rawpixel
Edit ImageCrop
Bedspread (c. 1939) by Bessie Forman
Save
Edit Image
lace public domainanimalbirdartwatercolourlacepublic domainpaintings
Floral fragrance Instagram post template
Floral fragrance Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/17002185/floral-fragrance-instagram-post-templateView license
Sewing Table (c. 1939) by Bessie Forman
Sewing Table (c. 1939) by Bessie Forman
https://www.rawpixel.com/image/10084543/sewing-table-c-1939-bessie-formanFree Image from public domain license
Ripped paper png mockup element, rose-breasted cockatoo bird transparent background. Remixed by rawpixel.
Ripped paper png mockup element, rose-breasted cockatoo bird transparent background. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9229331/png-animal-customizable-cut-outView license
Waistcoat (c. 1936) by Bessie Forman
Waistcoat (c. 1936) by Bessie Forman
https://www.rawpixel.com/image/10072345/waistcoat-c-1936-bessie-formanFree Image from public domain license
Nature quote facebook post template, editable text design
Nature quote facebook post template, editable text design
https://www.rawpixel.com/image/22151127/nature-quote-facebook-post-template-editable-text-designView license
Dress (c. 1938) by Bessie Forman
Dress (c. 1938) by Bessie Forman
https://www.rawpixel.com/image/10079714/dress-c-1938-bessie-formanFree Image from public domain license
Alphonse Mucha's woman, art nouveau vintage illustration. Remixed by rawpixel.
Alphonse Mucha's woman, art nouveau vintage illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12519434/alphonse-muchas-woman-art-nouveau-vintage-illustration-remixed-rawpixelView license
Card Table (c. 1936) by Bessie Forman
Card Table (c. 1936) by Bessie Forman
https://www.rawpixel.com/image/10064632/card-table-c-1936-bessie-formanFree Image from public domain license
Floral fragrance Facebook story template
Floral fragrance Facebook story template
https://www.rawpixel.com/image/13057114/floral-fragrance-facebook-story-templateView license
Bonnet (c. 1936) by Bessie Forman
Bonnet (c. 1936) by Bessie Forman
https://www.rawpixel.com/image/10064413/bonnet-c-1936-bessie-formanFree Image from public domain license
Floral fragrance blog banner template
Floral fragrance blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/13057111/floral-fragrance-blog-banner-templateView license
Child's Dress (1935/1942) by Bessie Forman
Child's Dress (1935/1942) by Bessie Forman
https://www.rawpixel.com/image/10069217/childs-dress-19351942-bessie-formanFree Image from public domain license
Floral fragrance poster template
Floral fragrance poster template
https://www.rawpixel.com/image/13057118/floral-fragrance-poster-templateView license
Bonnet (c. 1937) by Bessie Forman
Bonnet (c. 1937) by Bessie Forman
https://www.rawpixel.com/image/10073091/bonnet-c-1937-bessie-formanFree Image from public domain license
Butterfly poster template
Butterfly poster template
https://www.rawpixel.com/image/12776420/butterfly-poster-templateView license
Waistcoat (c. 1936) by Bessie Forman
Waistcoat (c. 1936) by Bessie Forman
https://www.rawpixel.com/image/10072350/waistcoat-c-1936-bessie-formanFree Image from public domain license
Butterfly Instagram story template
Butterfly Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/12776805/butterfly-instagram-story-templateView license
Pewter Lamp (c. 1936) by Bessie Forman
Pewter Lamp (c. 1936) by Bessie Forman
https://www.rawpixel.com/image/10067675/pewter-lamp-c-1936-bessie-formanFree Image from public domain license
Butterflies Instagram post template
Butterflies Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12776205/butterflies-instagram-post-templateView license
Tufted Candlewick Bedspread (c. 1939) by Catherine Fowler
Tufted Candlewick Bedspread (c. 1939) by Catherine Fowler
https://www.rawpixel.com/image/10085049/tufted-candlewick-bedspread-c-1939-catherine-fowlerFree Image from public domain license
Butterfly Instagram post template
Butterfly Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12774775/butterfly-instagram-post-templateView license
Chair (1935/1942) by Bessie Forman
Chair (1935/1942) by Bessie Forman
https://www.rawpixel.com/image/10069118/chair-19351942-bessie-formanFree Image from public domain license
70% sale Instagram story template, editable text
70% sale Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11682869/70percent-sale-instagram-story-template-editable-textView license
Materials from Patchwork Bedspread (c. 1936) by Frances Lichten
Materials from Patchwork Bedspread (c. 1936) by Frances Lichten
https://www.rawpixel.com/image/10067094/materials-from-patchwork-bedspread-c-1936-frances-lichtenFree Image from public domain license
Brown coquette illustration, editable design element remix set
Brown coquette illustration, editable design element remix set
https://www.rawpixel.com/image/15381576/brown-coquette-illustration-editable-design-element-remix-setView license
Jug (c. 1936) by Bessie Forman
Jug (c. 1936) by Bessie Forman
https://www.rawpixel.com/image/10066701/jug-c-1936-bessie-formanFree Image from public domain license
Swan illustration background, animal collage mixed media
Swan illustration background, animal collage mixed media
https://www.rawpixel.com/image/7662244/swan-illustration-background-animal-collage-mixed-mediaView license
Waistcoat (c. 1936) by Bessie Forman
Waistcoat (c. 1936) by Bessie Forman
https://www.rawpixel.com/image/10072342/waistcoat-c-1936-bessie-formanFree Image from public domain license
Butterfly blog banner template
Butterfly blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/12776443/butterfly-blog-banner-templateView license
Waistcoat (c. 1936) by Bessie Forman
Waistcoat (c. 1936) by Bessie Forman
https://www.rawpixel.com/image/10072348/waistcoat-c-1936-bessie-formanFree Image from public domain license
Spring festival Instagram story template, editable text
Spring festival Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11682870/spring-festival-instagram-story-template-editable-textView license
Woman's Slipper (c. 1937) by Bessie Forman
Woman's Slipper (c. 1937) by Bessie Forman
https://www.rawpixel.com/image/10078239/womans-slipper-c-1937-bessie-formanFree Image from public domain license
Watercolor birds at balcony, editable desktop wallpaper design
Watercolor birds at balcony, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11472085/watercolor-birds-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView license
Dress (c. 1938) by Bessie Forman
Dress (c. 1938) by Bessie Forman
https://www.rawpixel.com/image/10079733/dress-c-1938-bessie-formanFree Image from public domain license
Flying birds watercolor png element, editable remix design
Flying birds watercolor png element, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10874973/flying-birds-watercolor-png-element-editable-remix-designView license
Dress (1935/1942) by Bessie Forman
Dress (1935/1942) by Bessie Forman
https://www.rawpixel.com/image/10060286/dress-19351942-bessie-formanFree Image from public domain license
Slow down quote facebook post template, editable text design
Slow down quote facebook post template, editable text design
https://www.rawpixel.com/image/22151704/slow-down-quote-facebook-post-template-editable-text-designView license
Bedspread (1935/1942) by Henry Granet
Bedspread (1935/1942) by Henry Granet
https://www.rawpixel.com/image/10059085/bedspread-19351942-henry-granetFree Image from public domain license
Floral fragrance Instagram post template
Floral fragrance Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12708563/floral-fragrance-instagram-post-templateView license
Doily (c. 1939) by Frank Nelson
Doily (c. 1939) by Frank Nelson
https://www.rawpixel.com/image/10083301/doily-c-1939-frank-nelsonFree Image from public domain license