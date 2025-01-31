Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagehorseanimalfacepersonartwatercolorpublic domainplateGlass Tray (c. 1939) by Henry MoranOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 992 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3359 x 4063 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10418663/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseBandbox (section) (c. 1939) by David Dorfmanhttps://www.rawpixel.com/image/10082588/bandbox-section-c-1939-david-dorfmanFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman in room, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199000/watercolor-victorian-woman-room-editable-remix-designView licenseCoverlet (c. 1939) by Henry Moranhttps://www.rawpixel.com/image/10083221/coverlet-c-1939-henry-moranFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11462393/watercolor-victorian-woman-editable-desktop-wallpaper-designView licenseBox (Log Cabin) (c. 1939) by Henry Moranhttps://www.rawpixel.com/image/10082766/box-log-cabin-c-1939-henry-moranFree Image from public domain licenseWatercolor vintage city, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10487502/watercolor-vintage-city-editable-remix-designView licensePa. German Plate (c. 1939) by Henry Moranhttps://www.rawpixel.com/image/10084156/pa-german-plate-c-1939-henry-moranFree Image from public domain licenseWatercolor vintage city, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10202358/watercolor-vintage-city-editable-remix-designView licenseBandbox (c. 1939) by Gilbert Sackermanhttps://www.rawpixel.com/image/10082550/bandbox-c-1939-gilbert-sackermanFree Image from public domain licenseWatercolor vintage city, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10782744/watercolor-vintage-city-editable-remix-designView licenseWashstand (c. 1939) by Henry Moranhttps://www.rawpixel.com/image/10085150/washstand-c-1939-henry-moranFree Image from public domain licenseWatercolor vintage city, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10783486/watercolor-vintage-city-editable-remix-designView licensePa. German Stove and Plate (c. 1939) by William H Edwardshttps://www.rawpixel.com/image/10084150/pa-german-stove-and-plate-c-1939-william-edwardsFree Image from public domain licenseEditable watercolor vintage city with horseback riding, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11473171/png-activity-adult-aestheticView licenseCast Iron Toy Bank (c. 1939) by Bertha Semplehttps://www.rawpixel.com/image/10082975/cast-iron-toy-bank-c-1939-bertha-sempleFree Image from public domain licenseEditable watercolor vintage city with horseback riding, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11473189/png-activity-adult-aestheticView licenseCommemorative Coverlet (c. 1939) by John Wilkeshttps://www.rawpixel.com/image/10083161/commemorative-coverlet-c-1939-john-wilkesFree Image from public domain licenseVintage city mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10487507/vintage-city-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseBandbox - Firemen Scene (c. 1939) by Walter Doranhttps://www.rawpixel.com/image/10082597/bandbox-firemen-scene-c-1939-walter-doranFree Image from public domain licenseVintage city mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10783932/vintage-city-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseToy Bus (c. 1939) by Owen Middletonhttps://www.rawpixel.com/image/10084976/toy-bus-c-1939-owen-middletonFree Image from public domain licenseVictorian woman mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10418669/victorian-woman-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseBandbox (c. 1939) by Walter Doranhttps://www.rawpixel.com/image/10082579/bandbox-c-1939-walter-doranFree Image from public domain licenseHorse farm animal vintage art remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12670435/horse-farm-animal-vintage-art-remixed-rawpixelView licenseBedspread (c. 1939) by Henry Granethttps://www.rawpixel.com/image/10082653/bedspread-c-1939-henry-granetFree Image from public domain licenseWatercolor vintage coach mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10888184/watercolor-vintage-coach-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseStage Office Sign (c. 1937) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10077364/stage-office-sign-c-1937-francis-law-durandFree Image from public domain licenseHorse farm animal vintage art remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12670068/horse-farm-animal-vintage-art-remixed-rawpixelView licenseBandbox (c. 1939) by Walter Doranhttps://www.rawpixel.com/image/10082546/bandbox-c-1939-walter-doranFree Image from public domain licenseHorse riding course poster template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12671227/horse-riding-course-poster-template-editable-designView licenseWall Decoration (c. 1939) by John Collinshttps://www.rawpixel.com/image/10085087/wall-decoration-c-1939-john-collinsFree Image from public domain licenseHorse club poster template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12671171/horse-club-poster-template-editable-designView licenseDoll Carriage (c. 1939) by Samuel W Fordhttps://www.rawpixel.com/image/10083333/doll-carriage-c-1939-samuel-fordFree Image from public domain licenseWildlife day poster template, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/18278462/wildlife-day-poster-template-editable-watercolor-designView licenseTray (c. 1940) by Charles Roadmanhttps://www.rawpixel.com/image/10087024/tray-c-1940-charles-roadmanFree Image from public domain licenseEditable gothic coquette decorative item design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15507099/editable-gothic-coquette-decorative-item-design-element-setView licenseToy Hook and Ladder, with Two Horses (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10072162/toy-hook-and-ladder-with-two-horses-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseSanta Claus, festive watercolor editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12721402/santa-claus-festive-watercolor-editable-remixView licenseBandbox (c. 1953) by Joseph Rothenberghttps://www.rawpixel.com/image/10088818/bandbox-c-1953-joseph-rothenbergFree Image from public domain license