rawpixel
Edit ImageCrop
Dress (c. 1940) by Gertrude Lemberg
Save
Edit Image
artwatercolourpublic domainclothingpaintingsfashionphotodress
White tea label template
White tea label template
https://www.rawpixel.com/image/14783853/white-tea-label-templateView license
Dress (c. 1937) by Gertrude Lemberg
Dress (c. 1937) by Gertrude Lemberg
https://www.rawpixel.com/image/10074541/dress-c-1937-gertrude-lembergFree Image from public domain license
Victorian dress, editable vintage fashion set, remixed by rawpixel
Victorian dress, editable vintage fashion set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059088/victorian-dress-editable-vintage-fashion-set-remixed-rawpixelView license
Child's Dress (c. 1937) by Gertrude Lemberg
Child's Dress (c. 1937) by Gertrude Lemberg
https://www.rawpixel.com/image/10073690/childs-dress-c-1937-gertrude-lembergFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10348683/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Glass (c. 1940) by Gertrude Lemberg
Glass (c. 1940) by Gertrude Lemberg
https://www.rawpixel.com/image/10085937/glass-c-1940-gertrude-lembergFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper design
Watercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11445504/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView license
Vase (c. 1940) by Gertrude Lemberg
Vase (c. 1940) by Gertrude Lemberg
https://www.rawpixel.com/image/10087065/vase-c-1940-gertrude-lembergFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10197654/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Wedding Dress (1935/1942) by Gertrude Lemberg
Wedding Dress (1935/1942) by Gertrude Lemberg
https://www.rawpixel.com/image/10063794/wedding-dress-19351942-gertrude-lembergFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10202976/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Plate (c. 1936) by Gertrude Lemberg
Plate (c. 1936) by Gertrude Lemberg
https://www.rawpixel.com/image/10070268/plate-c-1936-gertrude-lembergFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper design
Watercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11442874/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView license
Wedding Dress (1935/1942) by Gertrude Lemberg
Wedding Dress (1935/1942) by Gertrude Lemberg
https://www.rawpixel.com/image/10063793/wedding-dress-19351942-gertrude-lembergFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10640113/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Bonnet (c. 1938) by Gertrude Lemberg
Bonnet (c. 1938) by Gertrude Lemberg
https://www.rawpixel.com/image/10078674/bonnet-c-1938-gertrude-lembergFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10640089/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Woman's Hood (c. 1939) by Gertrude Lemberg
Woman's Hood (c. 1939) by Gertrude Lemberg
https://www.rawpixel.com/image/10085262/womans-hood-c-1939-gertrude-lembergFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper design
Watercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11445506/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView license
Wine Glass (c. 1936) by Gertrude Lemberg
Wine Glass (c. 1936) by Gertrude Lemberg
https://www.rawpixel.com/image/10072592/wine-glass-c-1936-gertrude-lembergFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10354711/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Mug (c. 1936) by Gertrude Lemberg
Mug (c. 1936) by Gertrude Lemberg
https://www.rawpixel.com/image/10067225/mug-c-1936-gertrude-lembergFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10479762/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Comb (c. 1939) by Gertrude Lemberg
Comb (c. 1939) by Gertrude Lemberg
https://www.rawpixel.com/image/10083135/comb-c-1939-gertrude-lembergFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10256643/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Buttons (c. 1937) by Gertrude Lemberg
Buttons (c. 1937) by Gertrude Lemberg
https://www.rawpixel.com/image/10073266/buttons-c-1937-gertrude-lembergFree Image from public domain license
Editable watercolor Victorian woman at balcony, desktop wallpaper design
Editable watercolor Victorian woman at balcony, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11472468/editable-watercolor-victorian-woman-balcony-desktop-wallpaper-designView license
Buttons (c. 1937) by Gertrude Lemberg
Buttons (c. 1937) by Gertrude Lemberg
https://www.rawpixel.com/image/10073271/buttons-c-1937-gertrude-lembergFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10659626/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Goblet (c. 1936) by Gertrude Lemberg
Goblet (c. 1936) by Gertrude Lemberg
https://www.rawpixel.com/image/10066174/goblet-c-1936-gertrude-lembergFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman & dog, editable remix design
Watercolor Victorian woman & dog, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10360723/watercolor-victorian-woman-dog-editable-remix-designView license
Comb (c. 1939) by Gertrude Lemberg and Daniel Marshack
Comb (c. 1939) by Gertrude Lemberg and Daniel Marshack
https://www.rawpixel.com/image/10083146/comb-c-1939-gertrude-lemberg-and-daniel-marshackFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10198793/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Jug with Stopper (c. 1937) by Gertrude Lemberg
Jug with Stopper (c. 1937) by Gertrude Lemberg
https://www.rawpixel.com/image/10075604/jug-with-stopper-c-1937-gertrude-lembergFree Image from public domain license
Editable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper design
Editable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11450804/editable-watercolor-victorian-woman-dog-desktop-wallpaper-designView license
Cruet (c. 1936) by Gertrude Lemberg
Cruet (c. 1936) by Gertrude Lemberg
https://www.rawpixel.com/image/10065336/cruet-c-1936-gertrude-lembergFree Image from public domain license
Editable watercolor Victorian woman in Autumn, desktop wallpaper design
Editable watercolor Victorian woman in Autumn, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11450788/editable-watercolor-victorian-woman-autumn-desktop-wallpaper-designView license
Covered Flip (c. 1936) by Gertrude Lemberg
Covered Flip (c. 1936) by Gertrude Lemberg
https://www.rawpixel.com/image/10070067/covered-flip-c-1936-gertrude-lembergFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10196948/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Basket (c. 1936) by Gertrude Lemberg
Basket (c. 1936) by Gertrude Lemberg
https://www.rawpixel.com/image/10064229/basket-c-1936-gertrude-lembergFree Image from public domain license