Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartwatercolourbuildingpublic domainpaintingsarchitecturebalconyphotoChoir Rail (1939) by William KieckhofelOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 942 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3215 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWatercolor building, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10651315/watercolor-building-editable-remix-designView licenseChoir Rail (1935/1942) by Albert Pratthttps://www.rawpixel.com/image/10059551/choir-rail-19351942-albert-prattFree Image from public domain licenseWatercolor building, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10651292/watercolor-building-editable-remix-designView licenseWindow Shutters and Details (c. 1939) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10085237/window-shutters-and-details-c-1939-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor building, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10198998/watercolor-building-editable-remix-designView licenseCeremonial Candlestick (Ecclesiastical Furniture) (c. 1941) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10087466/image-cross-art-watercolourFree Image from public domain licenseWatercolor building, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10361310/watercolor-building-editable-remix-designView licenseScreen, for Choir (1939) by Edith Townerhttps://www.rawpixel.com/image/10084537/screen-for-choir-1939-edith-townerFree Image from public domain licenseWatercolor building, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11451349/watercolor-building-editable-desktop-wallpaper-designView licenseIron Railing (1935/1942) by Lucien Verbekehttps://www.rawpixel.com/image/10061018/iron-railing-19351942-lucien-verbekeFree Image from public domain licenseWatercolor building, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11451362/watercolor-building-editable-desktop-wallpaper-designView licenseWall Painting (Door) (c. 1939) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10085102/wall-painting-door-c-1939-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor tiger on balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10198971/watercolor-tiger-balcony-editable-remix-designView licenseDecorations on Reredos and Sanctuary Walls (1940) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10085591/decorations-reredos-and-sanctuary-walls-1940-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor tiger on balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10417265/watercolor-tiger-balcony-editable-remix-designView licenseSant de Retablo (1939/1940) by Robert W R Taylor and William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10084493/sant-retablo-19391940-robert-taylor-and-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor tiger on balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10712344/watercolor-tiger-balcony-editable-remix-designView licenseWall Painting (Reredos) (1939) by William McAuleyhttps://www.rawpixel.com/image/10085108/wall-painting-reredos-1939-william-mcauleyFree Image from public domain licenseWatercolor tiger on balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10712341/watercolor-tiger-balcony-editable-remix-designView licenseCeiling Decorations (c. 1940) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10085531/ceiling-decorations-c-1940-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseFlower garden poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11959460/flower-garden-poster-template-editable-text-and-designView licenseCeiling Decoration (c. 1940) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10085536/ceiling-decoration-c-1940-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseVintage gardening poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11959431/vintage-gardening-poster-template-editable-text-and-designView licenseStirrup (c. 1939) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10084775/stirrup-c-1939-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor floral balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11445856/watercolor-floral-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseBishop Hill: Newel Post (1939) by Archie Thompsonhttps://www.rawpixel.com/image/10082696/bishop-hill-newel-post-1939-archie-thompsonFree Image from public domain licenseWatercolor floral balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10645677/watercolor-floral-balcony-editable-remix-designView licenseCrockery Mold "Rockingham" (c. 1939) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10083256/crockery-mold-rockingham-c-1939-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor floral balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10358542/watercolor-floral-balcony-editable-remix-designView licenseStirrup (c. 1939) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10084776/stirrup-c-1939-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor floral balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11445845/watercolor-floral-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseCandle Holder (c. 1940) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10085453/candle-holder-c-1940-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor floral balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10645708/watercolor-floral-balcony-editable-remix-designView licenseChair (1941) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10087490/chair-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor floral balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10197774/watercolor-floral-balcony-editable-remix-designView licenseDoorway, Stone (1939) by Juanita Donahoohttps://www.rawpixel.com/image/10083353/doorway-stone-1939-juanita-donahooFree Image from public domain licenseBuilding mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10651277/building-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseIron Grille at Window (1941) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10087867/iron-grille-window-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseBuilding mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10361311/building-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseIron Grille (1941) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10087863/iron-grille-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain license