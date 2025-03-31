rawpixel
Two Oil Lamps (c. 1938) by Walter Hochstrasser
artwatercolorpublic domaincandlepaintingsglasslampoil
Diwali oil lamp set, editable design element
Diwali oil lamp set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15080781/diwali-oil-lamp-set-editable-design-elementView license
Cigar Store Indian (c. 1937) by Walter Hochstrasser
Cigar Store Indian (c. 1937) by Walter Hochstrasser
https://www.rawpixel.com/image/10073863/cigar-store-indian-c-1937-walter-hochstrasserFree Image from public domain license
Editable Victorian lantern, vintage design set, remixed by rawpixel
Editable Victorian lantern, vintage design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059182/editable-victorian-lantern-vintage-design-set-remixed-rawpixelView license
Whale Oil Lamp (c. 1936) by Matthew Mangiacotti
Whale Oil Lamp (c. 1936) by Matthew Mangiacotti
https://www.rawpixel.com/image/10072569/whale-oil-lamp-c-1936-matthew-mangiacottiFree Image from public domain license
Diwali oil lamp set, editable design element
Diwali oil lamp set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15080786/diwali-oil-lamp-set-editable-design-elementView license
Whale Oil Lamp (c. 1938) by William H Edwards
Whale Oil Lamp (c. 1938) by William H Edwards
https://www.rawpixel.com/image/10082286/whale-oil-lamp-c-1938-william-edwardsFree Image from public domain license
Diwali oil lamp set, editable design element
Diwali oil lamp set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15080439/diwali-oil-lamp-set-editable-design-elementView license
Pewter Oil Lamp (c. 1938) by Walter Hochstrasser
Pewter Oil Lamp (c. 1938) by Walter Hochstrasser
https://www.rawpixel.com/image/10080977/pewter-oil-lamp-c-1938-walter-hochstrasserFree Image from public domain license
Happy diwali Instagram post template, editable text
Happy diwali Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12539305/happy-diwali-instagram-post-template-editable-textView license
Lantern (c. 1938) by Walter Hochstrasser
Lantern (c. 1938) by Walter Hochstrasser
https://www.rawpixel.com/image/10080509/lantern-c-1938-walter-hochstrasserFree Image from public domain license
Diwali oil lamp set, editable design element
Diwali oil lamp set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15080710/diwali-oil-lamp-set-editable-design-elementView license
Oil Lamp (c. 1938) by Walter Hochstrasser
Oil Lamp (c. 1938) by Walter Hochstrasser
https://www.rawpixel.com/image/10080675/oil-lamp-c-1938-walter-hochstrasserFree Image from public domain license
Dinner specials Facebook post template, original art illustration from Henri Rousseau, editable design
Dinner specials Facebook post template, original art illustration from Henri Rousseau, editable design
https://www.rawpixel.com/image/23513327/image-plant-fruit-artView license
Wrought Iron Andirion (c. 1938) by Henry Meyers
Wrought Iron Andirion (c. 1938) by Henry Meyers
https://www.rawpixel.com/image/10082402/wrought-iron-andirion-c-1938-henry-meyersFree Image from public domain license
Diwali Instagram post template
Diwali Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12933007/diwali-instagram-post-templateView license
Cigar Store Indian (c. 1938) by Walter Hochstrasser
Cigar Store Indian (c. 1938) by Walter Hochstrasser
https://www.rawpixel.com/image/10079292/cigar-store-indian-c-1938-walter-hochstrasserFree Image from public domain license
Happy diwali poster template
Happy diwali poster template
https://www.rawpixel.com/image/13824314/happy-diwali-poster-templateView license
Barn Decoration (c. 1938) by Walter Hochstrasser
Barn Decoration (c. 1938) by Walter Hochstrasser
https://www.rawpixel.com/image/10078570/barn-decoration-c-1938-walter-hochstrasserFree Image from public domain license
Aromatic candle shop editable logo, line art design
Aromatic candle shop editable logo, line art design
https://www.rawpixel.com/image/11451999/aromatic-candle-shop-editable-logo-line-art-designView license
Candelabra (c. 1938) by Walter Hochstrasser
