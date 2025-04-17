rawpixel
Edit ImageCrop
Flat Iron Holder (c. 1939) by Milton Grubstein
Save
Edit Image
crossartpublic domaindrawingspaintingelectronicssymbolphoto
Art nouveau statue, vintage ornamental illustration. Remixed by rawpixel.
Art nouveau statue, vintage ornamental illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12533973/art-nouveau-statue-vintage-ornamental-illustration-remixed-rawpixelView license
Andiron (one of pair) (c. 1939) by Milton Grubstein and Filippo Porreca
Andiron (one of pair) (c. 1939) by Milton Grubstein and Filippo Porreca
https://www.rawpixel.com/image/10082492/andiron-one-pair-c-1939-milton-grubstein-and-filippo-porrecaFree Image from public domain license
Praying church editable logo, minimal line art design
Praying church editable logo, minimal line art design
https://www.rawpixel.com/image/12137193/praying-church-editable-logo-minimal-line-art-designView license
Flat Iron Holder (c. 1940) by Milton Grubstein
Flat Iron Holder (c. 1940) by Milton Grubstein
https://www.rawpixel.com/image/10085866/flat-iron-holder-c-1940-milton-grubsteinFree Image from public domain license
Praying church editable logo, minimal line art design
Praying church editable logo, minimal line art design
https://www.rawpixel.com/image/12137244/praying-church-editable-logo-minimal-line-art-designView license
Umbrella Stand (c. 1939) by Milton Grubstein
Umbrella Stand (c. 1939) by Milton Grubstein
https://www.rawpixel.com/image/10085062/umbrella-stand-c-1939-milton-grubsteinFree Image from public domain license
Anxiety Instagram post template, cool editable design
Anxiety Instagram post template, cool editable design
https://www.rawpixel.com/image/18113812/anxiety-instagram-post-template-cool-editable-designView license
Pa. German Flat-iron Holder (c. 1936) by Milton Grubstein
Pa. German Flat-iron Holder (c. 1936) by Milton Grubstein
https://www.rawpixel.com/image/10067396/pa-german-flat-iron-holder-c-1936-milton-grubsteinFree Image from public domain license
Art nouveau statue, vintage ornamental illustration. Remixed by rawpixel.
Art nouveau statue, vintage ornamental illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12580902/art-nouveau-statue-vintage-ornamental-illustration-remixed-rawpixelView license
George Washington Flat Iron Stand (c. 1936) by Milton Grubstein
George Washington Flat Iron Stand (c. 1936) by Milton Grubstein
https://www.rawpixel.com/image/10066124/george-washington-flat-iron-stand-c-1936-milton-grubsteinFree Image from public domain license
Adele Bloch-Bauer portrait, vintage woman painting. Remixed by rawpixel.
Adele Bloch-Bauer portrait, vintage woman painting. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12588793/adele-bloch-bauer-portrait-vintage-woman-painting-remixed-rawpixelView license
Umbrella Stand (c. 1940) by Milton Grubstein
Umbrella Stand (c. 1940) by Milton Grubstein
https://www.rawpixel.com/image/10087057/umbrella-stand-c-1940-milton-grubsteinFree Image from public domain license
Black frame mockup, home decoration
Black frame mockup, home decoration
https://www.rawpixel.com/image/7518301/black-frame-mockup-home-decorationView license
Kettle (c. 1940) by Milton Grubstein
Kettle (c. 1940) by Milton Grubstein
https://www.rawpixel.com/image/10086199/kettle-c-1940-milton-grubsteinFree Image from public domain license
Adele Bloch-Bauer portrait, vintage woman painting. Remixed by rawpixel.
