rawpixel
Edit ImageCrop
Dining Room Chair (c. 1940) by Sarkis Erganian
Save
Edit Image
artwatercolourfurniturepublic domainpaintingsroomchairphoto
Minimal living room interior mockup, editable design
Minimal living room interior mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12670681/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView license
Gate (c. 1940) by Sarkis Erganian
Gate (c. 1940) by Sarkis Erganian
https://www.rawpixel.com/image/10085935/gate-c-1940-sarkis-erganianFree Image from public domain license
Aesthetic living room interior remix
Aesthetic living room interior remix
https://www.rawpixel.com/image/12803267/aesthetic-living-room-interior-remixView license
Coverlet (c. 1940) by Sarkis Erganian
Coverlet (c. 1940) by Sarkis Erganian
https://www.rawpixel.com/image/10089291/coverlet-c-1940-sarkis-erganianFree Image from public domain license
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView license
Cast Iron Bank: Merry go Round (c. 1940) by Sarkis Erganian
Cast Iron Bank: Merry go Round (c. 1940) by Sarkis Erganian
https://www.rawpixel.com/image/10085534/cast-iron-bank-merry-round-c-1940-sarkis-erganianFree Image from public domain license
Victorian furniture, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
Victorian furniture, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346943/victorian-furniture-editable-chair-and-table-collage-remixed-rawpixelView license
Flatiron (c. 1941) by Sarkis Erganian
Flatiron (c. 1941) by Sarkis Erganian
https://www.rawpixel.com/image/10087770/flatiron-c-1941-sarkis-erganianFree Image from public domain license
Victorian furniture, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
Victorian furniture, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346743/victorian-furniture-editable-chair-and-table-collage-remixed-rawpixelView license
Armoire (c. 1939) by Sarkis Erganian
Armoire (c. 1939) by Sarkis Erganian
https://www.rawpixel.com/image/10082529/armoire-c-1939-sarkis-erganianFree Image from public domain license
Victorian furniture, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
Victorian furniture, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9334207/victorian-furniture-editable-chair-and-table-collage-remixed-rawpixelView license
Wooden Spoon Rack (c. 1941) by Sarkis Erganian
Wooden Spoon Rack (c. 1941) by Sarkis Erganian
https://www.rawpixel.com/image/10088417/wooden-spoon-rack-c-1941-sarkis-erganianFree Image from public domain license
Victorian furniture, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
Victorian furniture, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346314/victorian-furniture-editable-chair-and-table-collage-remixed-rawpixelView license
Cast Iron Mule Bank (c. 1941) by Sarkis Erganian
Cast Iron Mule Bank (c. 1941) by Sarkis Erganian
https://www.rawpixel.com/image/10087453/cast-iron-mule-bank-c-1941-sarkis-erganianFree Image from public domain license
Editable picture frame mockup, home decor design
Editable picture frame mockup, home decor design
https://www.rawpixel.com/image/10559313/editable-picture-frame-mockup-home-decor-designView license
Grease Lamp (c. 1939) by Sarkis Erganian
Grease Lamp (c. 1939) by Sarkis Erganian
https://www.rawpixel.com/image/10083657/grease-lamp-c-1939-sarkis-erganianFree Image from public domain license
Colorful living room interior mockup, editable design
Colorful living room interior mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12670567/colorful-living-room-interior-mockup-editable-designView license
Chair (frame) (c. 1940) by George C Brown
Chair (frame) (c. 1940) by George C Brown
https://www.rawpixel.com/image/10085549/chair-frame-c-1940-george-brownFree Image from public domain license
Victorian furniture png, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
Victorian furniture png, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346683/victorian-furniture-png-editable-chair-and-table-collage-remixed-rawpixelView license
Dove (c. 1940) by Sarkis Erganian
Dove (c. 1940) by Sarkis Erganian
https://www.rawpixel.com/image/10085690/dove-c-1940-sarkis-erganianFree Image from public domain license
Cartoon sleeping cat watercolor animal character illustration, editable design
Cartoon sleeping cat watercolor animal character illustration, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12613613/cartoon-sleeping-cat-watercolor-animal-character-illustration-editable-designView license
Roundabout Chair (c. 1940) by Harry Eisman
Roundabout Chair (c. 1940) by Harry Eisman
https://www.rawpixel.com/image/10086637/roundabout-chair-c-1940-harry-eismanFree Image from public domain license
Living room picture frame mockup, editable design
Living room picture frame mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/13711287/living-room-picture-frame-mockup-editable-designView license
Brazier (c. 1939) by Sarkis Erganian
Brazier (c. 1939) by Sarkis Erganian
https://www.rawpixel.com/image/10082806/brazier-c-1939-sarkis-erganianFree Image from public domain license
Bookstore poster template, editable text and design
Bookstore poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12597487/bookstore-poster-template-editable-text-and-designView license
Rocker (c. 1940) by Grace Thomas
Rocker (c. 1940) by Grace Thomas
https://www.rawpixel.com/image/10086612/rocker-c-1940-grace-thomasFree Image from public domain license
Reading list poster template, editable text and design
Reading list poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12597474/reading-list-poster-template-editable-text-and-designView license
Toy Bank (1935/1942) by Sarkis Erganian
Toy Bank (1935/1942) by Sarkis Erganian
https://www.rawpixel.com/image/10063584/toy-bank-19351942-sarkis-erganianFree Image from public domain license
Vintage leather armchair
Vintage leather armchair
https://www.rawpixel.com/image/14996511/vintage-leather-armchairView license
Iron Toy Bank (c. 1940) by Sarkis Erganian
Iron Toy Bank (c. 1940) by Sarkis Erganian
https://www.rawpixel.com/image/10086138/iron-toy-bank-c-1940-sarkis-erganianFree Image from public domain license
Editable minimalist interior photo frame mockup
Editable minimalist interior photo frame mockup
https://www.rawpixel.com/image/15610780/editable-minimalist-interior-photo-frame-mockupView license
Round Top Table (c. 1940) by Violet Hartenstein
Round Top Table (c. 1940) by Violet Hartenstein
https://www.rawpixel.com/image/10086650/round-top-table-c-1940-violet-hartensteinFree Image from public domain license
Victorian furniture note paper, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
Victorian furniture note paper, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9331578/png-aesthetic-blank-space-blueView license
Commode Chair (c. 1940) by Ernest A Towers Jr
Commode Chair (c. 1940) by Ernest A Towers Jr
https://www.rawpixel.com/image/10089196/commode-chair-c-1940-ernest-towersFree Image from public domain license
Watercolor dining table, editable remix design
Watercolor dining table, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10199751/watercolor-dining-table-editable-remix-designView license
Infant's High Chair (1940) by Isidore Sovensky
Infant's High Chair (1940) by Isidore Sovensky
https://www.rawpixel.com/image/10086113/infants-high-chair-1940-isidore-sovenskyFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10418663/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Armchair (1940) by Harry Eisman
Armchair (1940) by Harry Eisman
https://www.rawpixel.com/image/10085357/armchair-1940-harry-eismanFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman in room, editable remix design
Watercolor Victorian woman in room, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10199000/watercolor-victorian-woman-room-editable-remix-designView license
Sofa (1940) by Rolland Livingstone
Sofa (1940) by Rolland Livingstone
https://www.rawpixel.com/image/10086781/sofa-1940-rolland-livingstoneFree Image from public domain license