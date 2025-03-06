rawpixel
Edit ImageCrop
Andiron (c. 1939) by Lazar Rubinstein
Save
Edit Image
grassplantartpublic domaindrawingselectronicslawn mowerphoto
Learning institution editable logo, line art design
Learning institution editable logo, line art design
https://www.rawpixel.com/image/10757714/learning-institution-editable-logo-line-art-designView license
Square Lantern (c. 1939) by Lazar Rubinstein
Square Lantern (c. 1939) by Lazar Rubinstein
https://www.rawpixel.com/image/10084732/square-lantern-c-1939-lazar-rubinsteinFree Image from public domain license
Textbook knowledge editable logo, line art design
Textbook knowledge editable logo, line art design
https://www.rawpixel.com/image/10807238/textbook-knowledge-editable-logo-line-art-designView license
Hand Lantern (c. 1939) by Lazar Rubinstein
Hand Lantern (c. 1939) by Lazar Rubinstein
https://www.rawpixel.com/image/10083689/hand-lantern-c-1939-lazar-rubinsteinFree Image from public domain license
Cute laptop doodle line art, editable design
Cute laptop doodle line art, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11735291/cute-laptop-doodle-line-art-editable-designView license
Flat Iron Holder (c. 1939) by Lazar Rubinstein
Flat Iron Holder (c. 1939) by Lazar Rubinstein
https://www.rawpixel.com/image/10083551/flat-iron-holder-c-1939-lazar-rubinsteinFree Image from public domain license
Laptop doodle, yellow background, editable design
Laptop doodle, yellow background, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11756347/laptop-doodle-yellow-background-editable-designView license
Andiron (one of pair) (c. 1939) by Jack Staloff
Andiron (one of pair) (c. 1939) by Jack Staloff
https://www.rawpixel.com/image/10082499/andiron-one-pair-c-1939-jack-staloffFree Image from public domain license
Laptop doodle, white background, editable design
Laptop doodle, white background, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11709752/laptop-doodle-white-background-editable-designView license
Andiron (one of pair) (c. 1940) by Jacob Lipkin
Andiron (one of pair) (c. 1940) by Jacob Lipkin
https://www.rawpixel.com/image/10085328/andiron-one-pair-c-1940-jacob-lipkinFree Image from public domain license
Colorful laptop, colorful doodle line art, editable design
Colorful laptop, colorful doodle line art, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11756345/colorful-laptop-colorful-doodle-line-art-editable-designView license
Trivet (c. 1939) by Holger Hansen
Trivet (c. 1939) by Holger Hansen
https://www.rawpixel.com/image/10085027/trivet-c-1939-holger-hansenFree Image from public domain license
Businessman typing laptop background, airplane window illustration, editable design
Businessman typing laptop background, airplane window illustration, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11972520/png-activity-adult-airplane-windowView license
Andiron (one of pair) (c. 1939) by Milton Grubstein and Filippo Porreca
Andiron (one of pair) (c. 1939) by Milton Grubstein and Filippo Porreca
https://www.rawpixel.com/image/10082492/andiron-one-pair-c-1939-milton-grubstein-and-filippo-porrecaFree Image from public domain license
Businessman typing laptop background, airplane window illustration, editable design
Businessman typing laptop background, airplane window illustration, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11972522/png-activity-adult-airplane-windowView license
Andiron (one of pair) (c. 1938) by Salvatore Borrazzo
Andiron (one of pair) (c. 1938) by Salvatore Borrazzo
https://www.rawpixel.com/image/10078483/andiron-one-pair-c-1938-salvatore-borrazzoFree Image from public domain license
Businessman's hands playing chess, business strategy illustration, editable design
Businessman's hands playing chess, business strategy illustration, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11780248/png-adult-aim-body-partView license
Bandbox Sections (c. 1940) by Lazar Rubinstein
Bandbox Sections (c. 1940) by Lazar Rubinstein
https://www.rawpixel.com/image/10085378/bandbox-sections-c-1940-lazar-rubinsteinFree Image from public domain license
Houseplant pots on shelf, flat illustration, editable design
Houseplant pots on shelf, flat illustration, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11925364/houseplant-pots-shelf-flat-illustration-editable-designView license
