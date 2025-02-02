Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagevictorian bankpersonartwatercolorpublic domainpaintingsstatuebankBank: Statue of Liberty (c. 1940) by William O FletcherOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 881 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3008 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarPNG Piggy bank finance, vintage girl illustration transparent background editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12642101/png-adult-banking-buyingView licenseCat and Ball Coin Bank (c. 1939) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10082978/cat-and-ball-coin-bank-c-1939-william-fletcherFree Image from public domain licenseWhite tea label templatehttps://www.rawpixel.com/image/14783853/white-tea-label-templateView licenseSafe Bank (c. 1940) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10086671/safe-bank-c-1940-william-fletcherFree Image from public domain licenseEditable Victorian garden design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15421630/editable-victorian-garden-design-element-setView licenseWhale Oil Lamp (c. 1940) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10087176/whale-oil-lamp-c-1940-william-fletcherFree Image from public domain licenseEditable Victorian garden design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15421631/editable-victorian-garden-design-element-setView licenseToy Bank (c. 1940) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10086997/toy-bank-c-1940-william-fletcherFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman in Autumn, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10657977/watercolor-victorian-woman-autumn-editable-remix-designView licenseByzantine Dome Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10078996/byzantine-dome-coin-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseEditable Victorian garden design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15421620/editable-victorian-garden-design-element-setView licenseToy Bank: Frog (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10082050/toy-bank-frog-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseEditable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11462383/editable-watercolor-womanand-dog-park-desktop-wallpaper-designView licenseIndian Chief Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10080298/indian-chief-coin-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseEditable Victorian garden design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15421613/editable-victorian-garden-design-element-setView licenseBaseball Player Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10078571/baseball-player-coin-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseWatercolor woman in park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199067/watercolor-woman-park-editable-remix-designView licenseSoldier in Khaki Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10081710/soldier-khaki-coin-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10465708/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseHome Savings bank (c. 1940) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10086081/home-savings-bank-c-1940-william-fletcherFree Image from public domain licenseEditable Victorian garden design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15421614/editable-victorian-garden-design-element-setView licenseTrick Bank (c. 1939) by Edward W Buechnerhttps://www.rawpixel.com/image/10085001/trick-bank-c-1939-edward-buechnerFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10659626/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseToy Bank: Elephant (c. 1939) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10084943/toy-bank-elephant-c-1939-walter-hochstrasserFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450804/editable-watercolor-victorian-woman-dog-desktop-wallpaper-designView licenseOwl on Log Bank (c. 1937) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10076026/owl-log-bank-c-1937-william-fletcherFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman & dog, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10360723/watercolor-victorian-woman-dog-editable-remix-designView license"City Bank" Toy Bank (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10078425/city-bank-toy-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10198793/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseToy Bank: Eagle (c. 1940) by William Highhttps://www.rawpixel.com/image/10087008/toy-bank-eagle-c-1940-william-highFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman in room, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199000/watercolor-victorian-woman-room-editable-remix-designView licenseToy Bank: Frog (1935/1942) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10063593/toy-bank-frog-19351942-william-fletcherFree Image from public domain licenseEditable Victorian garden design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15421622/editable-victorian-garden-design-element-setView licenseWooden Indian (c. 1940) by Robert W R Taylorhttps://www.rawpixel.com/image/10087225/wooden-indian-c-1940-robert-taylorFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman in Autumn, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450788/editable-watercolor-victorian-woman-autumn-desktop-wallpaper-designView licenseToy Bank: Negro Boy Head (c. 1939) by Walter Hochstrasserhttps://www.rawpixel.com/image/10084946/toy-bank-negro-boy-head-c-1939-walter-hochstrasserFree Image from public domain licenseEditable Victorian garden design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15421629/editable-victorian-garden-design-element-setView license"Safe" Bank (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10078431/safe-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10802988/watercolor-victorian-women-png-element-editable-remix-designView licensePress (c. 1937) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10076563/press-c-1937-william-fletcherFree Image from public domain license