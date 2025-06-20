rawpixel
Edit ImageCrop
Tin Tea Caddy (c. 1938) by Eldon Allen
Save
Edit Image
artwatercolourpublic domainpaintingsteaphotobottleantique
Editable watercolor red coquette design element set
Editable watercolor red coquette design element set
https://www.rawpixel.com/image/15252004/editable-watercolor-red-coquette-design-element-setView license
Candle Holder (c. 1938) by Eldon Allen
Candle Holder (c. 1938) by Eldon Allen
https://www.rawpixel.com/image/10079019/candle-holder-c-1938-eldon-allenFree Image from public domain license
White tea label template
White tea label template
https://www.rawpixel.com/image/14783853/white-tea-label-templateView license
Tin Lamp (c. 1938) by Eldon Allen
Tin Lamp (c. 1938) by Eldon Allen
https://www.rawpixel.com/image/10081973/tin-lamp-c-1938-eldon-allenFree Image from public domain license
Editable watercolor girly style design element set
Editable watercolor girly style design element set
https://www.rawpixel.com/image/15164063/editable-watercolor-girly-style-design-element-setView license
Toleware Tea Caddy (c. 1938) by William Frank
Toleware Tea Caddy (c. 1938) by William Frank
https://www.rawpixel.com/image/10082012/toleware-tea-caddy-c-1938-william-frankFree Image from public domain license
Editable watercolor girly style design element set
Editable watercolor girly style design element set
https://www.rawpixel.com/image/15161876/editable-watercolor-girly-style-design-element-setView license
Candlestick (c. 1938) by Eldon Allen
Candlestick (c. 1938) by Eldon Allen
https://www.rawpixel.com/image/10079046/candlestick-c-1938-eldon-allenFree Image from public domain license
Editable watercolor red coquette design element set
Editable watercolor red coquette design element set
https://www.rawpixel.com/image/15251797/editable-watercolor-red-coquette-design-element-setView license
Lantern (c. 1938) by Walter Hochstrasser
Lantern (c. 1938) by Walter Hochstrasser
https://www.rawpixel.com/image/10080509/lantern-c-1938-walter-hochstrasserFree Image from public domain license
Editable watercolor girly style design element set
Editable watercolor girly style design element set
https://www.rawpixel.com/image/15163851/editable-watercolor-girly-style-design-element-setView license
Bedspread (c. 1938) by Eldon Allen
Bedspread (c. 1938) by Eldon Allen
https://www.rawpixel.com/image/10078606/bedspread-c-1938-eldon-allenFree Image from public domain license
Editable watercolor girly style design element set
Editable watercolor girly style design element set
https://www.rawpixel.com/image/15163600/editable-watercolor-girly-style-design-element-setView license
Jug (c. 1938) by Frank Fumagalli
Jug (c. 1938) by Frank Fumagalli
https://www.rawpixel.com/image/10080401/jug-c-1938-frank-fumagalliFree Image from public domain license
Editable watercolor girly style design element set
Editable watercolor girly style design element set
https://www.rawpixel.com/image/15163565/editable-watercolor-girly-style-design-element-setView license
Batter Jug (c. 1938) by John Tarantino
Batter Jug (c. 1938) by John Tarantino
https://www.rawpixel.com/image/10078582/batter-jug-c-1938-john-tarantinoFree Image from public domain license
Editable watercolor girly style design element set
Editable watercolor girly style design element set
https://www.rawpixel.com/image/15161811/editable-watercolor-girly-style-design-element-setView license
Pa. German Cider Jug (c. 1938) by Charles T Smith
Pa. German Cider Jug (c. 1938) by Charles T Smith
https://www.rawpixel.com/image/10080751/pa-german-cider-jug-c-1938-charles-smithFree Image from public domain license
Editable watercolor girly style design element set
Editable watercolor girly style design element set
https://www.rawpixel.com/image/15163863/editable-watercolor-girly-style-design-element-setView license
Whale Oil Can (c. 1940) by Hugh Ryan
Whale Oil Can (c. 1940) by Hugh Ryan
https://www.rawpixel.com/image/10087162/whale-oil-can-c-1940-hugh-ryanFree Image from public domain license
