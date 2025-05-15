rawpixel
Edit ImageCrop
Pa. German Illustrated Fractur (c. 1939) by Jerry Guinta
Save
Edit Image
artwatercolourpublic domainenvelopepaintingsposterhandwritingphoto
Editable ripped paper mockup, torn design
Editable ripped paper mockup, torn design
https://www.rawpixel.com/image/10866461/editable-ripped-paper-mockup-torn-designView license
Zoar Decorated Painting (c. 1938) by Jerry Guinta
Zoar Decorated Painting (c. 1938) by Jerry Guinta
https://www.rawpixel.com/image/10082417/zoar-decorated-painting-c-1938-jerry-guintaFree Image from public domain license
Red envelope poster template
Red envelope poster template
https://www.rawpixel.com/image/12816064/red-envelope-poster-templateView license
Manuscript and Miniature (c. 1937) by Albert Levone
Manuscript and Miniature (c. 1937) by Albert Levone
https://www.rawpixel.com/image/10075794/manuscript-and-miniature-c-1937-albert-levoneFree Image from public domain license
Special gifts poster template
Special gifts poster template
https://www.rawpixel.com/image/13003621/special-gifts-poster-templateView license
Birth Certificate (c. 1940) by Charles Roadman
Birth Certificate (c. 1940) by Charles Roadman
https://www.rawpixel.com/image/10085442/birth-certificate-c-1940-charles-roadmanFree Image from public domain license
Floral skincare poster template, editable text and design
Floral skincare poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12731078/floral-skincare-poster-template-editable-text-and-designView license
Sampler (c. 1936) by Dorothy Posten
Sampler (c. 1936) by Dorothy Posten
https://www.rawpixel.com/image/10070665/sampler-c-1936-dorothy-postenFree Image from public domain license
Aesthetic handwritten letter, editable stationery illustration design
Aesthetic handwritten letter, editable stationery illustration design
https://www.rawpixel.com/image/11740717/aesthetic-handwritten-letter-editable-stationery-illustration-designView license
Zoar Plaids (c. 1939) by Jerry Guinta
Zoar Plaids (c. 1939) by Jerry Guinta
https://www.rawpixel.com/image/10085296/zoar-plaids-c-1939-jerry-guintaFree Image from public domain license
Editable handwritten letter, aesthetic stationery illustration design
Editable handwritten letter, aesthetic stationery illustration design
https://www.rawpixel.com/image/11714520/editable-handwritten-letter-aesthetic-stationery-illustration-designView license
Pa. German Birth Certificate (c. 1939) by John Wilkes
Pa. German Birth Certificate (c. 1939) by John Wilkes
https://www.rawpixel.com/image/10084077/pa-german-birth-certificate-c-1939-john-wilkesFree Image from public domain license
Festive holidays market Enjoy holidays with family, food, and festive fun customizable design
Festive holidays market Enjoy holidays with family, food, and festive fun customizable design
https://www.rawpixel.com/image/22407352/image-christmas-tree-xmas-plantView license
Pa. German Birth Certificate (c. 1939) by Charlotte Angus
Pa. German Birth Certificate (c. 1939) by Charlotte Angus
https://www.rawpixel.com/image/10084082/pa-german-birth-certificate-c-1939-charlotte-angusFree Image from public domain license
Art museum poster template
Art museum poster template
https://www.rawpixel.com/image/14713973/art-museum-poster-templateView license
Pa. German Death Certificate (c. 1937) by Albert Levone
Pa. German Death Certificate (c. 1937) by Albert Levone
https://www.rawpixel.com/image/10076080/pa-german-death-certificate-c-1937-albert-levoneFree Image from public domain license
Handwritten letter png element, editable lifestyle design
Handwritten letter png element, editable lifestyle design
https://www.rawpixel.com/image/11553939/handwritten-letter-png-element-editable-lifestyle-designView license
Sampler (c. 1936) by Robert Stewart
Sampler (c. 1936) by Robert Stewart
https://www.rawpixel.com/image/10070666/sampler-c-1936-robert-stewartFree Image from public domain license
Editable poster mockup design
Editable poster mockup design
https://www.rawpixel.com/image/10590354/editable-poster-mockup-designView license
Pa. German Fractur Designs (c. 1937) by Page Coffman
Pa. German Fractur Designs (c. 1937) by Page Coffman
https://www.rawpixel.com/image/10076095/pa-german-fractur-designs-c-1937-page-coffmanFree Image from public domain license
