Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartwatercolorpublic domainplatepaintingspiephotoantiqueSmall Pie Plate (c. 1939) by Carl BuergernissOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 936 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3195 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarPumpkin pie Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12476275/pumpkin-pie-instagram-post-template-editable-textView licensePie Plate (c. 1939) by Carl Buergernisshttps://www.rawpixel.com/image/10084233/pie-plate-c-1939-carl-buergernissFree Image from public domain licenseEditable pumpkin pie, food digital arthttps://www.rawpixel.com/image/12477639/editable-pumpkin-pie-food-digital-artView licenseJar (c. 1939) by Carl Buergernisshttps://www.rawpixel.com/image/10083837/jar-c-1939-carl-buergernissFree Image from public domain licenseEditable pumpkin pie, food digital arthttps://www.rawpixel.com/image/12519331/editable-pumpkin-pie-food-digital-artView licenseJar (c. 1940) by Carl Buergernisshttps://www.rawpixel.com/image/10086148/jar-c-1940-carl-buergernissFree Image from public domain licenseEditable pumpkin pie background, food digital arthttps://www.rawpixel.com/image/12514881/editable-pumpkin-pie-background-food-digital-artView licensePie Plate (c. 1938) by Carl Buergernisshttps://www.rawpixel.com/image/10080987/pie-plate-c-1938-carl-buergernissFree Image from public domain licenseEditable pumpkin pie background, food digital arthttps://www.rawpixel.com/image/12416750/editable-pumpkin-pie-background-food-digital-artView licenseCrock (c. 1938) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10079500/crock-c-1938-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor pie design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16075767/watercolor-pie-design-element-set-editable-designView licenseBowl (c. 1939) by Alfred Paryshttps://www.rawpixel.com/image/10082769/bowl-c-1939-alfred-parysFree Image from public domain licenseEditable pumpkin pie png element, food digital arthttps://www.rawpixel.com/image/12476243/editable-pumpkin-pie-png-element-food-digital-artView licensePie Plate (c. 1936) by Rolland Livingstonehttps://www.rawpixel.com/image/10067914/pie-plate-c-1936-rolland-livingstoneFree Image from public domain licensePumpkin pie Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12932890/pumpkin-pie-facebook-post-templateView licenseFire Bucket (c. 1939) by Carl Buergernisshttps://www.rawpixel.com/image/10083485/fire-bucket-c-1939-carl-buergernissFree Image from public domain licenseSecondhand decor shop Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12682729/secondhand-decor-shop-facebook-post-template-editable-designView licenseEconomy Pie Plate (c. 1937) by Edward Whitehttps://www.rawpixel.com/image/10074657/economy-pie-plate-c-1937-edward-whiteFree Image from public domain licensePottery workshop Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12681467/pottery-workshop-facebook-post-template-editable-designView licenseCrock (c. 1939) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10083243/crock-c-1939-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor pie design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16075776/watercolor-pie-design-element-set-editable-designView licenseSugar Bowl (c. 1938) by Richard Barnetthttps://www.rawpixel.com/image/10081833/sugar-bowl-c-1938-richard-barnettFree Image from public domain licenseHalloween food Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12538446/halloween-food-facebook-post-template-editable-designView licenseInvalid's Feeding Cup (c. 1939) by Carl Buergernisshttps://www.rawpixel.com/image/10083818/invalids-feeding-cup-c-1939-carl-buergernissFree Image from public domain licenseWatercolor fruits, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10892674/watercolor-fruits-editable-remix-designView licenseCopper Kettle (c. 1939) by Samuel W Fordhttps://www.rawpixel.com/image/10083168/copper-kettle-c-1939-samuel-fordFree Image from public domain licenseLemon cheesecake background, dessert illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11978481/lemon-cheesecake-background-dessert-illustration-editable-designView licenseCrock (c. 1939) by Anne Nemtzoffhttps://www.rawpixel.com/image/10083244/crock-c-1939-anne-nemtzoffFree Image from public domain licensePumpkin pie Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12704644/pumpkin-pie-instagram-post-templateView licenseCrock (c. 1939) by Anne Nemtzoffhttps://www.rawpixel.com/image/10083245/crock-c-1939-anne-nemtzoffFree Image from public domain licenseCakes background, editable digital paint illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/12054385/cakes-background-editable-digital-paint-illustrationView licensePitcher (c. 1939) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10084240/pitcher-c-1939-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseWatercolor Autumn food design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16239270/watercolor-autumn-food-design-element-set-editable-designView licenseCrock (c. 1939) by Elsie Weinhttps://www.rawpixel.com/image/10083247/crock-c-1939-elsie-weinFree Image from public domain licenseLemon cheesecake background, dessert illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11978473/lemon-cheesecake-background-dessert-illustration-editable-designView licensePie Plate (1935/1942) by Jules Lefeverehttps://www.rawpixel.com/image/10069403/pie-plate-19351942-jules-lefevereFree Image from public domain licenseLemon cheesecake, dessert png illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11979606/lemon-cheesecake-dessert-png-illustration-editable-designView licenseMortar and Pestle (c. 1939) by Carl Buergernisshttps://www.rawpixel.com/image/10084027/mortar-and-pestle-c-1939-carl-buergernissFree Image from public domain licenseSpooky cookie recipes Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12537869/spooky-cookie-recipes-facebook-post-template-editable-designView licenseJar (c. 1939) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10083836/jar-c-1939-nicholas-amanteaFree Image from public domain license