Bandbox (c. 1940) by Lazar Rubinstein
Bandbox (c. 1940) by Lazar Rubinstein
https://www.rawpixel.com/image/10085382/bandbox-c-1940-lazar-rubinsteinFree Image from public domain license
Funky social media background, editable colorful design
Funky social media background, editable colorful design
https://www.rawpixel.com/image/9232681/funky-social-media-background-editable-colorful-designView license
Andiron (One of Pair) (c. 1953) by Mildred Ford
Andiron (One of Pair) (c. 1953) by Mildred Ford
https://www.rawpixel.com/image/10088798/andiron-one-pair-c-1953-mildred-fordFree Image from public domain license
Funky social media background, editable colorful design
Funky social media background, editable colorful design
https://www.rawpixel.com/image/9232672/funky-social-media-background-editable-colorful-designView license
Kettle Tilter (c. 1939) by Jacob Lipkin
Kettle Tilter (c. 1939) by Jacob Lipkin
https://www.rawpixel.com/image/10083883/kettle-tilter-c-1939-jacob-lipkinFree Image from public domain license
E-mail message aesthetic illustration background, editable design
E-mail message aesthetic illustration background, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11160893/e-mail-message-aesthetic-illustration-background-editable-designView license
Andiron (c. 1937) by Jack Staloff
Andiron (c. 1937) by Jack Staloff
https://www.rawpixel.com/image/10072835/andiron-c-1937-jack-staloffFree Image from public domain license
Mountain view travel editable logo, line art design
Mountain view travel editable logo, line art design
https://www.rawpixel.com/image/10775015/mountain-view-travel-editable-logo-line-art-designView license
Andiron (c. 1940) by Jacob Lipkin
Andiron (c. 1940) by Jacob Lipkin
https://www.rawpixel.com/image/10085324/andiron-c-1940-jacob-lipkinFree Image from public domain license
Laptop doodle, white iPhone wallpaper, editable design
Laptop doodle, white iPhone wallpaper, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11735292/laptop-doodle-white-iphone-wallpaper-editable-designView license
Andiron (one of pair) (c. 1940) by Milton Grubstein
Andiron (one of pair) (c. 1940) by Milton Grubstein
https://www.rawpixel.com/image/10085326/andiron-one-pair-c-1940-milton-grubsteinFree Image from public domain license
Funky social media desktop wallpaper, editable colorful design
Funky social media desktop wallpaper, editable colorful design
https://www.rawpixel.com/image/9232697/funky-social-media-desktop-wallpaper-editable-colorful-designView license
Betty Lamp (c. 1939) by Philip Johnson
Betty Lamp (c. 1939) by Philip Johnson
https://www.rawpixel.com/image/10082661/betty-lamp-c-1939-philip-johnsonFree Image from public domain license
Badminton club editable logo, minimal line art design
Badminton club editable logo, minimal line art design
https://www.rawpixel.com/image/12136702/badminton-club-editable-logo-minimal-line-art-designView license
Andiron (One of Pair) (c. 1953) by Mildred Ford
Andiron (One of Pair) (c. 1953) by Mildred Ford
https://www.rawpixel.com/image/10088800/andiron-one-pair-c-1953-mildred-fordFree Image from public domain license
3D online payment, element editable illustration
3D online payment, element editable illustration
https://www.rawpixel.com/image/10871871/online-payment-element-editable-illustrationView license
Conestoga Axe Holder (c. 1939) by John Petrucci
Conestoga Axe Holder (c. 1939) by John Petrucci
https://www.rawpixel.com/image/10083176/conestoga-axe-holder-c-1939-john-petrucciFree Image from public domain license
Online profit retro illustration, green editable design
Online profit retro illustration, green editable design
https://www.rawpixel.com/image/11544137/online-profit-retro-illustration-green-editable-designView license
Andiron (one of pair) (c. 1939) by Maurice Van Felix
Andiron (one of pair) (c. 1939) by Maurice Van Felix
https://www.rawpixel.com/image/10082491/andiron-one-pair-c-1939-maurice-van-felixFree Image from public domain license
Social media retro illustration, pink editable design
Social media retro illustration, pink editable design
https://www.rawpixel.com/image/11544311/social-media-retro-illustration-pink-editable-designView license
Andiron (one of pair) (c. 1940) by Maurice Van Felix
Andiron (one of pair) (c. 1940) by Maurice Van Felix
https://www.rawpixel.com/image/10085329/andiron-one-pair-c-1940-maurice-van-felixFree Image from public domain license