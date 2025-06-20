rawpixel
Edit ImageCrop
Bulto (1939) by Carl O Bergh
Save
Edit Image
facepersonartwatercolourpublic domainwomanadultpaintings
Watercolor Victorian woman & dog, editable remix design
Watercolor Victorian woman & dog, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10360723/watercolor-victorian-woman-dog-editable-remix-designView license
Santo (Lady of Guadaloupe) (1939) by Carl O Bergh
Santo (Lady of Guadaloupe) (1939) by Carl O Bergh
https://www.rawpixel.com/image/10084490/santo-lady-guadaloupe-1939-carl-berghFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10198793/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Santos (San Juan) (1939) by Carl O Bergh
Santos (San Juan) (1939) by Carl O Bergh
https://www.rawpixel.com/image/10084516/santos-san-juan-1939-carl-berghFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10659626/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Santo (Nuestra-Sonora di la Luze) (1939) by Carl O Bergh
Santo (Nuestra-Sonora di la Luze) (1939) by Carl O Bergh
https://www.rawpixel.com/image/10084491/santo-nuestra-sonora-luze-1939-carl-berghFree Image from public domain license
Editable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper design
Editable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11450804/editable-watercolor-victorian-woman-dog-desktop-wallpaper-designView license
Bulto (1938) by Carl O Bergh
Bulto (1938) by Carl O Bergh
https://www.rawpixel.com/image/10078793/bulto-1938-carl-berghFree Image from public domain license
Editable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper design
Editable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11462383/editable-watercolor-womanand-dog-park-desktop-wallpaper-designView license
Bulto (c. 1938) by Carl O Bergh
Bulto (c. 1938) by Carl O Bergh
https://www.rawpixel.com/image/10078798/bulto-c-1938-carl-berghFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman in Autumn, editable remix design
Watercolor Victorian woman in Autumn, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10657977/watercolor-victorian-woman-autumn-editable-remix-designView license
Bulto (1938) by Carl O Bergh
Bulto (1938) by Carl O Bergh
https://www.rawpixel.com/image/10078792/bulto-1938-carl-berghFree Image from public domain license
Aesthetic woman line art background
Aesthetic woman line art background
https://www.rawpixel.com/image/8513085/aesthetic-woman-line-art-backgroundView license
Bulto (Virgin) (c. 1939) by Majel G Claflin
Bulto (Virgin) (c. 1939) by Majel G Claflin
https://www.rawpixel.com/image/10082834/bulto-virgin-c-1939-majel-claflinFree Image from public domain license
Editable watercolor Victorian woman in Autumn, desktop wallpaper design
Editable watercolor Victorian woman in Autumn, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11450788/editable-watercolor-victorian-woman-autumn-desktop-wallpaper-designView license
Bulto (Santa Rita) (c. 1939) by Majel G Claflin
Bulto (Santa Rita) (c. 1939) by Majel G Claflin
https://www.rawpixel.com/image/10082831/bulto-santa-rita-c-1939-majel-claflinFree Image from public domain license
Watercolor woman in park, editable remix design
Watercolor woman in park, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10199067/watercolor-woman-park-editable-remix-designView license
Bulto (St. Ignatius) (c. 1938) by Carl O Bergh
Bulto (St. Ignatius) (c. 1938) by Carl O Bergh
https://www.rawpixel.com/image/10078804/bulto-st-ignatius-c-1938-carl-berghFree Image from public domain license
Watercolor woman, editable remix design
Watercolor woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10465708/watercolor-woman-editable-remix-designView license
Bulto (Santa Barbara) (1939) by Eldora P Lorenzini
Bulto (Santa Barbara) (1939) by Eldora P Lorenzini
https://www.rawpixel.com/image/10082835/bulto-santa-barbara-1939-eldora-lorenziniFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10479762/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Santo (St. Joseph) (1939) by Carl O Bergh
Santo (St. Joseph) (1939) by Carl O Bergh
https://www.rawpixel.com/image/10084503/santo-st-joseph-1939-carl-berghFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10256643/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Santo Bulto (1939) by George E Rhone
Santo Bulto (1939) by George E Rhone
https://www.rawpixel.com/image/10084509/santo-bulto-1939-george-rhoneFree Image from public domain license
Watercolor young women reading books, editable remix design
Watercolor young women reading books, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10877850/watercolor-young-women-reading-books-editable-remix-designView license
Bulto (The Holy Family) (1939) by Eldora P Lorenzini
Bulto (The Holy Family) (1939) by Eldora P Lorenzini
https://www.rawpixel.com/image/10082829/bulto-the-holy-family-1939-eldora-lorenziniFree Image from public domain license
Watercolor young women png element, editable remix design
Watercolor young women png element, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10793268/watercolor-young-women-png-element-editable-remix-designView license
Santo-bulto (1938) by Eldora P Lorenzini
Santo-bulto (1938) by Eldora P Lorenzini
https://www.rawpixel.com/image/10081354/santo-bulto-1938-eldora-lorenziniFree Image from public domain license
Watercolor young women reading books, editable remix design
Watercolor young women reading books, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10877751/watercolor-young-women-reading-books-editable-remix-designView license
Santo, Bulto (Our Lady) (1938) by Polly Duncan
Santo, Bulto (Our Lady) (1938) by Polly Duncan
https://www.rawpixel.com/image/10081362/santo-bulto-our-lady-1938-polly-duncanFree Image from public domain license
Watercolor young women reading books, editable remix design
Watercolor young women reading books, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10798185/watercolor-young-women-reading-books-editable-remix-designView license
Unnamed Bulto (1935/1942) by Majel G Claflin
Unnamed Bulto (1935/1942) by Majel G Claflin
https://www.rawpixel.com/image/10069907/unnamed-bulto-19351942-majel-claflinFree Image from public domain license
Watercolor young women reading books, editable remix design
Watercolor young women reading books, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10202259/watercolor-young-women-reading-books-editable-remix-designView license
Archangel "Bulto" (c. 1937) by Majel G Claflin
Archangel "Bulto" (c. 1937) by Majel G Claflin
https://www.rawpixel.com/image/10072866/archangel-bulto-c-1937-majel-claflinFree Image from public domain license
Watercolor paper mockup, editable product design
Watercolor paper mockup, editable product design
https://www.rawpixel.com/image/14336702/watercolor-paper-mockup-editable-product-designView license
Dressing Mirror (cast iron) (1939) by Paul Ward
Dressing Mirror (cast iron) (1939) by Paul Ward
https://www.rawpixel.com/image/10083400/dressing-mirror-cast-iron-1939-paul-wardFree Image from public domain license
Editable watercolor Victorian woman at balcony, desktop wallpaper design
Editable watercolor Victorian woman at balcony, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11472468/editable-watercolor-victorian-woman-balcony-desktop-wallpaper-designView license
Bulto (San Miguel) (1939) by Eldora P Lorenzini
Bulto (San Miguel) (1939) by Eldora P Lorenzini
https://www.rawpixel.com/image/10082833/bulto-san-miguel-1939-eldora-lorenziniFree Image from public domain license
Watercolor young women mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor young women mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10203162/watercolor-young-women-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Bulto, Santa Rita (c. 1937) by Majel G Claflin
Bulto, Santa Rita (c. 1937) by Majel G Claflin
https://www.rawpixel.com/image/10073234/bulto-santa-rita-c-1937-majel-claflinFree Image from public domain license