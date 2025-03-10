rawpixel
Edit ImageCrop
Three Legged Candlestick (c. 1938) by William Schmidt
Save
Edit Image
animalartfurniturepublic domaincandledrawingsspiderphoto
Editable watercolor Halloween design element set
Editable watercolor Halloween design element set
https://www.rawpixel.com/image/15305932/editable-watercolor-halloween-design-element-setView license
Oil Lamp (c. 1938) by Walter Hochstrasser
Oil Lamp (c. 1938) by Walter Hochstrasser
https://www.rawpixel.com/image/10080675/oil-lamp-c-1938-walter-hochstrasserFree Image from public domain license
Dark Gothic spiritual illustrations, editable element set
Dark Gothic spiritual illustrations, editable element set
https://www.rawpixel.com/image/16594605/dark-gothic-spiritual-illustrations-editable-element-setView license
Candlestick (c. 1938) by Amelia Tuccio
Candlestick (c. 1938) by Amelia Tuccio
https://www.rawpixel.com/image/10079047/candlestick-c-1938-amelia-tuccioFree Image from public domain license
Editable Halloween design element set
Editable Halloween design element set
https://www.rawpixel.com/image/15692050/editable-halloween-design-element-setView license
Candlestick (c. 1938) by Bernard Krieger
Candlestick (c. 1938) by Bernard Krieger
https://www.rawpixel.com/image/10079064/candlestick-c-1938-bernard-kriegerFree Image from public domain license
Editable 3D Halloween design element set
Editable 3D Halloween design element set
https://www.rawpixel.com/image/15234253/editable-halloween-design-element-setView license
Iron Candlestick (c. 1938) by Joseph Papa
Iron Candlestick (c. 1938) by Joseph Papa
https://www.rawpixel.com/image/10080330/iron-candlestick-c-1938-joseph-papaFree Image from public domain license
Editable Halloween design element set
Editable Halloween design element set
https://www.rawpixel.com/image/15692327/editable-halloween-design-element-setView license
Candle Holder (c. 1938) by Mildred Ford
Candle Holder (c. 1938) by Mildred Ford
https://www.rawpixel.com/image/10079014/candle-holder-c-1938-mildred-fordFree Image from public domain license
Editable Cute 3D halloween design element set
Editable Cute 3D halloween design element set
https://www.rawpixel.com/image/15331032/editable-cute-halloween-design-element-setView license
Iron Bit (1938) by Ethel Dougan
Iron Bit (1938) by Ethel Dougan
https://www.rawpixel.com/image/10080328/iron-bit-1938-ethel-douganFree Image from public domain license
Editable Cute 3D halloween design element set
Editable Cute 3D halloween design element set
https://www.rawpixel.com/image/15331005/editable-cute-halloween-design-element-setView license
Miner's Candle Holder (c. 1938) by Benjamin Resnick
Miner's Candle Holder (c. 1938) by Benjamin Resnick
https://www.rawpixel.com/image/10080608/miners-candle-holder-c-1938-benjamin-resnickFree Image from public domain license
Editable Halloween design element set
Editable Halloween design element set
https://www.rawpixel.com/image/15692731/editable-halloween-design-element-setView license
Rush Light and Candle Holder (c. 1938) by Benjamin Resnick
Rush Light and Candle Holder (c. 1938) by Benjamin Resnick
https://www.rawpixel.com/image/10081299/rush-light-and-candle-holder-c-1938-benjamin-resnickFree Image from public domain license
Dark Gothic spiritual illustrations, editable element set
Dark Gothic spiritual illustrations, editable element set
https://www.rawpixel.com/image/16594616/dark-gothic-spiritual-illustrations-editable-element-setView license
Gridiron (c. 1938) by Salvatore Borrazzo
Gridiron (c. 1938) by Salvatore Borrazzo
https://www.rawpixel.com/image/10080081/gridiron-c-1938-salvatore-borrazzoFree Image from public domain license
Editable Cute 3D halloween design element set
Editable Cute 3D halloween design element set
https://www.rawpixel.com/image/15330551/editable-cute-halloween-design-element-setView license
Candelabra (c. 1938) by Walter Hochstrasser
