Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagewoodartwatercolourpublic domainplatepaintingsphotoantiqueTie-back (c. 1938) by Helen BronsonOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 976 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3331 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWatercolor fruits, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10892674/watercolor-fruits-editable-remix-designView licenseMozart Tie-back (c. 1938) by Helen Bronsonhttps://www.rawpixel.com/image/10080639/mozart-tie-back-c-1938-helen-bronsonFree Image from public domain licenseFlea market Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12682676/flea-market-facebook-post-template-editable-designView licenseTie-back (c. 1938) by Helen Bronsonhttps://www.rawpixel.com/image/10081959/tie-back-c-1938-helen-bronsonFree Image from public domain licenseEditable watercolor berry cake design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15265085/editable-watercolor-berry-cake-design-element-setView licenseTie-back (c. 1938) by Helen Bronsonhttps://www.rawpixel.com/image/10081957/tie-back-c-1938-helen-bronsonFree Image from public domain licenseWatercolor vintage coach mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10888184/watercolor-vintage-coach-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseTie-back (c. 1939) by Helen Bronsonhttps://www.rawpixel.com/image/10084903/tie-back-c-1939-helen-bronsonFree Image from public domain licenseEditable Chinese porcelain ceramic element sethttps://www.rawpixel.com/image/15149983/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView licenseTie-back (c. 1939) by Helen Bronsonhttps://www.rawpixel.com/image/10084900/tie-back-c-1939-helen-bronsonFree Image from public domain licenseChristmas dinner party with family. Join for a festive Christmas dinner customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/22406939/image-christmas-arts-vintageView licenseDrawer Pull (c. 1941) by Helen Bronsonhttps://www.rawpixel.com/image/10087716/drawer-pull-c-1941-helen-bronsonFree Image from public domain licenseSlow down quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151704/slow-down-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licenseTie-back (c. 1939) by Helen Bronsonhttps://www.rawpixel.com/image/10084901/tie-back-c-1939-helen-bronsonFree Image from public domain licenseGrand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morrishttps://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView licenseTie-back (c. 1938) by Harry Jenningshttps://www.rawpixel.com/image/10081962/tie-back-c-1938-harry-jenningsFree Image from public domain licenseArt & culture magazine editable poster template, original art illustration from John Singer Sargenthttps://www.rawpixel.com/image/22079956/image-scenery-sea-oceanView licenseTie-back (c. 1938) by Harry Jenningshttps://www.rawpixel.com/image/10081966/tie-back-c-1938-harry-jenningsFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10418663/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseTie-back (c. 1938) by Harry Jenningshttps://www.rawpixel.com/image/10081958/tie-back-c-1938-harry-jenningsFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman in room, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199000/watercolor-victorian-woman-room-editable-remix-designView licenseChair (c. 1937) by Helen Bronsonhttps://www.rawpixel.com/image/10073536/chair-c-1937-helen-bronsonFree Image from public domain licenseCutlery set flat lay remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12670418/cutlery-set-flat-lay-remix-editable-designView licenseBlue Glass Lamp (c. 1937) by Helen Bronsonhttps://www.rawpixel.com/image/10073051/blue-glass-lamp-c-1937-helen-bronsonFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11462393/watercolor-victorian-woman-editable-desktop-wallpaper-designView licenseTie-back (c. 1938) by Harry Jenningshttps://www.rawpixel.com/image/10081949/tie-back-c-1938-harry-jenningsFree Image from public domain licenseNature quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151127/nature-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licenseFence (c. 1938) by Helen Alpiner Blumenstielhttps://www.rawpixel.com/image/10079854/fence-c-1938-helen-alpiner-blumenstielFree Image from public domain licenseAntique museum editable Instagram story template, original art illustration from John Singer Sargenthttps://www.rawpixel.com/image/22079965/image-art-watercolour-buildingView licenseTie-back (c. 1938) by Harry Jenningshttps://www.rawpixel.com/image/10081964/tie-back-c-1938-harry-jenningsFree Image from public domain licensePoem book cover poster template, original art illustration from Julie de Graag, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23222672/image-cat-cartoon-paperView licenseTieback (c. 1939) by Helen Bronsonhttps://www.rawpixel.com/image/10084884/tieback-c-1939-helen-bronsonFree Image from public domain licenseWhite tea label templatehttps://www.rawpixel.com/image/14783853/white-tea-label-templateView licensePa. German Plate (c. 1938) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10080819/pa-german-plate-c-1938-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseDinnerware sale Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11894722/dinnerware-sale-instagram-post-template-editable-textView licenseGlass Water Pitcher (c. 1938) by Helen Bronsonhttps://www.rawpixel.com/image/10080044/glass-water-pitcher-c-1938-helen-bronsonFree Image from public domain licenseGrant Wood's editable American Gothic, famous painting. Original from Wikimedia Commons. Remastered by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8926981/png-american-gothic-antique-artView licensePa. German Butter Mold (c. 1938) by Albert Levonehttps://www.rawpixel.com/image/10080711/pa-german-butter-mold-c-1938-albert-levoneFree Image from public domain licenseFestive holidays market Enjoy holidays with family, food, and festive fun customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/22407352/image-christmas-tree-xmas-plantView licensePa. German Plate (c. 1938) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10080831/pa-german-plate-c-1938-giacinto-capelliFree Image from public domain license