Hat (c. 1939) by Jean Peszel
Shopping cupid, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
Lady's Pelisse (1935/1942) by Jean Peszel
Shopping cupid with trolley editable design. Remixed by rawpixel.
Straw Bonnet (c. 1939) by Ferdinand Badin
Shopping cupid png, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
Woman's Hood (c. 1939) by Gertrude Lemberg
Editable shopping animal character craft collage design element set
Bonnet (c. 1938) by Francis Law Durand
Shopping cupid with trolley editable design. Remixed by rawpixel.
Woman's Night Cap (c. 1939) by Virginia Berge
Shopping cupid, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
Bonnet (c. 1939) by Ruth Bialostosky
History course Instagram post template, editable text
Opera Hood (c. 1937) by Richard Taylor
Editable women's handbag mockup, vintage flower print design, remixed by rawpixel
Woman's Bonnet (1935/1942) by Marie Famularo
White tea label template
Man's Hat (c. 1939) by Alvin Shiren
School registration Instagram post template, editable text
Crepe Bonnet (c. 1938) by Francis Law Durand
Shopping cupid, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
Infant's Cap (c. 1939) by Eleanor Gausser
Cupid shopping for gifts png, celebration editable graphic. Remixed by rawpixel.
Lady's Pelisse (c. 1937) by Jean Peszel
Shopping cupid png, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
Straw Bonnet (c. 1938) by Francis Law Durand
Editable watercolor christmas tree design element set
Bonnet (c. 1936) by Bessie Forman
Festive holidays market Enjoy holidays with family, food, and festive fun customizable design
Calash (c. 1936) by Roberta Spicer
Shopping cupid, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
Bonnet (c. 1937) by Sara Garfinkel
Vintage education editable collage element set
Doll (c. 1939) by Lillian Causey
Inspirational quote facebook post template, editable text design
Bonnet (c. 1936) by Roberta Spicer
Flea market poster template, editable text and design
Hat (1936) by Marie Famularo
PNG Travel couple retro illustration, transparent background
Bonnet (c. 1937) by Lillian Causey