Candelabra (c. 1938) by Walter Hochstrasser
https://www.rawpixel.com/image/10079012/candelabra-c-1938-walter-hochstrasserFree Image from public domain license
Diwali oil lamp set, editable design element
Diwali oil lamp set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15080520/diwali-oil-lamp-set-editable-design-elementView license
Candlestick (c. 1936) by Sidney Liswood
Candlestick (c. 1936) by Sidney Liswood
https://www.rawpixel.com/image/10064547/candlestick-c-1936-sidney-liswoodFree Image from public domain license
Eid Mubarak editable logo, line art design
Eid Mubarak editable logo, line art design
https://www.rawpixel.com/image/10782480/eid-mubarak-editable-logo-line-art-designView license
Andiron (one of pair) (c. 1938) by Herman Bader
Andiron (one of pair) (c. 1938) by Herman Bader
https://www.rawpixel.com/image/10078465/andiron-one-pair-c-1938-herman-baderFree Image from public domain license
Diwali dhamaka Facebook post template, editable design
Diwali dhamaka Facebook post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12687541/diwali-dhamaka-facebook-post-template-editable-designView license
Bowling Weather Vane (c. 1938) by Hazel Hyde
Bowling Weather Vane (c. 1938) by Hazel Hyde
https://www.rawpixel.com/image/10078721/bowling-weather-vane-c-1938-hazel-hydeFree Image from public domain license
Diwali wishes Facebook post template, editable design
Diwali wishes Facebook post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12687518/diwali-wishes-facebook-post-template-editable-designView license
Vase (c. 1937) by Giacinto Capelli
Vase (c. 1937) by Giacinto Capelli
https://www.rawpixel.com/image/10077852/vase-c-1937-giacinto-capelliFree Image from public domain license
Festival of lights poster template, editable text and design
Festival of lights poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11791399/festival-lights-poster-template-editable-text-and-designView license
Chandelier (c. 1941) by John H Tercuzzi
Chandelier (c. 1941) by John H Tercuzzi
https://www.rawpixel.com/image/10087503/chandelier-c-1941-john-tercuzziFree Image from public domain license
Happy Diwali Facebook post template
Happy Diwali Facebook post template
https://www.rawpixel.com/image/13827660/happy-diwali-facebook-post-templateView license
Candlestand (c. 1938) by Charles Garjian
Candlestand (c. 1938) by Charles Garjian
https://www.rawpixel.com/image/10079032/candlestand-c-1938-charles-garjianFree Image from public domain license
Png birthday cake doodle, transparent background, editable design
Png birthday cake doodle, transparent background, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11542012/png-birthday-cake-doodle-transparent-background-editable-designView license
Carpenter's Brace (c. 1939) by Henrietta S Hukill
Carpenter's Brace (c. 1939) by Henrietta S Hukill
https://www.rawpixel.com/image/10082947/carpenters-brace-c-1939-henrietta-hukillFree Image from public domain license
Diwali oil lamp set, editable design element
Diwali oil lamp set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15080762/diwali-oil-lamp-set-editable-design-elementView license
Lock, Key, Hinge (c. 1938) by Charles Bowman
Lock, Key, Hinge (c. 1938) by Charles Bowman
https://www.rawpixel.com/image/10080538/lock-key-hinge-c-1938-charles-bowmanFree Image from public domain license
Diwali blog banner template, editable text
Diwali blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12539700/diwali-blog-banner-template-editable-textView license
Cast Iron Hitching Post (c. 1941) by V L Vance
Cast Iron Hitching Post (c. 1941) by V L Vance
https://www.rawpixel.com/image/10087448/cast-iron-hitching-post-c-1941-vanceFree Image from public domain license
Watercolor fruits, editable remix design
Watercolor fruits, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10892674/watercolor-fruits-editable-remix-designView license
Glass Pen (1935/1942) by Amos C Brinton
Glass Pen (1935/1942) by Amos C Brinton
https://www.rawpixel.com/image/10060726/glass-pen-19351942-amos-brintonFree Image from public domain license