Editable watercolor black coquette design element set
Editable watercolor black coquette design element set
https://www.rawpixel.com/image/15331069/editable-watercolor-black-coquette-design-element-setView license
Pa. German Birth Certificate (c. 1940) by Ethelbert Brown
Pa. German Birth Certificate (c. 1940) by Ethelbert Brown
https://www.rawpixel.com/image/10086445/pa-german-birth-certificate-c-1940-ethelbert-brownFree Image from public domain license
Easter party invitation poster template
Easter party invitation poster template
https://www.rawpixel.com/image/14408235/easter-party-invitation-poster-templateView license
Pa. German Birth Certificate (c. 1936) by Glenn Pearce
Pa. German Birth Certificate (c. 1936) by Glenn Pearce
https://www.rawpixel.com/image/10067328/pa-german-birth-certificate-c-1936-glenn-pearceFree Image from public domain license
Christmas dinner party with family. Join for a festive Christmas dinner customizable design
Christmas dinner party with family. Join for a festive Christmas dinner customizable design
https://www.rawpixel.com/image/22406939/image-christmas-arts-vintageView license
Jar (c. 1936) by Yolande Delasser
Jar (c. 1936) by Yolande Delasser
https://www.rawpixel.com/image/10066644/jar-c-1936-yolande-delasserFree Image from public domain license
Graphic design poster template
Graphic design poster template
https://www.rawpixel.com/image/14713970/graphic-design-poster-templateView license
Pa. German Birth Certificate (Waltman #3) (c. 1940) by Emma M Krumrine
Pa. German Birth Certificate (Waltman #3) (c. 1940) by Emma M Krumrine
https://www.rawpixel.com/image/10089390/pa-german-birth-certificate-waltman-3-c-1940-emma-krumrineFree Image from public domain license
F Champenois background, Alphonse Mucha's famous artwork, remixed by rawpixel, editable design
F Champenois background, Alphonse Mucha's famous artwork, remixed by rawpixel, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8686249/png-aesthetic-alfons-maria-much-alphonse-marie-muchaView license
Jar (c. 1937) by John Dana
Jar (c. 1937) by John Dana
https://www.rawpixel.com/image/10075439/jar-c-1937-john-danaFree Image from public domain license
Aesthetic blue flowers, editable element set
Aesthetic blue flowers, editable element set
https://www.rawpixel.com/image/16594973/aesthetic-blue-flowers-editable-element-setView license
Pa. German Birth Certificate (c. 1939) by Albert Levone
Pa. German Birth Certificate (c. 1939) by Albert Levone
https://www.rawpixel.com/image/10084084/pa-german-birth-certificate-c-1939-albert-levoneFree Image from public domain license
Vintage poster poster template
Vintage poster poster template
https://www.rawpixel.com/image/13050980/vintage-poster-poster-templateView license
Textile Samples (c. 1938) by Edmond Lorts
Textile Samples (c. 1938) by Edmond Lorts
https://www.rawpixel.com/image/10081943/textile-samples-c-1938-edmond-lortsFree Image from public domain license
Editable vintage paper collage element design set
Editable vintage paper collage element design set
https://www.rawpixel.com/image/15276081/editable-vintage-paper-collage-element-design-setView license
Pa. German Birth Certificate (c. 1937) by Elmer G Anderson
Pa. German Birth Certificate (c. 1937) by Elmer G Anderson
https://www.rawpixel.com/image/10076031/pa-german-birth-certificate-c-1937-elmer-andersonFree Image from public domain license
Editable personal journal, feminine stationery illustration design
Editable personal journal, feminine stationery illustration design
https://www.rawpixel.com/image/11740754/editable-personal-journal-feminine-stationery-illustration-designView license
Zoar Linens (1938) by Jerry Guinta
Zoar Linens (1938) by Jerry Guinta
https://www.rawpixel.com/image/10082427/zoar-linens-1938-jerry-guintaFree Image from public domain license
Personal journal book, editable stationery illustration design
Personal journal book, editable stationery illustration design
https://www.rawpixel.com/image/11552366/personal-journal-book-editable-stationery-illustration-designView license
St. John Nepomucene-Painted on Buffalo Hide Prior to 1800 (1935/1942) by E Boyd
St. John Nepomucene-Painted on Buffalo Hide Prior to 1800 (1935/1942) by E Boyd
https://www.rawpixel.com/image/10069652/st-john-nepomucene-painted-buffalo-hide-prior-1800-19351942-boydFree Image from public domain license