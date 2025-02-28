rawpixel
Edit ImageCrop
Bottle (c. 1939) by Dorothy Brennan
Save
Edit Image
artwatercolourpublic domainpaintingsphotovasebottlejar
Editable vintage glassware set, remixed by rawpixel
Editable vintage glassware set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9071050/editable-vintage-glassware-set-remixed-rawpixelView license
Water or Wine Jug (c. 1939) by Nicholas Amantea
Water or Wine Jug (c. 1939) by Nicholas Amantea
https://www.rawpixel.com/image/10085161/water-wine-jug-c-1939-nicholas-amanteaFree Image from public domain license
Pottery masterclass poster template
Pottery masterclass poster template
https://www.rawpixel.com/image/12879369/pottery-masterclass-poster-templateView license
Sweet Meat Jar (c. 1936) by Dorothy Posten
Sweet Meat Jar (c. 1936) by Dorothy Posten
https://www.rawpixel.com/image/10071982/sweet-meat-jar-c-1936-dorothy-postenFree Image from public domain license
Watercolor flower vase png element, editable remix design
Watercolor flower vase png element, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10851672/watercolor-flower-vase-png-element-editable-remix-designView license
Water Filter and Cooler (c. 1938) by Nicholas Amantea
Water Filter and Cooler (c. 1938) by Nicholas Amantea
https://www.rawpixel.com/image/10082212/water-filter-and-cooler-c-1938-nicholas-amanteaFree Image from public domain license
Watercolor flower vase, editable remix design
Watercolor flower vase, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10852216/watercolor-flower-vase-editable-remix-designView license
Two-Handled Crock (c. 1936) by Fred Weiss
Two-Handled Crock (c. 1936) by Fred Weiss
https://www.rawpixel.com/image/10072228/two-handled-crock-c-1936-fred-weissFree Image from public domain license
Watercolor flower vase, editable remix design
Watercolor flower vase, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10887212/watercolor-flower-vase-editable-remix-designView license
Batter Jar (c. 1936) by Fred Weiss
Batter Jar (c. 1936) by Fred Weiss
https://www.rawpixel.com/image/10064237/batter-jar-c-1936-fred-weissFree Image from public domain license
Watercolor flower vase, editable remix design
Watercolor flower vase, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10887314/watercolor-flower-vase-editable-remix-designView license
Jar (c. 1939) by Nicholas Amantea
Jar (c. 1939) by Nicholas Amantea
https://www.rawpixel.com/image/10083836/jar-c-1939-nicholas-amanteaFree Image from public domain license
Watercolor flower vase, editable remix design
Watercolor flower vase, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10560755/watercolor-flower-vase-editable-remix-designView license
Pickle Jar (c. 1939) by Francis Law Durand
Pickle Jar (c. 1939) by Francis Law Durand
https://www.rawpixel.com/image/10084228/pickle-jar-c-1939-francis-law-durandFree Image from public domain license
Watercolor flower vase mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor flower vase mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10887269/watercolor-flower-vase-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Crock (c. 1939) by Elsie Wein
Crock (c. 1939) by Elsie Wein
https://www.rawpixel.com/image/10083247/crock-c-1939-elsie-weinFree Image from public domain license
Watercolor flower vase mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor flower vase mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10851945/watercolor-flower-vase-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Jug (c. 1939) by Aaron Fastovsky
Jug (c. 1939) by Aaron Fastovsky
https://www.rawpixel.com/image/10083869/jug-c-1939-aaron-fastovskyFree Image from public domain license
Pottery masterclass Instagram story template
Pottery masterclass Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/12879372/pottery-masterclass-instagram-story-templateView license
Brown Pottery Toby Jug (c. 1936) by Dorothy Brennan
Brown Pottery Toby Jug (c. 1936) by Dorothy Brennan
https://www.rawpixel.com/image/10070030/brown-pottery-toby-jug-c-1936-dorothy-brennanFree Image from public domain license
