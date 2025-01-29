Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartwatercolourpublic domainpaintingsglassmugsilverphotoSilver Cup (c. 1938) by Hester DuanyOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 931 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3177 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWatercolor dining table, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10277469/watercolor-dining-table-editable-remix-designView licenseSilver Caster (c. 1938) by Hester Duanyhttps://www.rawpixel.com/image/10081585/silver-caster-c-1938-hester-duanyFree Image from public domain licenseWatercolor dining table, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10595979/watercolor-dining-table-editable-remix-designView licenseSilver Tankard (c. 1937) by Hester Duanyhttps://www.rawpixel.com/image/10077251/silver-tankard-c-1937-hester-duanyFree Image from public domain licenseBeer garden poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12696127/beer-garden-poster-template-editable-text-and-designView licenseSilver Bowl (c. 1937) by Hester Duanyhttps://www.rawpixel.com/image/10077144/silver-bowl-c-1937-hester-duanyFree Image from public domain licenseWorld beer day poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12599107/world-beer-day-poster-template-editable-text-and-designView licenseSilver Tankard (c. 1936) by Hester Duanyhttps://www.rawpixel.com/image/10071483/silver-tankard-c-1936-hester-duanyFree Image from public domain licenseEditable watercolor dining table at balcony, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11458781/editable-watercolor-dining-table-balcony-desktop-wallpaper-designView licenseSilver Communion Beaker (c. 1938) by Hester Duanyhttps://www.rawpixel.com/image/10081576/silver-communion-beaker-c-1938-hester-duanyFree Image from public domain licenseEditable watercolor dining table in room, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView licenseSilver Mug (c. 1936) by Hester Duanyhttps://www.rawpixel.com/image/10071235/silver-mug-c-1936-hester-duanyFree Image from public domain licensePubs & bars Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12704579/pubs-bars-instagram-post-templateView licenseSilver Tankard (1935/1942) by Hester Duanyhttps://www.rawpixel.com/image/10063176/silver-tankard-19351942-hester-duanyFree Image from public domain licenseBeer sale Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12704580/beer-sale-instagram-post-templateView licenseSilver Mug (c. 1936) by Hester Duanyhttps://www.rawpixel.com/image/10071241/silver-mug-c-1936-hester-duanyFree Image from public domain licenseFree flow beer Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12931734/free-flow-beer-facebook-post-templateView licenseSilver Caster (c. 1939) by Hester Duanyhttps://www.rawpixel.com/image/10084631/silver-caster-c-1939-hester-duanyFree Image from public domain licenseBeer garden Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12543337/beer-garden-instagram-story-template-editable-textView licenseMeasure (c. 1940) by Hester Duanyhttps://www.rawpixel.com/image/10086314/measure-c-1940-hester-duanyFree Image from public domain licenseBeer garden Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12696113/beer-garden-instagram-post-template-editable-textView licenseSilver Sugar Bowl with Cover (1936) by Hester Duanyhttps://www.rawpixel.com/image/10071436/silver-sugar-bowl-with-cover-1936-hester-duanyFree Image from public domain licenseBeer time Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12543317/beer-time-instagram-story-template-editable-textView licenseSilver Tumbler (c. 1937) by Hester Duanyhttps://www.rawpixel.com/image/10077264/silver-tumbler-c-1937-hester-duanyFree Image from public domain licenseBeer garden blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12696098/beer-garden-blog-banner-template-editable-textView licenseSilver Mug (c. 1938) by Walter Doranhttps://www.rawpixel.com/image/10081610/silver-mug-c-1938-walter-doranFree Image from public domain licenseFree flow beer poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12598420/free-flow-beer-poster-template-editable-text-and-designView licenseSilver Creamer (c. 1936) by Hester Duanyhttps://www.rawpixel.com/image/10071180/silver-creamer-c-1936-hester-duanyFree Image from public domain licensePubs & bars poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12599096/pubs-bars-poster-template-editable-text-and-designView licenseSilver Teapot (c. 1938) by Hester Duanyhttps://www.rawpixel.com/image/10081634/silver-teapot-c-1938-hester-duanyFree Image from public domain licenseHouse of art blog banner template, original art illustration from Wassily Kandinsky, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23270510/image-sky-light-personView licenseSilver Teapot (c. 1938) by Hester Duanyhttps://www.rawpixel.com/image/10081650/silver-teapot-c-1938-hester-duanyFree Image from public domain licenseBeer sale poster template and designhttps://www.rawpixel.com/image/12739668/beer-sale-poster-template-and-designView licenseSilver Teapot (c. 1938) by Hester Duanyhttps://www.rawpixel.com/image/10081655/silver-teapot-c-1938-hester-duanyFree Image from public domain licenseDining table at balcony mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10662950/dining-table-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseSilver Creamer (c. 1936) by Hester Duanyhttps://www.rawpixel.com/image/10071185/silver-creamer-c-1936-hester-duanyFree Image from public domain licensePassover celebration Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14572121/passover-celebration-instagram-post-templateView licenseSilver Tankard (c. 1936) by Hester Duanyhttps://www.rawpixel.com/image/10071461/silver-tankard-c-1936-hester-duanyFree Image from public domain licenseCraft beer festival Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12931716/craft-beer-festival-facebook-post-templateView licenseLamp (c. 1937) by Hester Duanyhttps://www.rawpixel.com/image/10075650/lamp-c-1937-hester-duanyFree Image from public domain license