Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartwatercolourpublic domainwomanadultpaintingsweddingCombination Lantern/Stove (c. 1939) by Edward L LoperOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 809 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2760 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10479762/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseLantern (c. 1939) by Edward L Loperhttps://www.rawpixel.com/image/10083914/lantern-c-1939-edward-loperFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10256643/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseToy Bank: Speaking Dog (1935/1942) by Edward L Loperhttps://www.rawpixel.com/image/10063600/toy-bank-speaking-dog-19351942-edward-loperFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman at balcony, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11472468/editable-watercolor-victorian-woman-balcony-desktop-wallpaper-designView licenseSugar Cutter (c. 1939) by Edward L Loperhttps://www.rawpixel.com/image/10084839/sugar-cutter-c-1939-edward-loperFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10792624/watercolor-victorian-woman-png-element-editable-remix-designView licenseIron Cellar Door (c. 1936) by Edward L Loperhttps://www.rawpixel.com/image/10066531/iron-cellar-door-c-1936-edward-loperFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10877587/watercolor-victorian-woman-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseSofa (c. 1937) by Edward L Loper and Gordon Saltarhttps://www.rawpixel.com/image/10077312/sofa-c-1937-edward-loper-and-gordon-saltarFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian plant lady, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199907/watercolor-victorian-plant-lady-editable-remix-designView licenseSewing Kit and Spool Box (c. 1938) by Edward L Loperhttps://www.rawpixel.com/image/10081429/sewing-kit-and-spool-box-c-1938-edward-loperFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian plant lady, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10877228/watercolor-victorian-plant-lady-editable-remix-designView licenseSpool Holder (c. 1938) by Edward L Loperhttps://www.rawpixel.com/image/10081727/spool-holder-c-1938-edward-loperFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian plant lady, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10877417/watercolor-victorian-plant-lady-editable-remix-designView licensePennsylvania German Fireback (c. 1939) by Edward L Loperhttps://www.rawpixel.com/image/10084202/pennsylvania-german-fireback-c-1939-edward-loperFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian plant lady, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10793053/watercolor-victorian-plant-lady-editable-remix-designView licenseWooden Fife (c. 1936) by Edward L Loperhttps://www.rawpixel.com/image/10072686/wooden-fife-c-1936-edward-loperFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10792823/watercolor-victorian-woman-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseWalnut Spool Cabinet (c. 1938) by Edward L Loperhttps://www.rawpixel.com/image/10082195/walnut-spool-cabinet-c-1938-edward-loperFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10196948/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseDuncan Phyfe Sofa (c. 1937) by Edward L Loperhttps://www.rawpixel.com/image/10074613/duncan-phyfe-sofa-c-1937-edward-loperFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10296020/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseChair (c. 1937) by Edward L Loperhttps://www.rawpixel.com/image/10073527/chair-c-1937-edward-loperFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11442909/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licensePowder Horn (c. 1938) by Edward L Loperhttps://www.rawpixel.com/image/10081125/powder-horn-c-1938-edward-loperFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10348683/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseCigar Store Indian (c. 1937) by Edward L Loper and Gordon Saltarhttps://www.rawpixel.com/image/10073895/cigar-store-indian-c-1937-edward-loper-and-gordon-saltarFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10202976/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseDoll (c. 1939) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10083321/doll-c-1939-francis-law-durandFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11442874/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseMetal Lantern (c. 1936) by Edward L Loperhttps://www.rawpixel.com/image/10067131/metal-lantern-c-1936-edward-loperFree Image from public domain licenseWedding photos Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12467734/wedding-photos-instagram-post-template-editable-textView licenseLeather Water Bucket (c. 1939) by Edward L Loperhttps://www.rawpixel.com/image/10083929/leather-water-bucket-c-1939-edward-loperFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10659626/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseDoll - "Eugenia" (c. 1939) by Edith Townerhttps://www.rawpixel.com/image/10083335/doll-eugenia-c-1939-edith-townerFree Image from public domain licenseVictorian woman at balcony mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10479765/victorian-woman-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseCopper Kettle (c. 1939) by Edward L Loperhttps://www.rawpixel.com/image/10083173/copper-kettle-c-1939-edward-loperFree Image from public domain licenseWatercolor woman in park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199067/watercolor-woman-park-editable-remix-designView licenseTabernacle (c. 1939) by Josephine C Romanohttps://www.rawpixel.com/image/10084846/tabernacle-c-1939-josephine-romanoFree Image from public domain license