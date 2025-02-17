Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartwatercolourpublic domainclothingpaintingsfashionphotodressDress (c. 1940) by Gertrude LembergOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 938 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3201 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWhite tea label templatehttps://www.rawpixel.com/image/14783853/white-tea-label-templateView licenseDress (c. 1937) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10074541/dress-c-1937-gertrude-lembergFree Image from public domain licenseVictorian dress, editable vintage fashion set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059088/victorian-dress-editable-vintage-fashion-set-remixed-rawpixelView licenseChild's Dress (c. 1937) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10073690/childs-dress-c-1937-gertrude-lembergFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10348683/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseGlass (c. 1940) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10085937/glass-c-1940-gertrude-lembergFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11445504/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseVase (c. 1940) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10087065/vase-c-1940-gertrude-lembergFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10197654/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseWedding Dress (1935/1942) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10063794/wedding-dress-19351942-gertrude-lembergFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10202976/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licensePlate (c. 1936) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10070268/plate-c-1936-gertrude-lembergFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11442874/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseWedding Dress (1935/1942) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10063793/wedding-dress-19351942-gertrude-lembergFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10640113/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseBonnet (c. 1938) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10078674/bonnet-c-1938-gertrude-lembergFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10640089/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseWoman's Hood (c. 1939) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10085262/womans-hood-c-1939-gertrude-lembergFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11445506/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseWine Glass (c. 1936) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10072592/wine-glass-c-1936-gertrude-lembergFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10354711/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseMug (c. 1936) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10067225/mug-c-1936-gertrude-lembergFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10479762/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseComb (c. 1939) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10083135/comb-c-1939-gertrude-lembergFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10256643/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseButtons (c. 1937) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10073266/buttons-c-1937-gertrude-lembergFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman at balcony, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11472468/editable-watercolor-victorian-woman-balcony-desktop-wallpaper-designView licenseButtons (c. 1937) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10073271/buttons-c-1937-gertrude-lembergFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10659626/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseGoblet (c. 1936) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10066174/goblet-c-1936-gertrude-lembergFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman & dog, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10360723/watercolor-victorian-woman-dog-editable-remix-designView licenseComb (c. 1939) by Gertrude Lemberg and Daniel Marshackhttps://www.rawpixel.com/image/10083146/comb-c-1939-gertrude-lemberg-and-daniel-marshackFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10198793/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseJug with Stopper (c. 1937) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10075604/jug-with-stopper-c-1937-gertrude-lembergFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450804/editable-watercolor-victorian-woman-dog-desktop-wallpaper-designView licenseCruet (c. 1936) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10065336/cruet-c-1936-gertrude-lembergFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman in Autumn, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450788/editable-watercolor-victorian-woman-autumn-desktop-wallpaper-designView licenseCovered Flip (c. 1936) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10070067/covered-flip-c-1936-gertrude-lembergFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10196948/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseBasket (c. 1936) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10064229/basket-c-1936-gertrude-lembergFree Image from public domain license