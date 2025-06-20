rawpixel
Edit ImageCrop
Satin Bodice (c. 1938) by Lillian Causey
Save
Edit Image
handpersonartvintagedesignpublic domainillustrationclothing
Vintage education editable collage element set
Vintage education editable collage element set
https://www.rawpixel.com/image/9590170/vintage-education-editable-collage-element-setView license
Doll's Dress (c. 1938) by Lillian Causey
Doll's Dress (c. 1938) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10079636/dolls-dress-c-1938-lillian-causeyFree Image from public domain license
Vintage education editable collage element set
Vintage education editable collage element set
https://www.rawpixel.com/image/9589492/vintage-education-editable-collage-element-setView license
Man's Uniforms (c. 1936) by Lillian Causey
Man's Uniforms (c. 1936) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10067061/mans-uniforms-c-1936-lillian-causeyFree Image from public domain license
Little boy reading book, education editable collage. Remixed by rawpixel.
Little boy reading book, education editable collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9341769/little-boy-reading-book-education-editable-collage-remixed-rawpixelView license
Woman's Slippers (c. 1936) by Lillian Causey
Woman's Slippers (c. 1936) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10072657/womans-slippers-c-1936-lillian-causeyFree Image from public domain license
Shopping cupid, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
Shopping cupid, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9580903/shopping-cupid-vintage-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Woman's Slippers (c. 1936) by Lillian Causey
Woman's Slippers (c. 1936) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10072664/womans-slippers-c-1936-lillian-causeyFree Image from public domain license
Shopping cupid png, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
Shopping cupid png, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9588081/shopping-cupid-png-vintage-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Wedding Dress (c. 1936) by Lillian Causey
Wedding Dress (c. 1936) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10072527/wedding-dress-c-1936-lillian-causeyFree Image from public domain license
Shopping cupid, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
Shopping cupid, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9585056/shopping-cupid-vintage-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Uniform (c. 1936) by Lillian Causey
Uniform (c. 1936) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10072240/uniform-c-1936-lillian-causeyFree Image from public domain license
Little boy reading book png, education editable collage. Remixed by rawpixel.
Little boy reading book png, education editable collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346730/little-boy-reading-book-png-education-editable-collage-remixed-rawpixelView license
Dress (c. 1936) by Lillian Causey
Dress (c. 1936) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10065688/dress-c-1936-lillian-causeyFree Image from public domain license
Vintage woman holding money, finance collage remix editable design
Vintage woman holding money, finance collage remix editable design
https://www.rawpixel.com/image/9600792/vintage-woman-holding-money-finance-collage-remix-editable-designView license
Bonnet (c. 1937) by Lillian Causey
Bonnet (c. 1937) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10073056/bonnet-c-1937-lillian-causeyFree Image from public domain license
Little boy reading book, education editable collage. Remixed by rawpixel.
Little boy reading book, education editable collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9361931/little-boy-reading-book-education-editable-collage-remixed-rawpixelView license
Vest (c. 1936) by Lillian Causey
Vest (c. 1936) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10072313/vest-c-1936-lillian-causeyFree Image from public domain license
Manager & employee hands, editable business collage. Remixed by rawpixel.
Manager & employee hands, editable business collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346834/manager-employee-hands-editable-business-collage-remixed-rawpixelView license
Apron (Detail) (c. 1936) by Lillian Causey
Apron (Detail) (c. 1936) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10064129/apron-detail-c-1936-lillian-causeyFree Image from public domain license
Vintage woman holding heart, Valentine's Day collage remix editable design
Vintage woman holding heart, Valentine's Day collage remix editable design
https://www.rawpixel.com/image/9600722/vintage-woman-holding-heart-valentines-day-collage-remix-editable-designView license
Child's Coat (c. 1940) by Lillian Causey
Child's Coat (c. 1940) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10085574/childs-coat-c-1940-lillian-causeyFree Image from public domain license
Keep on learning word editable collage art. Remixed by rawpixel.
Keep on learning word editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346751/keep-learning-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Doll (c. 1939) by Lillian Causey
Doll (c. 1939) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10083324/doll-c-1939-lillian-causeyFree Image from public domain license
Man holding magnifying glass, entertainment editable collage art. Remixed by rawpixel.
Man holding magnifying glass, entertainment editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9567015/png-aesthetic-beige-blackView license
Shoe (c. 1938) by Arlington Gregg
Shoe (c. 1938) by Arlington Gregg
https://www.rawpixel.com/image/10081531/shoe-c-1938-arlington-greggFree Image from public domain license
Flexing woman, healthy diet & wellness editable collage. Remixed by rawpixel.
Flexing woman, healthy diet & wellness editable collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9471650/flexing-woman-healthy-diet-wellness-editable-collage-remixed-rawpixelView license
Curtains (c. 1937) by Lillian Causey
Curtains (c. 1937) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10074268/curtains-c-1937-lillian-causeyFree Image from public domain license
Book page mockup, editable design
Book page mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/7429233/book-page-mockup-editable-designView license
Man's Vest (1935/1942) by Lillian Causey
Man's Vest (1935/1942) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10069359/mans-vest-19351942-lillian-causeyFree Image from public domain license
Social media reactions png, editable vintage cupid. Remixed by rawpixel.
Social media reactions png, editable vintage cupid. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9588089/social-media-reactions-png-editable-vintage-cupid-remixed-rawpixelView license
Petticoat (c. 1936) by Lillian Causey
Petticoat (c. 1936) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10067603/petticoat-c-1936-lillian-causeyFree Image from public domain license
Flexing woman, editable fitness & health. Remixed by rawpixel.
Flexing woman, editable fitness & health. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9470548/flexing-woman-editable-fitness-health-remixed-rawpixelView license
Quaker Dress (c. 1937) by Lillian Causey
Quaker Dress (c. 1937) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10076620/quaker-dress-c-1937-lillian-causeyFree Image from public domain license
Valentine's celebration, man holding megaphone editable collage . Remixed by rawpixel.
Valentine's celebration, man holding megaphone editable collage . Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9508922/png-aesthetic-alert-announcementView license
Cape (c. 1938) by Melita Hofmann
Cape (c. 1938) by Melita Hofmann
https://www.rawpixel.com/image/10079067/cape-c-1938-melita-hofmannFree Image from public domain license
Environment word editable collage art. Remixed by rawpixel.
Environment word editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9441028/environment-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Chair (c. 1936) by Lillian Causey
Chair (c. 1936) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10064883/chair-c-1936-lillian-causeyFree Image from public domain license
Man holding magnifying glass, entertainment editable collage art. Remixed by rawpixel.
Man holding magnifying glass, entertainment editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9527258/png-aesthetic-beige-blackView license
Lady's Costume (ca.1936) by Lillian Causey. Original from The National Gallery of Art. Digitally enhanced by rawpixel.
Lady's Costume (ca.1936) by Lillian Causey. Original from The National Gallery of Art. Digitally enhanced by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/3368072/free-illustration-image-artwork-vintage-antiqueFree Image from public domain license