Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageanimalplantfruitartwatercolourpublic domainfoodpaintingsShop Sign - Grapes (c. 1938) by Robert PohleOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 664 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2267 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarFlying birds watercolor, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10891283/flying-birds-watercolor-editable-remix-designView licenseRosette (1938) by Lloyd Charles Lemckehttps://www.rawpixel.com/image/10081304/rosette-1938-lloyd-charles-lemckeFree Image from public domain licenseFlying birds watercolor mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10891333/flying-birds-watercolor-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseSwordfish Weather Vane (1938) by Robert Pohlehttps://www.rawpixel.com/image/10081870/swordfish-weather-vane-1938-robert-pohleFree Image from public domain licenseFlying birds watercolor mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10875064/flying-birds-watercolor-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseCarousel Dog (c. 1938) by Robert Pohlehttps://www.rawpixel.com/image/10079083/carousel-dog-c-1938-robert-pohleFree Image from public domain licenseFlying birds watercolor, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10891365/flying-birds-watercolor-editable-remix-designView licenseInn Sign (c. 1938) by Robert Pohlehttps://www.rawpixel.com/image/10080327/inn-sign-c-1938-robert-pohleFree Image from public domain licenseFlying birds watercolor png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10874973/flying-birds-watercolor-png-element-editable-remix-designView licenseJug (c. 1937) by Charles Garjianhttps://www.rawpixel.com/image/10075585/jug-c-1937-charles-garjianFree Image from public domain licenseFlying birds watercolor, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10194961/flying-birds-watercolor-editable-remix-designView licenseFigurehead from the "Lady Clinton" (c. 1938) by Robert Pohlehttps://www.rawpixel.com/image/10079892/figurehead-from-the-lady-clinton-c-1938-robert-pohleFree Image from public domain licenseFlying birds watercolor, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10875169/flying-birds-watercolor-editable-remix-designView licenseBirch Bark Shoe (1938) by Eugene C Millerhttps://www.rawpixel.com/image/10078619/birch-bark-shoe-1938-eugene-millerFree Image from public domain licenseEditable watercolor fruits & vegetables design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15264987/editable-watercolor-fruits-vegetables-design-element-setView licenseCrock (probably 1937/1938) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074190/crock-probably-19371938-yolande-delasserFree Image from public domain licenseEditable watercolor fruits & vegetables design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15265215/editable-watercolor-fruits-vegetables-design-element-setView licensePottery Pig (c. 1938) by John Wintershttps://www.rawpixel.com/image/10081111/pottery-pig-c-1938-john-wintersFree Image from public domain licenseStrawberry juice poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12598084/strawberry-juice-poster-template-editable-text-and-designView licenseEconomy White Cap (c. 1938) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10079816/economy-white-cap-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain licenseWatercolor fruits, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10892674/watercolor-fruits-editable-remix-designView licenseButter Mold (c. 1938) by Robert Pohlehttps://www.rawpixel.com/image/10078812/butter-mold-c-1938-robert-pohleFree Image from public domain licenseTropical fruit Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14686775/tropical-fruit-instagram-post-template-editable-designView licenseCuspidor (1938) by Hans Mangelsdorfhttps://www.rawpixel.com/image/10079549/cuspidor-1938-hans-mangelsdorfFree Image from public domain licenseEditable watercolor fruits & vegetables design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15265580/editable-watercolor-fruits-vegetables-design-element-setView licenseButter Molds (c. 1938) by Robert Pohlehttps://www.rawpixel.com/image/10078811/butter-molds-c-1938-robert-pohleFree Image from public domain licenseEditable watercolor fruits & vegetables design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15265567/editable-watercolor-fruits-vegetables-design-element-setView licenseWeather Vane (c. 1938) by Robert Pohlehttps://www.rawpixel.com/image/10082225/weather-vane-c-1938-robert-pohleFree Image from public domain licenseEditable watercolor fruits & vegetables design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15265217/editable-watercolor-fruits-vegetables-design-element-setView licenseFish Shop Sign (c. 1938) by Joseph Goldberghttps://www.rawpixel.com/image/10079925/fish-shop-sign-c-1938-joseph-goldbergFree Image from public domain licenseBoil shrimp, seafood png illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11981051/boil-shrimp-seafood-png-illustration-editable-designView licenseDoor Stop (c. 1940) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10085691/door-stop-c-1940-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseEditable watercolor fruits & vegetables design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15264963/editable-watercolor-fruits-vegetables-design-element-setView licenseSnow Catcher (c. 1938) by Milton Grubsteinhttps://www.rawpixel.com/image/10081713/snow-catcher-c-1938-milton-grubsteinFree Image from public domain licenseEditable watercolor fruits & vegetables design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15265345/editable-watercolor-fruits-vegetables-design-element-setView licenseBrooch (c. 1936) by Bertha Semplehttps://www.rawpixel.com/image/10070005/brooch-c-1936-bertha-sempleFree Image from public domain licenseEditable watercolor fruits & vegetables design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15264985/editable-watercolor-fruits-vegetables-design-element-setView licenseAspic Mold (c. 1938) by Philip Johnsonhttps://www.rawpixel.com/image/10078515/aspic-mold-c-1938-philip-johnsonFree Image from public domain licenseBoil shrimp, seafood png illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11985583/boil-shrimp-seafood-png-illustration-editable-designView licenseBandbox (c. 1939) by Paul Wardhttps://www.rawpixel.com/image/10082548/bandbox-c-1939-paul-wardFree Image from public domain license