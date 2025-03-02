Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagefacepersonartwatercolourpublic domainclothingpaintingsfashionDoll (Greiner Patented Head) (c. 1940) by Stanley MazurOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 863 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2945 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWatercolor girls in a park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10389017/watercolor-girls-park-editable-remix-designView licenseDoll - "Lydia" (c. 1937) by Anne Colmanhttps://www.rawpixel.com/image/10074421/doll-lydia-c-1937-anne-colmanFree Image from public domain licenseWatercolor girls in a park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10195839/watercolor-girls-park-editable-remix-designView licenseAfternoon Dress (c. 1940) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10085321/afternoon-dress-c-1940-nancy-crimiFree Image from public domain licenseWatercolor girls picnic in a park, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11455937/watercolor-girls-picnic-park-editable-desktop-wallpaper-designView licenseDoll (1935/1942) by Stanley Mazur and Max Ungerhttps://www.rawpixel.com/image/10060125/doll-19351942-stanley-mazur-and-max-ungerFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450804/editable-watercolor-victorian-woman-dog-desktop-wallpaper-designView licenseDoll - "Mabel Ellis" (c. 1941) by Stanley Mazurhttps://www.rawpixel.com/image/10087691/doll-mabel-ellis-c-1941-stanley-mazurFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10659626/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseDoll - "Amelia" (c. 1937) by Eugene Croehttps://www.rawpixel.com/image/10074384/doll-amelia-c-1937-eugene-croeFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman in Autumn, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10657977/watercolor-victorian-woman-autumn-editable-remix-designView licenseDress (1935/1942) by Julie C Brushhttps://www.rawpixel.com/image/10060249/dress-19351942-julie-brushFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10198793/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseRag Doll (c. 1940) by Archie Thompsonhttps://www.rawpixel.com/image/10086581/rag-doll-c-1940-archie-thompsonFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman & dog, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10360723/watercolor-victorian-woman-dog-editable-remix-designView licenseDoll - "Abigail" (c. 1937) by Eugene Croehttps://www.rawpixel.com/image/10074398/doll-abigail-c-1937-eugene-croeFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10884636/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView licenseDoll (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10065503/doll-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman in Autumn, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450788/editable-watercolor-victorian-woman-autumn-desktop-wallpaper-designView licenseDoll--"Cornelia" (c. 1937) by Anne Colmanhttps://www.rawpixel.com/image/10074401/doll-cornelia-c-1937-anne-colmanFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10803127/watercolor-victorian-women-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseDoll in Blue Dress (1935/1942) by Lillian Causeyhttps://www.rawpixel.com/image/10060166/doll-blue-dress-19351942-lillian-causeyFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10884640/watercolor-victorian-women-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseDoll - "Guenevere" (c. 1938) by Rex F Bushhttps://www.rawpixel.com/image/10079647/doll-guenevere-c-1938-rex-bushFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10802988/watercolor-victorian-women-png-element-editable-remix-designView licenseBlue Afternoon Dress (c. 1938) by Lucien Verbekehttps://www.rawpixel.com/image/10078658/blue-afternoon-dress-c-1938-lucien-verbekeFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10268192/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView licenseDolls - "Molly and Polly" (c. 1937) by Edith Townerhttps://www.rawpixel.com/image/10074454/dolls-molly-and-polly-c-1937-edith-townerFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10803407/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView licenseSpencer (c. 1940) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10086790/spencer-c-1940-nancy-crimiFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10884643/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView licenseDoll (c. 1936) by Marian Curtis Fosterhttps://www.rawpixel.com/image/10065511/doll-c-1936-marian-curtis-fosterFree Image from public domain licenseEditable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11462383/editable-watercolor-womanand-dog-park-desktop-wallpaper-designView licenseDoll--"Hannah Hitch" (c. 1940) by Edith Townerhttps://www.rawpixel.com/image/10085655/doll-hannah-hitch-c-1940-edith-townerFree Image from public domain licenseWatercolor boys at beach, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10238443/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView licenseStreet Dress (c. 1937) by Lucien Verbekehttps://www.rawpixel.com/image/10077500/street-dress-c-1937-lucien-verbekeFree Image from public domain licenseWatercolor boys at beach, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10710160/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView licenseMan's Coat (c. 1939) by Henry De Wolfehttps://www.rawpixel.com/image/10083959/mans-coat-c-1939-henry-wolfeFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10889884/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseWooden Doll (c. 1936) by Jane Iversonhttps://www.rawpixel.com/image/10072665/wooden-doll-c-1936-jane-iversonFree Image from public domain license