Apron (c. 1939) by Edith Magnette
patternpersonartwatercolourpublic domainpaintingsapronphoto
Bakery shop Instagram post template, editable text
Sewing Apron (c. 1939) by Edith Magnette
Bakery shop Instagram post template, editable text
Woven Coverlet (c. 1939) by Edith Magnette
Painting workshop Facebook post template
Quilt (c. 1941) by Edith Magnette
Realistic apron editable mockup
Pillow Sampler (c. 1937) by Edith Magnette
Artist interview Facebook post template
Silk Patchwork for Pillow (c. 1936) by Edith Magnette
Brown apron mockup, editable design
Pin Cushion (c. 1936) by Edith Magnette
Apply now at latte art Instagram post template
Bowl: "Sinking of the Maine" (c. 1936) by Edith Magnette
Branding poster template
Embroidery (1937) by Edith Magnette
Latte art workshop Instagram post template
Patchwork Quilt (1935/1942) by Edith Magnette
Summer vacation, animal watercolor editable remix
Purse (c. 1936) by Edith Magnette
Painting workshop poster template
Printed Quilt Patches (1935/1942) by Edith Magnette
diverse male barista set, editable design element
Quilt (c. 1931) by Edith Magnette
Painting class poster template
Chemise (c. 1937) by Edith Magnette
Watercolor floral balcony, editable remix design
Crewel Embroidery for Table (1941) by Edith Magnette
Watercolor bride png element, editable remix design
Set of Crewel Embroidered Bed Curtains (c. 1939) by John Oster
Watercolor bride mobile wallpaper, editable remix design
Hand Blocked Chintz (c. 1936) by Edith Magnette
Watercolor bride mobile wallpaper, editable remix design
Fiddle-back Chair (c. 1937) by Edith Magnette
Watercolor bride, editable remix design
Table Cover (1940) by Edith Magnette
Watercolor bride, editable remix design
Ball Dress (c. 1939) by Edith Magnette
Watercolor bride, editable remix design
Woven Coverlet (c. 1941) by Edith Magnette
