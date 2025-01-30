rawpixel
Sacramental Chair (c. 1939) by Gordena Jackson
Vintage chair collage illustration editable design
Vintage chair collage illustration editable design
Child's Chair (c. 1937) by Gordena Jackson
Child's Chair (c. 1937) by Gordena Jackson
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
Missal Holder (c. 1939) by Gordena Jackson
Missal Holder (c. 1939) by Gordena Jackson
Flea market Instagram story template, editable text
Flea market Instagram story template, editable text
Dresser (c. 1937) by Gordena Jackson
Dresser (c. 1937) by Gordena Jackson
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Wooden Plaque - Lamb of God (c. 1938) by Gordena Jackson
Wooden Plaque - Lamb of God (c. 1938) by Gordena Jackson
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
Hand Wrought Iron Candlestick (c. 1938) by Gordena Jackson
Hand Wrought Iron Candlestick (c. 1938) by Gordena Jackson
Minimal living room interior mockup, editable design
Minimal living room interior mockup, editable design
Cabinet (c. 1937) by Gordena Jackson
Cabinet (c. 1937) by Gordena Jackson
Flea market Instagram post template, editable text
Flea market Instagram post template, editable text
Carved Stone Wash Basin at Carmel Mission (1938) by Gordena Jackson
Carved Stone Wash Basin at Carmel Mission (1938) by Gordena Jackson
Baroque armchair
Baroque armchair
Chair (c. 1939) by Grace Thomas
Chair (c. 1939) by Grace Thomas
Activated Summer Instagram post template
Activated Summer Instagram post template
"Bastard" Windsor Chair (c. 1939) by Magnus S Fossum
"Bastard" Windsor Chair (c. 1939) by Magnus S Fossum
Antique furniture auction Instagram post template, editable text
Antique furniture auction Instagram post template, editable text
Cigar Store Indian (c. 1937) by Gordena Jackson
Cigar Store Indian (c. 1937) by Gordena Jackson
Antique furniture auction Instagram post template, editable text and design
Antique furniture auction Instagram post template, editable text and design
Handmade Chair - Rawhide Seat (c. 1939) by Manuel G Runyan
Handmade Chair - Rawhide Seat (c. 1939) by Manuel G Runyan
Vintage leather armchair element, editable design set
Vintage leather armchair element, editable design set
Chair (c. 1937) by Frederick Jackson
Chair (c. 1937) by Frederick Jackson
Relax Instagram post template
Relax Instagram post template
Side Chair (c. 1939) by John Dana
Side Chair (c. 1939) by John Dana
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
Wainscot Armchair (c. 1939) by Leo Drozdoff
Wainscot Armchair (c. 1939) by Leo Drozdoff
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
Chair (c. 1939) by Grace Thomas
Chair (c. 1939) by Grace Thomas
Watercolor armchair design element set, editable design
Watercolor armchair design element set, editable design
Dressing Table (c. 1939) by William H Edwards
Dressing Table (c. 1939) by William H Edwards
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
Saddle (1935/1942) by Gordena Jackson
Saddle (1935/1942) by Gordena Jackson
Vintage leather armchair element, editable design set
Vintage leather armchair element, editable design set
Comb (c. 1936) by Gordena Jackson
Comb (c. 1936) by Gordena Jackson
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
Basket (c. 1936) by Gordena Jackson
Basket (c. 1936) by Gordena Jackson
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
Foot Stool - Mahogany with Horse Hair Covering (c. 1939) by Magnus S Fossum
Foot Stool - Mahogany with Horse Hair Covering (c. 1939) by Magnus S Fossum
