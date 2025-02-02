rawpixel
Edit ImageCrop
Jug (c. 1939) by Giacinto Capelli
Save
Edit Image
personartwatercolourpublic domainpaintingsphotovasehuman
Watercolor floral balcony, editable remix design
Watercolor floral balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10349556/watercolor-floral-balcony-editable-remix-designView license
Pitcher (c. 1939) by Giacinto Capelli
Pitcher (c. 1939) by Giacinto Capelli
https://www.rawpixel.com/image/10084240/pitcher-c-1939-giacinto-capelliFree Image from public domain license
Watercolor woman at balcony, editable desktop wallpaper design
Watercolor woman at balcony, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11441899/watercolor-woman-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView license
Jug (c. 1941) by Giacinto Capelli
Jug (c. 1941) by Giacinto Capelli
https://www.rawpixel.com/image/10087886/jug-c-1941-giacinto-capelliFree Image from public domain license
Watercolor floral balcony, editable remix design
Watercolor floral balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10203003/watercolor-floral-balcony-editable-remix-designView license
Molasses Jug (c. 1940) by Giacinto Capelli
Molasses Jug (c. 1940) by Giacinto Capelli
https://www.rawpixel.com/image/10086378/molasses-jug-c-1940-giacinto-capelliFree Image from public domain license
Watercolor woman at balcony, editable remix design
Watercolor woman at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10308505/watercolor-woman-balcony-editable-remix-designView license
Pitcher (c. 1940) by Giacinto Capelli
Pitcher (c. 1940) by Giacinto Capelli
https://www.rawpixel.com/image/10089551/pitcher-c-1940-giacinto-capelliFree Image from public domain license
Watercolor floral balcony, editable desktop wallpaper design
Watercolor floral balcony, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11443872/watercolor-floral-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView license
Jug (c. 1940) by Giacinto Capelli
Jug (c. 1940) by Giacinto Capelli
https://www.rawpixel.com/image/10086200/jug-c-1940-giacinto-capelliFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman at balcony, editable remix design
Watercolor Victorian woman at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10195203/watercolor-victorian-woman-balcony-editable-remix-designView license
Water Jug (c. 1940) by Giacinto Capelli
Water Jug (c. 1940) by Giacinto Capelli
https://www.rawpixel.com/image/10087112/water-jug-c-1940-giacinto-capelliFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10197654/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Jug (c. 1941) by Giacinto Capelli
Jug (c. 1941) by Giacinto Capelli
https://www.rawpixel.com/image/10087877/jug-c-1941-giacinto-capelliFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper design
Watercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11445504/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView license
Jug (c. 1940) by Giacinto Capelli
Jug (c. 1940) by Giacinto Capelli
https://www.rawpixel.com/image/10086206/jug-c-1940-giacinto-capelliFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10640113/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Jar (1939) by Giacinto Capelli
Jar (1939) by Giacinto Capelli
https://www.rawpixel.com/image/10083831/jar-1939-giacinto-capelliFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10640089/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Pa. German Jardiniere (c. 1939) by Giacinto Capelli
Pa. German Jardiniere (c. 1939) by Giacinto Capelli
https://www.rawpixel.com/image/10084135/pa-german-jardiniere-c-1939-giacinto-capelliFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper design
Watercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11445506/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView license
Jug (1941) by Giacinto Capelli
Jug (1941) by Giacinto Capelli
https://www.rawpixel.com/image/10087883/jug-1941-giacinto-capelliFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10354711/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Jug (1941) by Giacinto Capelli
Jug (1941) by Giacinto Capelli
https://www.rawpixel.com/image/10087882/jug-1941-giacinto-capelliFree Image from public domain license
Floral balcony mobile wallpaper, editable watercolor design
Floral balcony mobile wallpaper, editable watercolor design
https://www.rawpixel.com/image/10349664/floral-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView license
Vase (c. 1938) by Giacinto Capelli
Vase (c. 1938) by Giacinto Capelli
https://www.rawpixel.com/image/10082136/vase-c-1938-giacinto-capelliFree Image from public domain license
Bride at balcony mobile wallpaper, editable watercolor design
Bride at balcony mobile wallpaper, editable watercolor design
https://www.rawpixel.com/image/10354728/bride-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView license
Crock (c. 1940) by Giacinto Capelli
Crock (c. 1940) by Giacinto Capelli
https://www.rawpixel.com/image/10089359/crock-c-1940-giacinto-capelliFree Image from public domain license
Bride at balcony mobile wallpaper, editable watercolor design
Bride at balcony mobile wallpaper, editable watercolor design
https://www.rawpixel.com/image/10640213/bride-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView license
Jar (c. 1940) by Giacinto Capelli
Jar (c. 1940) by Giacinto Capelli
https://www.rawpixel.com/image/10086169/jar-c-1940-giacinto-capelliFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman at balcony, editable remix design
Watercolor Victorian woman at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10347196/watercolor-victorian-woman-balcony-editable-remix-designView license
Jar (c. 1941) by Giacinto Capelli
Jar (c. 1941) by Giacinto Capelli
https://www.rawpixel.com/image/10087876/jar-c-1941-giacinto-capelliFree Image from public domain license
Watercolor woman at balcony, editable remix design
Watercolor woman at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10202883/watercolor-woman-balcony-editable-remix-designView license
Jar (1941) by Giacinto Capelli
Jar (1941) by Giacinto Capelli
https://www.rawpixel.com/image/10087880/jar-1941-giacinto-capelliFree Image from public domain license
Woman at balcony mobile wallpaper, editable watercolor design
Woman at balcony mobile wallpaper, editable watercolor design
https://www.rawpixel.com/image/10309017/woman-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView license
Pitcher (c. 1938) by Giacinto Capelli
Pitcher (c. 1938) by Giacinto Capelli
https://www.rawpixel.com/image/10081032/pitcher-c-1938-giacinto-capelliFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor Victorian woman mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10877587/watercolor-victorian-woman-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Jug (1941) by Giacinto Capelli
Jug (1941) by Giacinto Capelli
https://www.rawpixel.com/image/10087885/jug-1941-giacinto-capelliFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman png element, editable remix design
Watercolor Victorian woman png element, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10792624/watercolor-victorian-woman-png-element-editable-remix-designView license
Vase (c. 1940) by Giacinto Capelli
Vase (c. 1940) by Giacinto Capelli
https://www.rawpixel.com/image/10087081/vase-c-1940-giacinto-capelliFree Image from public domain license