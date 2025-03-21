rawpixel
Edit ImageCrop
Hand Carved Mirror Frame (c. 1939) by Rolland Ayres
Save
Edit Image
handframeartwatercolourpublic domainmirrorpaintingshammer
Editable picture frame mockup, home decor design
Editable picture frame mockup, home decor design
https://www.rawpixel.com/image/10559313/editable-picture-frame-mockup-home-decor-designView license
Cigar Store Indian (c. 1938) by Rolland Ayres
Cigar Store Indian (c. 1938) by Rolland Ayres
https://www.rawpixel.com/image/10079268/cigar-store-indian-c-1938-rolland-ayresFree Image from public domain license
Editable watercolor pink coquette design element set
Editable watercolor pink coquette design element set
https://www.rawpixel.com/image/15288433/editable-watercolor-pink-coquette-design-element-setView license
Hawsing Beetle (1939) by Orison Daeda
Hawsing Beetle (1939) by Orison Daeda
https://www.rawpixel.com/image/10083736/hawsing-beetle-1939-orison-daedaFree Image from public domain license
Editable watercolor pink coquette design element set
Editable watercolor pink coquette design element set
https://www.rawpixel.com/image/15298440/editable-watercolor-pink-coquette-design-element-setView license
Carved Group: "Mennonites Homeward" (c. 1939) by Selma Sandler
Carved Group: "Mennonites Homeward" (c. 1939) by Selma Sandler
https://www.rawpixel.com/image/10082957/carved-group-mennonites-homeward-c-1939-selma-sandlerFree Image from public domain license
Pink coquette aesthetic, editable design element set
Pink coquette aesthetic, editable design element set
https://www.rawpixel.com/image/15418587/pink-coquette-aesthetic-editable-design-element-setView license
Carved Statue of the Virgin Mary (c. 1939) by Vera Van Voris
Carved Statue of the Virgin Mary (c. 1939) by Vera Van Voris
https://www.rawpixel.com/image/10082965/carved-statue-the-virgin-mary-c-1939-vera-van-vorisFree Image from public domain license
Editable arcane enchantment design element set
Editable arcane enchantment design element set
https://www.rawpixel.com/image/15344451/editable-arcane-enchantment-design-element-setView license
Carved Wooden Hitching Post (c. 1939) by Rose Campbell Gerke
Carved Wooden Hitching Post (c. 1939) by Rose Campbell Gerke
https://www.rawpixel.com/image/10082981/carved-wooden-hitching-post-c-1939-rose-campbell-gerkeFree Image from public domain license
Editable arcane enchantment design element set
Editable arcane enchantment design element set
https://www.rawpixel.com/image/15344434/editable-arcane-enchantment-design-element-setView license
Carved Bust: Doll (c. 1939) by Robert Pohle
Carved Bust: Doll (c. 1939) by Robert Pohle
https://www.rawpixel.com/image/10082958/carved-bust-doll-c-1939-robert-pohleFree Image from public domain license
Editable watercolor pink coquette design element set
Editable watercolor pink coquette design element set
https://www.rawpixel.com/image/15288431/editable-watercolor-pink-coquette-design-element-setView license
Sauerkraut Stomper (1939) by Edward Unger
Sauerkraut Stomper (1939) by Edward Unger
https://www.rawpixel.com/image/10084505/sauerkraut-stomper-1939-edward-ungerFree Image from public domain license
Editable watercolor pink coquette design element set
Editable watercolor pink coquette design element set
https://www.rawpixel.com/image/15288902/editable-watercolor-pink-coquette-design-element-setView license
Log Marker (1939) by Frank Volem
Log Marker (1939) by Frank Volem
https://www.rawpixel.com/image/10083949/log-marker-1939-frank-volemFree Image from public domain license
Editable watercolor pink coquette design element set
Editable watercolor pink coquette design element set
https://www.rawpixel.com/image/15288893/editable-watercolor-pink-coquette-design-element-setView license
Carved Wooden Crucifix (c. 1939) by Vera Van Voris
Carved Wooden Crucifix (c. 1939) by Vera Van Voris
https://www.rawpixel.com/image/10082971/carved-wooden-crucifix-c-1939-vera-van-vorisFree Image from public domain license
Editable watercolor pink coquette design element set
Editable watercolor pink coquette design element set
https://www.rawpixel.com/image/15286376/editable-watercolor-pink-coquette-design-element-setView license