Candelabra (c. 1938) by Walter Hochstrasser
https://www.rawpixel.com/image/10079012/candelabra-c-1938-walter-hochstrasserFree Image from public domain license
Editable Halloween design element set
Editable Halloween design element set
https://www.rawpixel.com/image/15693200/editable-halloween-design-element-setView license
Mourning Ring (c. 1936) by Michael Fenga
Mourning Ring (c. 1936) by Michael Fenga
https://www.rawpixel.com/image/10067209/mourning-ring-c-1936-michael-fengaFree Image from public domain license
Editable Halloween design element set
Editable Halloween design element set
https://www.rawpixel.com/image/15693198/editable-halloween-design-element-setView license
Candlestick (c. 1938) by John Dana
Candlestick (c. 1938) by John Dana
https://www.rawpixel.com/image/10079051/candlestick-c-1938-john-danaFree Image from public domain license
Editable Halloween design element set
Editable Halloween design element set
https://www.rawpixel.com/image/15692329/editable-halloween-design-element-setView license
Andiron (one of pair) (c. 1938) by Maurice Van Felix
Andiron (one of pair) (c. 1938) by Maurice Van Felix
https://www.rawpixel.com/image/10078477/andiron-one-pair-c-1938-maurice-van-felixFree Image from public domain license
Editable Halloween design element set
Editable Halloween design element set
https://www.rawpixel.com/image/15693197/editable-halloween-design-element-setView license
Candlestick (c. 1938) by Leslie Macklem
Candlestick (c. 1938) by Leslie Macklem
https://www.rawpixel.com/image/10079054/candlestick-c-1938-leslie-macklemFree Image from public domain license
Editable Halloween design element set
Editable Halloween design element set
https://www.rawpixel.com/image/15692728/editable-halloween-design-element-setView license
Portable Whale Oil Lamp (c. 1938) by James M Lawson
Portable Whale Oil Lamp (c. 1938) by James M Lawson
https://www.rawpixel.com/image/10081093/portable-whale-oil-lamp-c-1938-james-lawsonFree Image from public domain license
Editable Cute 3D halloween design element set
Editable Cute 3D halloween design element set
https://www.rawpixel.com/image/15329779/editable-cute-halloween-design-element-setView license
Candlestick (c. 1938) by Paul Ward
Candlestick (c. 1938) by Paul Ward
https://www.rawpixel.com/image/10079068/candlestick-c-1938-paul-wardFree Image from public domain license
Retro monochrome collage with eyes, skulls, and butterflies on a textured background editable design
Retro monochrome collage with eyes, skulls, and butterflies on a textured background editable design
https://www.rawpixel.com/image/22685849/image-background-transparent-pngView license
Candle and Rush Light Holder (c. 1938) by Jack Staloff
Candle and Rush Light Holder (c. 1938) by Jack Staloff
https://www.rawpixel.com/image/10079010/candle-and-rush-light-holder-c-1938-jack-staloffFree Image from public domain license
Editable Halloween design element set
Editable Halloween design element set
https://www.rawpixel.com/image/15692047/editable-halloween-design-element-setView license
Candle Stand (c. 1938) by Rex F Bush
Candle Stand (c. 1938) by Rex F Bush
https://www.rawpixel.com/image/10079040/candle-stand-c-1938-rex-bushFree Image from public domain license
Editable Halloween design element set
Editable Halloween design element set
https://www.rawpixel.com/image/15691799/editable-halloween-design-element-setView license
Candlestick (c. 1938) by John Hall
Candlestick (c. 1938) by John Hall
https://www.rawpixel.com/image/10079048/candlestick-c-1938-john-hallFree Image from public domain license
Editable Halloween decorative design element set
Editable Halloween decorative design element set
https://www.rawpixel.com/image/15691798/editable-halloween-decorative-design-element-setView license
Candle Stand (c. 1938) by Paul Ward
Candle Stand (c. 1938) by Paul Ward
https://www.rawpixel.com/image/10079034/candle-stand-c-1938-paul-wardFree Image from public domain license