain license
Red duffle bag png mockup, editable product design
Red duffle bag png mockup, editable product design
https://www.rawpixel.com/image/14432392/red-duffle-bag-png-mockup-editable-product-designView license
Bonnet (c. 1936) by Bessie Forman
Bonnet (c. 1936) by Bessie Forman
https://www.rawpixel.com/image/10064400/bonnet-c-1936-bessie-formanFree Image from public domain license