Adele Bloch-Bauer portrait, vintage woman painting. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12588770/adele-bloch-bauer-portrait-vintage-woman-painting-remixed-rawpixelView license
Andiron (one of pair) (c. 1940) by Milton Grubstein
Andiron (one of pair) (c. 1940) by Milton Grubstein
https://www.rawpixel.com/image/10085326/andiron-one-pair-c-1940-milton-grubsteinFree Image from public domain license
Vintage Effect
Vintage Effect
https://www.rawpixel.com/image/12690070/vintage-effectView license
Cast Iron Andiron (c. 1941) by Milton Grubstein
Cast Iron Andiron (c. 1941) by Milton Grubstein
https://www.rawpixel.com/image/10087454/cast-iron-andiron-c-1941-milton-grubsteinFree Image from public domain license
Sunday service Instagram post template, editable text
Sunday service Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12574812/sunday-service-instagram-post-template-editable-textView license
Foot Scraper (1937) by Milton Grubstein
Foot Scraper (1937) by Milton Grubstein
https://www.rawpixel.com/image/10074924/foot-scraper-1937-milton-grubsteinFree Image from public domain license
Modern museum editable poster template, original art illustration from John Singer Sargent
Modern museum editable poster template, original art illustration from John Singer Sargent
https://www.rawpixel.com/image/22079964/image-cloud-tree-skyView license
Rush Light Holder (c. 1937) by Milton Grubstein
Rush Light Holder (c. 1937) by Milton Grubstein
https://www.rawpixel.com/image/10076813/rush-light-holder-c-1937-milton-grubsteinFree Image from public domain license
Christmas dinner party with family. Join for a festive Christmas dinner customizable design
Christmas dinner party with family. Join for a festive Christmas dinner customizable design
https://www.rawpixel.com/image/22406939/image-christmas-arts-vintageView license
Stove Urn (c. 1939) by Milton Grubstein
Stove Urn (c. 1939) by Milton Grubstein
https://www.rawpixel.com/image/10084805/stove-urn-c-1939-milton-grubsteinFree Image from public domain license
Life quote social media template, editable vintage art design
Life quote social media template, editable vintage art design
https://www.rawpixel.com/image/20310119/life-quote-social-media-template-editable-vintage-art-designView license
Stove Urn (c. 1939) by Milton Grubstein
Stove Urn (c. 1939) by Milton Grubstein
https://www.rawpixel.com/image/10084804/stove-urn-c-1939-milton-grubsteinFree Image from public domain license
Flash tattoos Instagram post template, dark aesthetic editable design
Flash tattoos Instagram post template, dark aesthetic editable design
https://www.rawpixel.com/image/18424450/flash-tattoos-instagram-post-template-dark-aesthetic-editable-designView license
Flat Iron Holder (c. 1939) by Albert Taxson
Flat Iron Holder (c. 1939) by Albert Taxson
https://www.rawpixel.com/image/10083548/flat-iron-holder-c-1939-albert-taxsonFree Image from public domain license
Life reminder quote facebook post template, editable text design
Life reminder quote facebook post template, editable text design
https://www.rawpixel.com/image/22151197/life-reminder-quote-facebook-post-template-editable-text-designView license
Flat Iron Holder (c. 1938) by Filippo Porreca
Flat Iron Holder (c. 1938) by Filippo Porreca
https://www.rawpixel.com/image/10079945/flat-iron-holder-c-1938-filippo-porrecaFree Image from public domain license
Editable Tattoo design design element set
Editable Tattoo design design element set
https://www.rawpixel.com/image/15204828/editable-tattoo-design-design-element-setView license
Trivet (c. 1938) by Milton Grubstein
Trivet (c. 1938) by Milton Grubstein
https://www.rawpixel.com/image/10082079/trivet-c-1938-milton-grubsteinFree Image from public domain license
Editable Alphonse Mucha wedding illustration design element set
Editable Alphonse Mucha wedding illustration design element set
https://www.rawpixel.com/image/15183721/editable-alphonse-mucha-wedding-illustration-design-element-setView license
Silver Salver (c. 1936) by Milton Grubstein
Silver Salver (c. 1936) by Milton Grubstein
https://www.rawpixel.com/image/10071354/silver-salver-c-1936-milton-grubsteinFree Image from public domain license
Retro monochrome collage with a hooded figure, snakes, and floral motifs editable design
Retro monochrome collage with a hooded figure, snakes, and floral motifs editable design
https://www.rawpixel.com/image/22189170/image-background-png-flowerView license
Weather Vane Finial (c. 1937) by Milton Grubstein
Weather Vane Finial (c. 1937) by Milton Grubstein
https://www.rawpixel.com/image/10078131/weather-vane-finial-c-1937-milton-grubsteinFree Image from public domain license
Spring getaway Instagram post template
Spring getaway Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/9972721/spring-getaway-instagram-post-templateView license
Flat Iron Holder (c. 1939) by Bernard Krieger
Flat Iron Holder (c. 1939) by Bernard Krieger
https://www.rawpixel.com/image/10083546/flat-iron-holder-c-1939-bernard-kriegerFree Image from public domain license
Drawing class Facebook post template, original art illustration from Julie de Graag, editable text and design
Drawing class Facebook post template, original art illustration from Julie de Graag, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/23254984/png-pencil-drawing-butterflyView license
Pennsylvania Fat Lamp (c. 1940) by Milton Grubstein
Pennsylvania Fat Lamp (c. 1940) by Milton Grubstein
https://www.rawpixel.com/image/10089508/pennsylvania-fat-lamp-c-1940-milton-grubsteinFree Image from public domain license