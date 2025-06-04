rawpixel
Edit ImageCrop
Dish (c. 1940) by Henry Moran
Save
Edit Image
artwatercolourpublic domainfooddrawingplatepaintingssketch
Watercolor fruits, editable remix design
Watercolor fruits, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10892674/watercolor-fruits-editable-remix-designView license
Tumbler (c. 1940) by Henry Moran
Tumbler (c. 1940) by Henry Moran
https://www.rawpixel.com/image/10087031/tumbler-c-1940-henry-moranFree Image from public domain license
Passover celebration Instagram post template
Passover celebration Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14572121/passover-celebration-instagram-post-templateView license
Dish (c. 1940) by Joseph Mitry
Dish (c. 1940) by Joseph Mitry
https://www.rawpixel.com/image/10085647/dish-c-1940-joseph-mitryFree Image from public domain license
Watercolor fruits, editable remix design
Watercolor fruits, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10884654/watercolor-fruits-editable-remix-designView license
Tray (c. 1940) by Charles Roadman
Tray (c. 1940) by Charles Roadman
https://www.rawpixel.com/image/10087024/tray-c-1940-charles-roadmanFree Image from public domain license
Watercolor fruits, editable remix design
Watercolor fruits, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10277385/watercolor-fruits-editable-remix-designView license
Pa. German Plate (c. 1936) by Yolande Delasser
Pa. German Plate (c. 1936) by Yolande Delasser
https://www.rawpixel.com/image/10067425/pa-german-plate-c-1936-yolande-delasserFree Image from public domain license
Watercolor fruits mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor fruits mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10804276/watercolor-fruits-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Plate (c. 1938) by John Koehl
Plate (c. 1938) by John Koehl
https://www.rawpixel.com/image/10081077/plate-c-1938-john-koehlFree Image from public domain license
Watercolor fruits, editable remix design
Watercolor fruits, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10884651/watercolor-fruits-editable-remix-designView license
Basket (c. 1936) by Gertrude Lemberg
Basket (c. 1936) by Gertrude Lemberg
https://www.rawpixel.com/image/10064229/basket-c-1936-gertrude-lembergFree Image from public domain license
Watercolor fruits, editable remix design
Watercolor fruits, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10804490/watercolor-fruits-editable-remix-designView license
Plate (c. 1953) by Charlotte Sperber
Plate (c. 1953) by Charlotte Sperber
https://www.rawpixel.com/image/10088888/plate-c-1953-charlotte-sperberFree Image from public domain license
Watercolor fruits mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor fruits mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10884652/watercolor-fruits-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Cracker Jar (c. 1940) by Henry Moran
Cracker Jar (c. 1940) by Henry Moran
https://www.rawpixel.com/image/10089317/cracker-jar-c-1940-henry-moranFree Image from public domain license
Watercolor fruits png element, editable remix design
Watercolor fruits png element, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10804056/watercolor-fruits-png-element-editable-remix-designView license
Cobalt Vase (c. 1940) by Henry Moran
Cobalt Vase (c. 1940) by Henry Moran
https://www.rawpixel.com/image/10089146/cobalt-vase-c-1940-henry-moranFree Image from public domain license
Passover seder Instagram post template
Passover seder Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14572114/passover-seder-instagram-post-templateView license
Flask (c. 1940) by Henry Moran
Flask (c. 1940) by Henry Moran
https://www.rawpixel.com/image/10085845/flask-c-1940-henry-moranFree Image from public domain license
Watercolor fruits, editable remix design
Watercolor fruits, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10605893/watercolor-fruits-editable-remix-designView license
Pa. German Plate (c. 1936) by Charlotte Angus
Pa. German Plate (c. 1936) by Charlotte Angus
https://www.rawpixel.com/image/10067440/pa-german-plate-c-1936-charlotte-angusFree Image from public domain license
Watercolor fruits mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor fruits mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10872067/watercolor-fruits-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Platter (c. 1937) by Joseph Sudek
Platter (c. 1937) by Joseph Sudek
https://www.rawpixel.com/image/10076506/platter-c-1937-joseph-sudekFree Image from public domain license
Watercolor fruits, editable remix design
Watercolor fruits, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10892180/watercolor-fruits-editable-remix-designView license
Pie Dish (c. 1936) by Joseph Sudek
Pie Dish (c. 1936) by Joseph Sudek
https://www.rawpixel.com/image/10067907/pie-dish-c-1936-joseph-sudekFree Image from public domain license
Watercolor fruits png element, editable remix design
Watercolor fruits png element, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10871911/watercolor-fruits-png-element-editable-remix-designView license
Pa. German Plate (c. 1937) by David Ellinger
Pa. German Plate (c. 1937) by David Ellinger
https://www.rawpixel.com/image/10076145/pa-german-plate-c-1937-david-ellingerFree Image from public domain license
Watercolor fruits, editable remix design
Watercolor fruits, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10872198/watercolor-fruits-editable-remix-designView license
Platter (c. 1937) by Joseph Sudek
Platter (c. 1937) by Joseph Sudek
https://www.rawpixel.com/image/10076501/platter-c-1937-joseph-sudekFree Image from public domain license
Watercolor fruits mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor fruits mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10892644/watercolor-fruits-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Pa. German Plate (c. 1936) by Albert Levone
Pa. German Plate (c. 1936) by Albert Levone
https://www.rawpixel.com/image/10067430/pa-german-plate-c-1936-albert-levoneFree Image from public domain license
Cake studio Instagram post template, editable text
Cake studio Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12596648/cake-studio-instagram-post-template-editable-textView license
Platter (c. 1937) by Joseph Sudek
Platter (c. 1937) by Joseph Sudek
https://www.rawpixel.com/image/10076502/platter-c-1937-joseph-sudekFree Image from public domain license
Baking for beginners Instagram post template, editable text
Baking for beginners Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12596472/baking-for-beginners-instagram-post-template-editable-textView license
Fruit Tray (c. 1937) by Elmer G Anderson
Fruit Tray (c. 1937) by Elmer G Anderson
https://www.rawpixel.com/image/10074981/fruit-tray-c-1937-elmer-andersonFree Image from public domain license
Editable watercolor teacup mobile wallpaper, remix design
Editable watercolor teacup mobile wallpaper, remix design
https://www.rawpixel.com/image/10885616/editable-watercolor-teacup-mobile-wallpaper-remix-designView license
Pa. German Pie Plate (c. 1936) by Albert Levone
Pa. German Pie Plate (c. 1936) by Albert Levone
https://www.rawpixel.com/image/10067421/pa-german-pie-plate-c-1936-albert-levoneFree Image from public domain license
Watercolor teacup mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor teacup mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10848278/watercolor-teacup-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Pennsylvania German Dish (c. 1936) by Albert Levone
Pennsylvania German Dish (c. 1936) by Albert Levone
https://www.rawpixel.com/image/10067573/pennsylvania-german-dish-c-1936-albert-levoneFree Image from public domain license