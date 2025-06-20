Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagefacepersonartwatercolorpublic domainpaintingsornamentmodern artSanto Retablo (c. 1939) by Emile CeroOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 926 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3162 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563645/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseSantos Retablos (1936) by Maude Vallehttps://www.rawpixel.com/image/10070695/santos-retablos-1936-maude-valleFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's woman, art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12564225/alphonse-muchas-woman-art-nouveau-illustration-remixed-rawpixelView licenseRetablo (1935/1942) by American 20th Centuryhttps://www.rawpixel.com/image/10062557/retablo-19351942-american-20th-centuryFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's Music, floral woman art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563806/png-accessory-adult-alphonse-muchaView licenseCigar Store Indian (c. 1936) by Emile Cerohttps://www.rawpixel.com/image/10065094/cigar-store-indian-c-1936-emile-ceroFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseRetablo (Sacred Heart) (c. 1939) by Majel G Claflinhttps://www.rawpixel.com/image/10084418/retablo-sacred-heart-c-1939-majel-claflinFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's Fruits background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12538439/png-adult-alphonse-mucha-artView licenseCommemorative Coverlet (c. 1939) by John Wilkeshttps://www.rawpixel.com/image/10083161/commemorative-coverlet-c-1939-john-wilkesFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's woman, art nouveau vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563142/alphonse-muchas-woman-art-nouveau-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseRetablo (1937) by Ranka S Woodshttps://www.rawpixel.com/image/10076759/retablo-1937-ranka-woodsFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseOver Mantel Picture (c. 1939) by John Collinshttps://www.rawpixel.com/image/10084088/over-mantel-picture-c-1939-john-collinsFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's woman, art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563932/alphonse-muchas-woman-art-nouveau-illustration-remixed-rawpixelView licenseBandbox (c. 1939) by David Dorfmanhttps://www.rawpixel.com/image/10082545/bandbox-c-1939-david-dorfmanFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseSantos Retablos (1936) by Maude Vallehttps://www.rawpixel.com/image/10070693/santos-retablos-1936-maude-valleFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's woman, art nouveau vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12519578/alphonse-muchas-woman-art-nouveau-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseSpur (c. 1939) by Emile Cerohttps://www.rawpixel.com/image/10084727/spur-c-1939-emile-ceroFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's woman, art nouveau vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12538477/alphonse-muchas-woman-art-nouveau-vintage-illustration-remixed-rawpixelView license"Santos Retablos" (1936) by Maude Vallehttps://www.rawpixel.com/image/10064042/santos-retablos-1936-maude-valleFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's woman, floral art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12542003/alphonse-muchas-woman-floral-art-nouveau-illustration-remixed-rawpixelView licenseSanto (1936) by Maude Vallehttps://www.rawpixel.com/image/10070677/santo-1936-maude-valleFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's woman, art nouveau vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12537061/alphonse-muchas-woman-art-nouveau-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseSantos Retablos (1936) by Maude Vallehttps://www.rawpixel.com/image/10070696/santos-retablos-1936-maude-valleFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's woman, art nouveau vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12506834/alphonse-muchas-woman-art-nouveau-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseSantos Retablos (1935/1942) by Maude Vallehttps://www.rawpixel.com/image/10069535/santos-retablos-19351942-maude-valleFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's Fruits background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12538481/png-adult-alphonse-mucha-artView licenseBandbox (section) (c. 1939) by David Dorfmanhttps://www.rawpixel.com/image/10082588/bandbox-section-c-1939-david-dorfmanFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's Fruits background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12542266/png-adult-alphonse-mucha-artView licenseRetablo - Santa Maria (c. 1939) by Majel G Claflinhttps://www.rawpixel.com/image/10084421/retablo-santa-maria-c-1939-majel-claflinFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's Fruits background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12542269/png-adult-alphonse-mucha-artView licenseBarber Pole (c. 1939) by Emile Cerohttps://www.rawpixel.com/image/10082617/barber-pole-c-1939-emile-ceroFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's Fruits background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12504286/png-adult-alphonse-mucha-artView licenseSanto (St. Joseph) (1939) by Carl O Berghhttps://www.rawpixel.com/image/10084503/santo-st-joseph-1939-carl-berghFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's Music, art nouveau woman illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12507886/alphonse-muchas-music-art-nouveau-woman-illustration-remixed-rawpixelView licenseOver Mantel Picture (c. 1939) by John Collinshttps://www.rawpixel.com/image/10084092/over-mantel-picture-c-1939-john-collinsFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's Fruits background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12542059/png-adult-alphonse-mucha-artView licenseCotton Cloth (c. 1939) by Pearl Gibbohttps://www.rawpixel.com/image/10083209/cotton-cloth-c-1939-pearl-gibboFree Image from public domain license