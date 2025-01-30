rawpixel
Edit ImageCrop
Candlestick (c. 1939) by Jules Lefevere
Save
Edit Image
artwatercolorfurniturepublic domaincandlepaintingsphotoantique
Watercolor fruits, editable remix design
Watercolor fruits, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10892674/watercolor-fruits-editable-remix-designView license
Candlestick (c. 1938) by Samuel Fineman
Candlestick (c. 1938) by Samuel Fineman
https://www.rawpixel.com/image/10079056/candlestick-c-1938-samuel-finemanFree Image from public domain license
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView license
Candlestick (c. 1939) by Howard Lumbard
Candlestick (c. 1939) by Howard Lumbard
https://www.rawpixel.com/image/10082902/candlestick-c-1939-howard-lumbardFree Image from public domain license
Vintage chair collage illustration editable design
Vintage chair collage illustration editable design
https://www.rawpixel.com/image/12623131/vintage-chair-collage-illustration-editable-designView license
Candlestick (c. 1937) by Janet Riza
Candlestick (c. 1937) by Janet Riza
https://www.rawpixel.com/image/10073352/candlestick-c-1937-janet-rizaFree Image from public domain license
Editable Victorian lantern, vintage design set, remixed by rawpixel
Editable Victorian lantern, vintage design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059182/editable-victorian-lantern-vintage-design-set-remixed-rawpixelView license
Conestoga Axe Holder (c. 1939) by John Petrucci
Conestoga Axe Holder (c. 1939) by John Petrucci
https://www.rawpixel.com/image/10083176/conestoga-axe-holder-c-1939-john-petrucciFree Image from public domain license
Flea market Instagram story template, editable text
Flea market Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11758528/flea-market-instagram-story-template-editable-textView license
Candlestick (c. 1936) by Janet Riza
Candlestick (c. 1936) by Janet Riza
https://www.rawpixel.com/image/10064543/candlestick-c-1936-janet-rizaFree Image from public domain license
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059564/victorian-furniture-editable-home-decor-design-set-remixed-rawpixelView license
Andirons (c. 1937) by Dana Bartlett
Andirons (c. 1937) by Dana Bartlett
https://www.rawpixel.com/image/10072847/andirons-c-1937-dana-bartlettFree Image from public domain license
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView license
Vase (c. 1940) by Janet Riza
Vase (c. 1940) by Janet Riza
https://www.rawpixel.com/image/10087064/vase-c-1940-janet-rizaFree Image from public domain license
Editable watercolor birthday cake design element set
Editable watercolor birthday cake design element set
https://www.rawpixel.com/image/15266953/editable-watercolor-birthday-cake-design-element-setView license
Brass Candlestick (c. 1940) by Carl Buergerniss
Brass Candlestick (c. 1940) by Carl Buergerniss
https://www.rawpixel.com/image/10089021/brass-candlestick-c-1940-carl-buergernissFree Image from public domain license
Birthday word sticker png element, editable blue watercolor design
Birthday word sticker png element, editable blue watercolor design
https://www.rawpixel.com/image/14890279/birthday-word-sticker-png-element-editable-blue-watercolor-designView license
Candlestick (c. 1937) by Janet Riza
Candlestick (c. 1937) by Janet Riza
https://www.rawpixel.com/image/10073374/candlestick-c-1937-janet-rizaFree Image from public domain license
Editable watercolor birthday cake design element set
Editable watercolor birthday cake design element set
https://www.rawpixel.com/image/15266952/editable-watercolor-birthday-cake-design-element-setView license
Candlestick (c. 1938) by Leslie Macklem
Candlestick (c. 1938) by Leslie Macklem
https://www.rawpixel.com/image/10079054/candlestick-c-1938-leslie-macklemFree Image from public domain license
Editable watercolor teddy bear character design element set
Editable watercolor teddy bear character design element set
https://www.rawpixel.com/image/15259755/editable-watercolor-teddy-bear-character-design-element-setView license
Candlestick (c. 1940) by Janet Riza
Candlestick (c. 1940) by Janet Riza
https://www.rawpixel.com/image/10085489/candlestick-c-1940-janet-rizaFree Image from public domain license
White picture frame mockup, editable vintage design
White picture frame mockup, editable vintage design
https://www.rawpixel.com/image/10932638/white-picture-frame-mockup-editable-vintage-designView license
Candlestick (c. 1936) by Gertrude Lemberg
Candlestick (c. 1936) by Gertrude Lemberg
https://www.rawpixel.com/image/10064583/candlestick-c-1936-gertrude-lembergFree Image from public domain license
Blue birthday cake, watercolor illustration, editable remix
Blue birthday cake, watercolor illustration, editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12575558/blue-birthday-cake-watercolor-illustration-editable-remixView license
Candle Mold (c. 1939) by Walter Hochstrasser
Candle Mold (c. 1939) by Walter Hochstrasser
https://www.rawpixel.com/image/10082886/candle-mold-c-1939-walter-hochstrasserFree Image from public domain license
Blue birthday cake png, watercolor illustration, editable remix
Blue birthday cake png, watercolor illustration, editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12575603/blue-birthday-cake-png-watercolor-illustration-editable-remixView license
Andirons (right and left) (c. 1939) by Hans Korsch
Andirons (right and left) (c. 1939) by Hans Korsch
https://www.rawpixel.com/image/10082489/andirons-right-and-left-c-1939-hans-korschFree Image from public domain license
Editable watercolor birthday cake design element set
Editable watercolor birthday cake design element set
https://www.rawpixel.com/image/15266396/editable-watercolor-birthday-cake-design-element-setView license
Embroidered Coverlet (c. 1936) by Jules Lefevere
Embroidered Coverlet (c. 1936) by Jules Lefevere
https://www.rawpixel.com/image/10065865/embroidered-coverlet-c-1936-jules-lefevereFree Image from public domain license
Blue birthday cake, watercolor illustration, editable remix
Blue birthday cake, watercolor illustration, editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12575563/blue-birthday-cake-watercolor-illustration-editable-remixView license
Dolphin Candlestick (c. 1936) by John Tarantino
Dolphin Candlestick (c. 1936) by John Tarantino
https://www.rawpixel.com/image/10065576/dolphin-candlestick-c-1936-john-tarantinoFree Image from public domain license
Editable watercolor birthday cake design element set
Editable watercolor birthday cake design element set
https://www.rawpixel.com/image/15266103/editable-watercolor-birthday-cake-design-element-setView license
Candlestick (c. 1937) by Janet Riza
Candlestick (c. 1937) by Janet Riza
https://www.rawpixel.com/image/10073333/candlestick-c-1937-janet-rizaFree Image from public domain license
Birthday promotion Instagram post template, editable text
Birthday promotion Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12468196/birthday-promotion-instagram-post-template-editable-textView license
Cherry Candlestick (c. 1937) by Mina Lowry
Cherry Candlestick (c. 1937) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10073603/cherry-candlestick-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain license
Watercolor vintage coach mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor vintage coach mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10888184/watercolor-vintage-coach-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Needlepoint Picture (c. 1937) by Jules Lefevere
Needlepoint Picture (c. 1937) by Jules Lefevere
https://www.rawpixel.com/image/10075967/needlepoint-picture-c-1937-jules-lefevereFree Image from public domain license
Minimal living room interior mockup, editable design
Minimal living room interior mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12670681/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView license
Candlestick (c. 1937) by William Vergani
Candlestick (c. 1937) by William Vergani
https://www.rawpixel.com/image/10073336/candlestick-c-1937-william-verganiFree Image from public domain license