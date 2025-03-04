rawpixel
Edit ImageCrop
Silver Caudle Cup (c. 1938) by Aaron Fastovsky
Save
Edit Image
artpublic domaindrawingsmugsilverphotocupantique
Calming herbal tea Instagram post template, editable text
Calming herbal tea Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11822162/calming-herbal-tea-instagram-post-template-editable-textView license
Silver Mug (c. 1938) by Aaron Fastovsky
Silver Mug (c. 1938) by Aaron Fastovsky
https://www.rawpixel.com/image/10081599/silver-mug-c-1938-aaron-fastovskyFree Image from public domain license
White enamel mug mockup, editable design
White enamel mug mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14748470/white-enamel-mug-mockup-editable-designView license
Silver Teapot (c. 1938) by Aaron Fastovsky
Silver Teapot (c. 1938) by Aaron Fastovsky
https://www.rawpixel.com/image/10081649/silver-teapot-c-1938-aaron-fastovskyFree Image from public domain license
Stainless steel camping mug mockup, editable design
Stainless steel camping mug mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14870987/stainless-steel-camping-mug-mockup-editable-designView license
Beaker (c. 1937) by Aaron Fastovsky
Beaker (c. 1937) by Aaron Fastovsky
https://www.rawpixel.com/image/10072986/beaker-c-1937-aaron-fastovskyFree Image from public domain license
Black enamel mug png mockup, editable product design
Black enamel mug png mockup, editable product design
https://www.rawpixel.com/image/14435758/black-enamel-mug-png-mockup-editable-product-designView license
Silver Communion Cup (1935/1942) by Aaron Fastovsky
Silver Communion Cup (1935/1942) by Aaron Fastovsky
https://www.rawpixel.com/image/10063009/silver-communion-cup-19351942-aaron-fastovskyFree Image from public domain license
Coffee mug mockup, abstract ceramic design
Coffee mug mockup, abstract ceramic design
https://www.rawpixel.com/image/7443521/coffee-mug-mockup-abstract-ceramic-designView license
Cup and Saucer (c. 1940) by Aaron Fastovsky
Cup and Saucer (c. 1940) by Aaron Fastovsky
https://www.rawpixel.com/image/10089366/cup-and-saucer-c-1940-aaron-fastovskyFree Image from public domain license
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView license
Jug (c. 1938) by Aaron Fastovsky
Jug (c. 1938) by Aaron Fastovsky
https://www.rawpixel.com/image/10080422/jug-c-1938-aaron-fastovskyFree Image from public domain license
Coffee mug mockup, vintage ceramic design
Coffee mug mockup, vintage ceramic design
https://www.rawpixel.com/image/7441537/coffee-mug-mockup-vintage-ceramic-designView license
Silver Mug (c. 1937) by Aaron Fastovsky
Silver Mug (c. 1937) by Aaron Fastovsky
https://www.rawpixel.com/image/10077176/silver-mug-c-1937-aaron-fastovskyFree Image from public domain license
Ceramic coffee mugs mockup, vintage fashion product design
Ceramic coffee mugs mockup, vintage fashion product design
https://www.rawpixel.com/image/7418564/imageView license
Silver Caudle Cup (c. 1936) by Michael Fenga
Silver Caudle Cup (c. 1936) by Michael Fenga
https://www.rawpixel.com/image/10071132/silver-caudle-cup-c-1936-michael-fengaFree Image from public domain license
Business people in a board room meeting
Business people in a board room meeting
https://www.rawpixel.com/image/14901742/business-people-board-room-meetingView license
Churn (1939) by Aaron Fastovsky
Churn (1939) by Aaron Fastovsky
https://www.rawpixel.com/image/10083073/churn-1939-aaron-fastovskyFree Image from public domain license
Businesswoman motivating her team members in a meeting
Businesswoman motivating her team members in a meeting
https://www.rawpixel.com/image/14901679/businesswoman-motivating-her-team-members-meetingView license
Silver Salt Cellar (1935/1942) by Aaron Fastovsky
Silver Salt Cellar (1935/1942) by Aaron Fastovsky