Coquette gold, editable element set
Coquette gold, editable element set
https://www.rawpixel.com/image/16543874/coquette-gold-editable-element-setView license
Miner's Lamp (c. 1940) by Oscar Bluhme
Miner's Lamp (c. 1940) by Oscar Bluhme
https://www.rawpixel.com/image/10086341/miners-lamp-c-1940-oscar-bluhmeFree Image from public domain license
Editable watercolor girly style design element set
Editable watercolor girly style design element set
https://www.rawpixel.com/image/15164826/editable-watercolor-girly-style-design-element-setView license
Pin Cushion (c. 1938) by Eva Wilson
Pin Cushion (c. 1938) by Eva Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10080994/pin-cushion-c-1938-eva-wilsonFree Image from public domain license
Editable watercolor girly style design element set
Editable watercolor girly style design element set
https://www.rawpixel.com/image/15163932/editable-watercolor-girly-style-design-element-setView license
Torch (1938) by Thomas Dooley
Torch (1938) by Thomas Dooley
https://www.rawpixel.com/image/10082032/torch-1938-thomas-dooleyFree Image from public domain license
Editable watercolor red coquette design element set
Editable watercolor red coquette design element set
https://www.rawpixel.com/image/15251879/editable-watercolor-red-coquette-design-element-setView license
Toleware Tea Caddy (c. 1941) by Charles Henning
Toleware Tea Caddy (c. 1941) by Charles Henning
https://www.rawpixel.com/image/10088265/toleware-tea-caddy-c-1941-charles-henningFree Image from public domain license
Editable watercolor girly style design element set
Editable watercolor girly style design element set
https://www.rawpixel.com/image/15163903/editable-watercolor-girly-style-design-element-setView license
Binnacle Lamp (1938) by Herman O Stroh
Binnacle Lamp (1938) by Herman O Stroh
https://www.rawpixel.com/image/10078628/binnacle-lamp-1938-herman-strohFree Image from public domain license
Editable watercolor red coquette design element set
Editable watercolor red coquette design element set
https://www.rawpixel.com/image/15251799/editable-watercolor-red-coquette-design-element-setView license
Toleware Tin Tea Caddy (c. 1940) by Clarence W Dawson
Toleware Tin Tea Caddy (c. 1940) by Clarence W Dawson
https://www.rawpixel.com/image/10086982/toleware-tin-tea-caddy-c-1940-clarence-dawsonFree Image from public domain license
Editable vintage glassware set, remixed by rawpixel
Editable vintage glassware set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9071050/editable-vintage-glassware-set-remixed-rawpixelView license
Powder Horn (c. 1937) by Grace Halpin
Powder Horn (c. 1937) by Grace Halpin
https://www.rawpixel.com/image/10076534/powder-horn-c-1937-grace-halpinFree Image from public domain license
Editable dairy products mobile phone, food digital art design
Editable dairy products mobile phone, food digital art design
https://www.rawpixel.com/image/12471483/editable-dairy-products-mobile-phone-food-digital-art-designView license
Toleware Tea Caddy (c. 1940) by Mildred Ford
Toleware Tea Caddy (c. 1940) by Mildred Ford
https://www.rawpixel.com/image/10086983/toleware-tea-caddy-c-1940-mildred-fordFree Image from public domain license
Editable watercolor red coquette design element set
Editable watercolor red coquette design element set
https://www.rawpixel.com/image/15251946/editable-watercolor-red-coquette-design-element-setView license
Hand Lantern (c. 1938) by Amelia Tuccio
Hand Lantern (c. 1938) by Amelia Tuccio
https://www.rawpixel.com/image/10080119/hand-lantern-c-1938-amelia-tuccioFree Image from public domain license
Editable dairy products mobile phone, food digital art design
Editable dairy products mobile phone, food digital art design
https://www.rawpixel.com/image/12511034/editable-dairy-products-mobile-phone-food-digital-art-designView license
Cuspidor (1938) by Charles Moss
Cuspidor (1938) by Charles Moss
https://www.rawpixel.com/image/10079544/cuspidor-1938-charles-mossFree Image from public domain license