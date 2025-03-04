Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartpublic domaindrawingsglassmugsilverphotocupSilver Beaker (c. 1938) by Michael FengaOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 932 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3182 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarEditable dairy products mobile phone, food digital art designhttps://www.rawpixel.com/image/12471483/editable-dairy-products-mobile-phone-food-digital-art-designView licenseSilver Beaker (c. 1938) by Michael Fengahttps://www.rawpixel.com/image/10081562/silver-beaker-c-1938-michael-fengaFree Image from public domain licenseCoffee and tea design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16241789/coffee-and-tea-design-element-set-editable-designView licenseSilver Beaker (c. 1938) by Michael Fengahttps://www.rawpixel.com/image/10081559/silver-beaker-c-1938-michael-fengaFree Image from public domain licenseCoffee design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16238733/coffee-design-element-set-editable-designView licenseSilver Beaker (c. 1936) by Michael Fengahttps://www.rawpixel.com/image/10071071/silver-beaker-c-1936-michael-fengaFree Image from public domain licenseEditable Food and drink design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15175261/editable-food-and-drink-design-element-setView licenseSilver Communion Beaker (c. 1938) by Hester Duanyhttps://www.rawpixel.com/image/10081576/silver-communion-beaker-c-1938-hester-duanyFree Image from public domain licenseCoffee and tea design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16241790/coffee-and-tea-design-element-set-editable-designView licenseSilver Caudle Cup (c. 1936) by Michael Fengahttps://www.rawpixel.com/image/10071132/silver-caudle-cup-c-1936-michael-fengaFree Image from public domain licenseEditable Food and drink design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15175686/editable-food-and-drink-design-element-setView licenseGoblet (c. 1939) by Michael Fengahttps://www.rawpixel.com/image/10083639/goblet-c-1939-michael-fengaFree Image from public domain licenseCoffee design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16238639/coffee-design-element-set-editable-designView licenseSilver Beaker (1938) by Dorothy Dwinhttps://www.rawpixel.com/image/10081569/silver-beaker-1938-dorothy-dwinFree Image from public domain licenseCafe logo template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11966152/cafe-logo-template-editable-textView licenseSilver Teapot (c. 1938) by Michael Fengahttps://www.rawpixel.com/image/10081656/silver-teapot-c-1938-michael-fengaFree Image from public domain licenseCafe logo template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11965426/cafe-logo-template-editable-textView licenseTumbler (c. 1940) by Henry Moranhttps://www.rawpixel.com/image/10087031/tumbler-c-1940-henry-moranFree Image from public domain licenseEditable coffee design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15377259/editable-coffee-design-element-setView licenseSilver Beaker (1938) by Dorothy Dwinhttps://www.rawpixel.com/image/10081566/silver-beaker-1938-dorothy-dwinFree Image from public domain licenseEditable dairy products mobile phone, food digital art designhttps://www.rawpixel.com/image/12511034/editable-dairy-products-mobile-phone-food-digital-art-designView licenseSilver Beaker (c. 1938) by Holger Hansenhttps://www.rawpixel.com/image/10081558/silver-beaker-c-1938-holger-hansenFree Image from public domain licenseEditable coffee menu design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15506930/editable-coffee-menu-design-element-setView licenseSilver Mug (c. 1936) by Michael Fengahttps://www.rawpixel.com/image/10071268/silver-mug-c-1936-michael-fengaFree Image from public domain licenseEditable coffee design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15377261/editable-coffee-design-element-setView licenseSilver Cup (c. 1938) by Michael Fengahttps://www.rawpixel.com/image/10081578/silver-cup-c-1938-michael-fengaFree Image from public domain licenseCoffee menu Instagram post template, editable orange aesthetic designhttps://www.rawpixel.com/image/20484167/coffee-menu-instagram-post-template-editable-orange-aesthetic-designView licenseBeaker (c. 1937) by Aaron Fastovskyhttps://www.rawpixel.com/image/10072986/beaker-c-1937-aaron-fastovskyFree Image from public domain licenseHearty coffee Instagram post template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/18812398/hearty-coffee-instagram-post-template-editable-text-and-designView licenseSilver Beaker (c. 1938) by Dorothy Dwinhttps://www.rawpixel.com/image/10081567/silver-beaker-c-1938-dorothy-dwinFree Image from public domain licenseStainless steel camping mug mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14870987/stainless-steel-camping-mug-mockup-editable-designView licenseSilver Beaker (c. 1938) by Palmyra Pimentelhttps://www.rawpixel.com/image/10081560/silver-beaker-c-1938-palmyra-pimentelFree Image from public domain licenseWhite enamel mug mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14748470/white-enamel-mug-mockup-editable-designView licenseSilver Tankard (c. 1936) by Michael Fengahttps://www.rawpixel.com/image/10071458/silver-tankard-c-1936-michael-fengaFree Image from public domain licenseBlack enamel mug png mockup, editable product designhttps://www.rawpixel.com/image/14435758/black-enamel-mug-png-mockup-editable-product-designView licenseSilver Bowl (c. 1936) by Michael Fengahttps://www.rawpixel.com/image/10071084/silver-bowl-c-1936-michael-fengaFree Image from public domain licenseEditable dairy products, food digital arthttps://www.rawpixel.com/image/12471519/editable-dairy-products-food-digital-artView licenseSilver Tankard (c. 1936) by Michael Fengahttps://www.rawpixel.com/image/10071463/silver-tankard-c-1936-michael-fengaFree Image from public domain licenseEditable coffee design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15377077/editable-coffee-design-element-setView licenseSilver Teapot (c. 1937) by Simon Weisshttps://www.rawpixel.com/image/10077252/silver-teapot-c-1937-simon-weissFree Image from public domain license