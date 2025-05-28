Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartpublic domaindrawingspaintingglassphotojarantiqueUrn (1938) by Ralph AtkinsonOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1008 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3393 x 4040 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarEditable Victorian lantern, vintage design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059182/editable-victorian-lantern-vintage-design-set-remixed-rawpixelView licenseUrn for Flowers (1938) by Ralph Atkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10082122/urn-for-flowers-1938-ralph-atkinsonFree Image from public domain licenseEditable vintage glassware set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9071050/editable-vintage-glassware-set-remixed-rawpixelView licenseAmber Jar (Blown) (c. 1937) by Ralph Atkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10072826/amber-jar-blown-c-1937-ralph-atkinsonFree Image from public domain licenseWatercolor fruits, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10892674/watercolor-fruits-editable-remix-designView licenseFoot Scraper (c. 1938) by Ralph Atkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10079971/foot-scraper-c-1938-ralph-atkinsonFree Image from public domain licenseEditable magic potion bottle design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15228769/editable-magic-potion-bottle-design-element-setView licensePurse (c. 1938) by Ralph Atkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10081184/purse-c-1938-ralph-atkinsonFree Image from public domain licenseVictorian lantern, editable vintage design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9057471/victorian-lantern-editable-vintage-design-set-remixed-rawpixelView licenseClock-Toby (front and side view) (1938) by Ralph Atkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10079350/clock-toby-front-and-side-view-1938-ralph-atkinsonFree Image from public domain licenseEditable Victorian glassware design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9058006/editable-victorian-glassware-design-set-remixed-rawpixelView licenseUrn for Flowers (c. 1938) by Katherine Hastingshttps://www.rawpixel.com/image/10082117/urn-for-flowers-c-1938-katherine-hastingsFree Image from public domain licenseVictorian glassware, editable vintage drinking container design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059178/png-20th-century-antique-artView licensePa. German Covered Bowl (c. 1938) by Alvin Shirenhttps://www.rawpixel.com/image/10080758/pa-german-covered-bowl-c-1938-alvin-shirenFree Image from public domain licenseCanned food, pickles, ham, tomato sauce illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11941442/canned-food-pickles-ham-tomato-sauce-illustration-editable-designView licenseCelery Holder (c. 1936) by Ralph Atkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10064842/celery-holder-c-1936-ralph-atkinsonFree Image from public domain licenseCanned food, pickles, ham, tomato sauce illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11947673/canned-food-pickles-ham-tomato-sauce-illustration-editable-designView licenseLamp (c. 1938) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10080471/lamp-c-1938-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseCanned food, pickles, ham, tomato sauce png illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11947672/canned-food-pickles-ham-tomato-sauce-png-illustration-editable-designView licensePa. German Spice Jar (c. 1938) by Betty Jean Davishttps://www.rawpixel.com/image/10080847/pa-german-spice-jar-c-1938-betty-jean-davisFree Image from public domain licenseEditable watercolor dining table in room, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView licenseCast Iron Gate (1938) by Ralph Atkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10079135/cast-iron-gate-1938-ralph-atkinsonFree Image from public domain licenseVintage glassware, editable design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059440/vintage-glassware-editable-design-set-remixed-rawpixelView licenseTumbler (c. 1936) by Ralph Atkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10072227/tumbler-c-1936-ralph-atkinsonFree Image from public domain licenseVintage glassware set, editable design, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9057944/vintage-glassware-set-editable-design-remixed-rawpixelView licenseGlass Vase (1935/1942) by Richard Whitakerhttps://www.rawpixel.com/image/10060727/glass-vase-19351942-richard-whitakerFree Image from public domain licenseCanned food, pickles, ham, tomato sauce illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11953469/canned-food-pickles-ham-tomato-sauce-illustration-editable-designView licenseTumbler (1937) by Ralph Atkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10077801/tumbler-1937-ralph-atkinsonFree Image from public domain licenseCanned food, pickles, ham, tomato sauce illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11947674/canned-food-pickles-ham-tomato-sauce-illustration-editable-designView licenseEconomy Scarf (c. 1938) by Ralph Atkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10079815/economy-scarf-c-1938-ralph-atkinsonFree Image from public domain licenseWatercolor flower vase png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10851672/watercolor-flower-vase-png-element-editable-remix-designView licenseSugar Bowl (1935/1942) by Elisabeth Fuldahttps://www.rawpixel.com/image/10069772/sugar-bowl-19351942-elisabeth-fuldaFree Image from public domain licenseWatercolor flower vase, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10852216/watercolor-flower-vase-editable-remix-designView licenseBeaded Bag (c. 1938) by Ralph Atkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10078585/beaded-bag-c-1938-ralph-atkinsonFree Image from public domain licenseWatercolor flower vase, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10887212/watercolor-flower-vase-editable-remix-designView licenseEconomy Red Handkerchief (1938) by Ralph Atkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10079809/economy-red-handkerchief-1938-ralph-atkinsonFree Image from public domain licenseWatercolor flower vase, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10887314/watercolor-flower-vase-editable-remix-designView licenseEconomy Redware Pitcher (c. 1937) by Ralph Atkinsonhttps://www.rawpixel.com/image/10074663/economy-redware-pitcher-c-1937-ralph-atkinsonFree Image from public domain licenseWatercolor flower vase, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10560755/watercolor-flower-vase-editable-remix-designView licenseChurn (probably 1938) by John Tarantinohttps://www.rawpixel.com/image/10079267/churn-probably-1938-john-tarantinoFree Image from public domain license