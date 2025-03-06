Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagegrassplantartpublic domaindrawingselectronicslawn mowerphotoAndiron (c. 1939) by Lazar RubinsteinOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 885 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3020 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarLearning institution editable logo, line art designhttps://www.rawpixel.com/image/10757714/learning-institution-editable-logo-line-art-designView licenseSquare Lantern (c. 1939) by Lazar Rubinsteinhttps://www.rawpixel.com/image/10084732/square-lantern-c-1939-lazar-rubinsteinFree Image from public domain licenseTextbook knowledge editable logo, line art designhttps://www.rawpixel.com/image/10807238/textbook-knowledge-editable-logo-line-art-designView licenseHand Lantern (c. 1939) by Lazar Rubinsteinhttps://www.rawpixel.com/image/10083689/hand-lantern-c-1939-lazar-rubinsteinFree Image from public domain licenseCute laptop doodle line art, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11735291/cute-laptop-doodle-line-art-editable-designView licenseFlat Iron Holder (c. 1939) by Lazar Rubinsteinhttps://www.rawpixel.com/image/10083551/flat-iron-holder-c-1939-lazar-rubinsteinFree Image from public domain licenseLaptop doodle, yellow background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11756347/laptop-doodle-yellow-background-editable-designView licenseAndiron (one of pair) (c. 1939) by Jack Staloffhttps://www.rawpixel.com/image/10082499/andiron-one-pair-c-1939-jack-staloffFree Image from public domain licenseLaptop doodle, white background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11709752/laptop-doodle-white-background-editable-designView licenseAndiron (one of pair) (c. 1940) by Jacob Lipkinhttps://www.rawpixel.com/image/10085328/andiron-one-pair-c-1940-jacob-lipkinFree Image from public domain licenseColorful laptop, colorful doodle line art, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11756345/colorful-laptop-colorful-doodle-line-art-editable-designView licenseTrivet (c. 1939) by Holger Hansenhttps://www.rawpixel.com/image/10085027/trivet-c-1939-holger-hansenFree Image from public domain licenseBusinessman typing laptop background, airplane window illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11972520/png-activity-adult-airplane-windowView licenseAndiron (one of pair) (c. 1939) by Milton Grubstein and Filippo Porrecahttps://www.rawpixel.com/image/10082492/andiron-one-pair-c-1939-milton-grubstein-and-filippo-porrecaFree Image from public domain licenseBusinessman typing laptop background, airplane window illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11972522/png-activity-adult-airplane-windowView licenseAndiron (one of pair) (c. 1938) by Salvatore Borrazzohttps://www.rawpixel.com/image/10078483/andiron-one-pair-c-1938-salvatore-borrazzoFree Image from public domain licenseBusinessman's hands playing chess, business strategy illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11780248/png-adult-aim-body-partView licenseBandbox Sections (c. 1940) by Lazar Rubinsteinhttps://www.rawpixel.com/image/10085378/bandbox-sections-c-1940-lazar-rubinsteinFree Image from public domain licenseHouseplant pots on shelf, flat illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11925364/houseplant-pots-shelf-flat-illustration-editable-designView licenseBandbox (c. 1940) by Lazar Rubinsteinhttps://www.rawpixel.com/image/10085382/bandbox-c-1940-lazar-rubinsteinFree Image from public domain licenseFunky social media background, editable colorful designhttps://www.rawpixel.com/image/9232681/funky-social-media-background-editable-colorful-designView licenseAndiron (One of Pair) (c. 1953) by Mildred Fordhttps://www.rawpixel.com/image/10088798/andiron-one-pair-c-1953-mildred-fordFree Image from public domain licenseFunky social media background, editable colorful designhttps://www.rawpixel.com/image/9232672/funky-social-media-background-editable-colorful-designView licenseKettle Tilter (c. 1939) by Jacob Lipkinhttps://www.rawpixel.com/image/10083883/kettle-tilter-c-1939-jacob-lipkinFree Image from public domain licenseE-mail message aesthetic illustration background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11160893/e-mail-message-aesthetic-illustration-background-editable-designView licenseAndiron (c. 1937) by Jack Staloffhttps://www.rawpixel.com/image/10072835/andiron-c-1937-jack-staloffFree Image from public domain licenseMountain view travel editable logo, line art designhttps://www.rawpixel.com/image/10775015/mountain-view-travel-editable-logo-line-art-designView licenseAndiron (c. 1940) by Jacob Lipkinhttps://www.rawpixel.com/image/10085324/andiron-c-1940-jacob-lipkinFree Image from public domain licenseLaptop doodle, white iPhone wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11735292/laptop-doodle-white-iphone-wallpaper-editable-designView licenseAndiron (one of pair) (c. 1940) by Milton Grubsteinhttps://www.rawpixel.com/image/10085326/andiron-one-pair-c-1940-milton-grubsteinFree Image from public domain licenseFunky social media desktop wallpaper, editable colorful designhttps://www.rawpixel.com/image/9232697/funky-social-media-desktop-wallpaper-editable-colorful-designView licenseBetty Lamp (c. 1939) by Philip Johnsonhttps://www.rawpixel.com/image/10082661/betty-lamp-c-1939-philip-johnsonFree Image from public domain licenseBadminton club editable logo, minimal line art designhttps://www.rawpixel.com/image/12136702/badminton-club-editable-logo-minimal-line-art-designView licenseAndiron (One of Pair) (c. 1953) by Mildred Fordhttps://www.rawpixel.com/image/10088800/andiron-one-pair-c-1953-mildred-fordFree Image from public domain license3D online payment, element editable illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/10871871/online-payment-element-editable-illustrationView licenseConestoga Axe Holder (c. 1939) by John Petruccihttps://www.rawpixel.com/image/10083176/conestoga-axe-holder-c-1939-john-petrucciFree Image from public domain licenseOnline profit retro illustration, green editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11544137/online-profit-retro-illustration-green-editable-designView licenseAndiron (one of pair) (c. 1939) by Maurice Van Felixhttps://www.rawpixel.com/image/10082491/andiron-one-pair-c-1939-maurice-van-felixFree Image from public domain licenseSocial media retro illustration, pink editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11544311/social-media-retro-illustration-pink-editable-designView licenseAndiron (one of pair) (c. 1940) by Maurice Van Felixhttps://www.rawpixel.com/image/10085329/andiron-one-pair-c-1940-maurice-van-felixFree Image from public domain license