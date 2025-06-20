Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageanimalbirdartwatercolourpublic domainwaterpaintingswineWater or Wine Jug (c. 1939) by Nicholas AmanteaOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1041 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3484 x 4017 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarRoseate Spoonbill bird background, vintage animal illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/8688524/roseate-spoonbill-bird-background-vintage-animal-illustrationView licenseWater Filter and Cooler (c. 1938) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10082212/water-filter-and-cooler-c-1938-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseCartoon duck gardener watercolor animal character illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12613925/cartoon-duck-gardener-watercolor-animal-character-illustration-editable-designView licenseJar (c. 1939) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10083836/jar-c-1939-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseVintage water fountain background. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12740186/vintage-water-fountain-background-remixed-rawpixelView licenseJug (c. 1936) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10066705/jug-c-1936-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor tiger on balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10712344/watercolor-tiger-balcony-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1936) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10065288/crock-c-1936-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor humpback whale mobile wallpaper, editable environment remixhttps://www.rawpixel.com/image/10887562/watercolor-humpback-whale-mobile-wallpaper-editable-environment-remixView licenseLiquor Bottle (c. 1936) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10066970/liquor-bottle-c-1936-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor humpback whale, editable environment remixhttps://www.rawpixel.com/image/10887623/watercolor-humpback-whale-editable-environment-remixView licenseJar (c. 1939) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10083835/jar-c-1939-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor tiger on balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10712341/watercolor-tiger-balcony-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1938) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10079511/crock-c-1938-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor humpback whale, editable environment remixhttps://www.rawpixel.com/image/10887521/watercolor-humpback-whale-editable-environment-remixView licenseJug (c. 1936) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10066725/jug-c-1936-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor humpback whale, editable environment remixhttps://www.rawpixel.com/image/10562690/watercolor-humpback-whale-editable-environment-remixView licenseJar (c. 1937) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10075469/jar-c-1937-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor humpback whale mobile wallpaper, editable environment remixhttps://www.rawpixel.com/image/10852536/watercolor-humpback-whale-mobile-wallpaper-editable-environment-remixView licenseJar (c. 1938) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10080356/jar-c-1938-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor humpback whale png element, editable environment remixhttps://www.rawpixel.com/image/10852430/watercolor-humpback-whale-png-element-editable-environment-remixView licenseJug (c. 1937) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10075515/jug-c-1937-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor bird png element, editable tropical plant designhttps://www.rawpixel.com/image/11551561/watercolor-bird-png-element-editable-tropical-plant-designView licenseJug (c. 1936) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10066741/jug-c-1936-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor tiger on balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10198971/watercolor-tiger-balcony-editable-remix-designView licenseMoney Bank (c. 1938) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10080640/money-bank-c-1938-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor tiger on balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10417265/watercolor-tiger-balcony-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1936) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10065307/crock-c-1936-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor humpback whale, editable environment remixhttps://www.rawpixel.com/image/10852644/watercolor-humpback-whale-editable-environment-remixView licenseJug (1935/1942) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10061075/jug-19351942-nicholas-amanteaFree Image from public domain licensePNG ripped paper mockup element, vintage flamingo illustration, transparent background. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9238477/png-animal-collage-element-customizableView licenseCrock (c. 1936) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10065323/crock-c-1936-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseRipped paper png mockup element, rose-breasted cockatoo bird transparent background. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9229331/png-animal-customizable-cut-outView licenseCrock (c. 1936) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10065286/crock-c-1936-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseEditable watercolor tiger on balcony, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11461818/editable-watercolor-tiger-balcony-desktop-wallpaper-designView licenseCrock (c. 1936) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10065325/crock-c-1936-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseEditable watercolor tiger on balcony, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11461839/editable-watercolor-tiger-balcony-desktop-wallpaper-designView licenseJug (c. 1936) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10066755/jug-c-1936-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseDolphins surf waves illustration, digital art editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12235696/dolphins-surf-waves-illustration-digital-art-editable-designView licenseCrock (c. 1938) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10079489/crock-c-1938-nicholas-amanteaFree Image from public domain license