Queen Anne Mirror (c. 1939) by Leslie Macklem
Queen Anne Mirror (c. 1939) by Leslie Macklem
https://www.rawpixel.com/image/10084373/queen-anne-mirror-c-1939-leslie-macklemFree Image from public domain license
Editable watercolor pink coquette design element set
Editable watercolor pink coquette design element set
https://www.rawpixel.com/image/15286380/editable-watercolor-pink-coquette-design-element-setView license
Baker's Mixing Spoon (c. 1939) by Paul Poffinbarger
Baker's Mixing Spoon (c. 1939) by Paul Poffinbarger
https://www.rawpixel.com/image/10082541/bakers-mixing-spoon-c-1939-paul-poffinbargerFree Image from public domain license
Editable watercolor pink coquette design element set
Editable watercolor pink coquette design element set
https://www.rawpixel.com/image/15286385/editable-watercolor-pink-coquette-design-element-setView license
Armchair (c. 1936) by Rolland Livingstone
Armchair (c. 1936) by Rolland Livingstone
https://www.rawpixel.com/image/10064145/armchair-c-1936-rolland-livingstoneFree Image from public domain license
Editable watercolor flower frame element design set
Editable watercolor flower frame element design set
https://www.rawpixel.com/image/15275836/editable-watercolor-flower-frame-element-design-setView license
Cigar Store Indian (c. 1939) by Michael Riccitelli
Cigar Store Indian (c. 1939) by Michael Riccitelli
https://www.rawpixel.com/image/10083105/cigar-store-indian-c-1939-michael-riccitelliFree Image from public domain license
Painting tips Instagram post template
Painting tips Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14599336/painting-tips-instagram-post-templateView license
Mahogany Shaving Mirror (c. 1939) by Cushman Parker
Mahogany Shaving Mirror (c. 1939) by Cushman Parker
https://www.rawpixel.com/image/10083955/mahogany-shaving-mirror-c-1939-cushman-parkerFree Image from public domain license
Psychic powers poster template
Psychic powers poster template
https://www.rawpixel.com/image/12931659/psychic-powers-poster-templateView license
Side Chair (c. 1936) by Rolland Livingstone
Side Chair (c. 1936) by Rolland Livingstone
https://www.rawpixel.com/image/10071003/side-chair-c-1936-rolland-livingstoneFree Image from public domain license
Horoscope poster template
Horoscope poster template
https://www.rawpixel.com/image/12931730/horoscope-poster-templateView license
Garden Figure (c. 1939) by Robert Pohle
Garden Figure (c. 1939) by Robert Pohle
https://www.rawpixel.com/image/10083602/garden-figure-c-1939-robert-pohleFree Image from public domain license
Editable watercolor flower frame element design set
Editable watercolor flower frame element design set
https://www.rawpixel.com/image/15275324/editable-watercolor-flower-frame-element-design-setView license
Secretary (c. 1936) by Rolland Livingstone
Secretary (c. 1936) by Rolland Livingstone
https://www.rawpixel.com/image/10070735/secretary-c-1936-rolland-livingstoneFree Image from public domain license
Editable pink coquette design element set
Editable pink coquette design element set
https://www.rawpixel.com/image/16018824/editable-pink-coquette-design-element-setView license
Brace - For Drilling (c. 1940) by David S De Vault
Brace - For Drilling (c. 1940) by David S De Vault
https://www.rawpixel.com/image/10089014/brace-for-drilling-c-1940-david-vaultFree Image from public domain license
Editable watercolor flower frame element design set
Editable watercolor flower frame element design set
https://www.rawpixel.com/image/15275839/editable-watercolor-flower-frame-element-design-setView license
Carved Soldier (c. 1939) by Samuel W Ford
Carved Soldier (c. 1939) by Samuel W Ford
https://www.rawpixel.com/image/10082964/carved-soldier-c-1939-samuel-fordFree Image from public domain license
Editable watercolor pink coquette design element set
Editable watercolor pink coquette design element set
https://www.rawpixel.com/image/15288897/editable-watercolor-pink-coquette-design-element-setView license
Fireplace Ornament (c. 1939) by Andrew Topolosky
Fireplace Ornament (c. 1939) by Andrew Topolosky
https://www.rawpixel.com/image/10083490/fireplace-ornament-c-1939-andrew-topoloskyFree Image from public domain license