Pottery masterclass Facebook post template, editable design
Pottery masterclass Facebook post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12680432/pottery-masterclass-facebook-post-template-editable-designView license
Jar (1940) by Dorothy Dwin
Jar (1940) by Dorothy Dwin
https://www.rawpixel.com/image/10086153/jar-1940-dorothy-dwinFree Image from public domain license
Science experiment png, ripped paper remix, editable design
Science experiment png, ripped paper remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9060574/science-experiment-png-ripped-paper-remix-editable-designView license
Bud Vase (c. 1937) by Vera Van Voris
Bud Vase (c. 1937) by Vera Van Voris
https://www.rawpixel.com/image/10073221/bud-vase-c-1937-vera-van-vorisFree Image from public domain license
Vintage glassware set, editable design, remixed by rawpixel
Vintage glassware set, editable design, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9057944/vintage-glassware-set-editable-design-remixed-rawpixelView license
Wine Keg (c. 1939) by John Tarantino
Wine Keg (c. 1939) by John Tarantino
https://www.rawpixel.com/image/10085239/wine-keg-c-1939-john-tarantinoFree Image from public domain license
Vintage glassware, editable design set, remixed by rawpixel
Vintage glassware, editable design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059440/vintage-glassware-editable-design-set-remixed-rawpixelView license
Fruit Jar (c. 1939) by Paul Poffinbarger
Fruit Jar (c. 1939) by Paul Poffinbarger
https://www.rawpixel.com/image/10083599/fruit-jar-c-1939-paul-poffinbargerFree Image from public domain license
Pottery masterclass blog banner template
Pottery masterclass blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/12879364/pottery-masterclass-blog-banner-templateView license
Finial, from Reredos (1939) by R J De Freitas
Finial, from Reredos (1939) by R J De Freitas
https://www.rawpixel.com/image/10083468/finial-from-reredos-1939-freitasFree Image from public domain license
Editable Victorian glassware design set, remixed by rawpixel
Editable Victorian glassware design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9058006/editable-victorian-glassware-design-set-remixed-rawpixelView license
Salt Shaker (c. 1939) by Michael Fenga
Salt Shaker (c. 1939) by Michael Fenga
https://www.rawpixel.com/image/10084484/salt-shaker-c-1939-michael-fengaFree Image from public domain license
Victorian glassware, editable vintage drinking container design set, remixed by rawpixel
Victorian glassware, editable vintage drinking container design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059178/png-20th-century-antique-artView license
Pa. German Jar (c. 1939) by Aaron Fastovsky
Pa. German Jar (c. 1939) by Aaron Fastovsky
https://www.rawpixel.com/image/10084130/pa-german-jar-c-1939-aaron-fastovskyFree Image from public domain license
Science experiment, ripped paper remix, editable design
Science experiment, ripped paper remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9060962/science-experiment-ripped-paper-remix-editable-designView license
Crock (c. 1939) by Elsie Wein
Crock (c. 1939) by Elsie Wein
https://www.rawpixel.com/image/10083262/crock-c-1939-elsie-weinFree Image from public domain license
Science experiment, ripped paper remix, editable design
Science experiment, ripped paper remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9060575/science-experiment-ripped-paper-remix-editable-designView license
Pickle Jar (c. 1939) by Frances Godfrey and LeRoy Griffith
Pickle Jar (c. 1939) by Frances Godfrey and LeRoy Griffith
https://www.rawpixel.com/image/10084214/pickle-jar-c-1939-frances-godfrey-and-leroy-griffithFree Image from public domain license
Fresh flowers Instagram post template, editable text
Fresh flowers Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12563628/fresh-flowers-instagram-post-template-editable-textView license
Beer Bottle (c. 1938) by Arthur Stewart
Beer Bottle (c. 1938) by Arthur Stewart
https://www.rawpixel.com/image/10078600/beer-bottle-c-1938-arthur-stewartFree Image from public domain license