https://www.rawpixel.com/image/10063111/silver-salt-cellar-19351942-aaron-fastovskyFree Image from public domain license
Ceramic coffee cups mockup, vintage woman design
Ceramic coffee cups mockup, vintage woman design
https://www.rawpixel.com/image/7441459/ceramic-coffee-cups-mockup-vintage-woman-designView license
Silver Beaker (c. 1938) by Holger Hansen
Silver Beaker (c. 1938) by Holger Hansen
https://www.rawpixel.com/image/10081558/silver-beaker-c-1938-holger-hansenFree Image from public domain license
Ceramic coffee mugs mockup, vintage design
Ceramic coffee mugs mockup, vintage design
https://www.rawpixel.com/image/7421251/ceramic-coffee-mugs-mockup-vintage-designView license
Silver Beaker (c. 1938) by Palmyra Pimentel
Silver Beaker (c. 1938) by Palmyra Pimentel
https://www.rawpixel.com/image/10081560/silver-beaker-c-1938-palmyra-pimentelFree Image from public domain license
Ceramic espresso cup mockup, minimal design
Ceramic espresso cup mockup, minimal design
https://www.rawpixel.com/image/7422115/ceramic-espresso-cup-mockup-minimal-designView license
Silver Beaker (c. 1938) by Michael Fenga
Silver Beaker (c. 1938) by Michael Fenga
https://www.rawpixel.com/image/10081562/silver-beaker-c-1938-michael-fengaFree Image from public domain license
White coffee mug mockup, editable design
White coffee mug mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14826598/white-coffee-mug-mockup-editable-designView license
One Horse Sleigh (c. 1936) by Aaron Fastovsky
One Horse Sleigh (c. 1936) by Aaron Fastovsky
https://www.rawpixel.com/image/10067283/one-horse-sleigh-c-1936-aaron-fastovskyFree Image from public domain license
Morning coffee, early bird collage remix editable design
Morning coffee, early bird collage remix editable design
https://www.rawpixel.com/image/9792085/morning-coffee-early-bird-collage-remix-editable-designView license
Jug (c. 1939) by Aaron Fastovsky
Jug (c. 1939) by Aaron Fastovsky
https://www.rawpixel.com/image/10083869/jug-c-1939-aaron-fastovskyFree Image from public domain license
Night owl tea collage remix editable design
Night owl tea collage remix editable design
https://www.rawpixel.com/image/9789693/night-owl-tea-collage-remix-editable-designView license
Sander (c. 1939) by Aaron Fastovsky
Sander (c. 1939) by Aaron Fastovsky
https://www.rawpixel.com/image/10084492/sander-c-1939-aaron-fastovskyFree Image from public domain license
Coffee mug mockup, vintage woman ceramic design
Coffee mug mockup, vintage woman ceramic design
https://www.rawpixel.com/image/7442038/coffee-mug-mockup-vintage-woman-ceramic-designView license
Pa. German Jar (c. 1939) by Aaron Fastovsky
Pa. German Jar (c. 1939) by Aaron Fastovsky
https://www.rawpixel.com/image/10084130/pa-german-jar-c-1939-aaron-fastovskyFree Image from public domain license
Coffee mug mockup, editable design
Coffee mug mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/13712813/coffee-mug-mockup-editable-designView license
Pa. German Plate (c. 1940) by Aaron Fastovsky
Pa. German Plate (c. 1940) by Aaron Fastovsky
https://www.rawpixel.com/image/10089461/pa-german-plate-c-1940-aaron-fastovskyFree Image from public domain license
Camping mugs mockup, vintage woman product design
Camping mugs mockup, vintage woman product design
https://www.rawpixel.com/image/7427763/camping-mugs-mockup-vintage-woman-product-designView license
Pa. German Plate (c. 1940) by Aaron Fastovsky
Pa. German Plate (c. 1940) by Aaron Fastovsky
https://www.rawpixel.com/image/10089460/pa-german-plate-c-1940-aaron-fastovskyFree Image from public domain license
Camping mugs mockup, vintage fashion product design
Camping mugs mockup, vintage fashion product design
https://www.rawpixel.com/image/7444458/imageView license
Bank (c. 1939) by Aaron Fastovsky
Bank (c. 1939) by Aaron Fastovsky
https://www.rawpixel.com/image/10082618/bank-c-1939-aaron-fastovskyFree Image from public domain license