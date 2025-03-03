Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartwatercolourpublic domainclothingpaintingsweddingfashionphotoDress (c. 1940) by Melita HofmannOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 951 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3247 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10640113/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseDress (c. 1937) by Melita Hofmannhttps://www.rawpixel.com/image/10074560/dress-c-1937-melita-hofmannFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10640089/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseWedding Dress (c. 1936) by Melita Hofmannhttps://www.rawpixel.com/image/10072551/wedding-dress-c-1936-melita-hofmannFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11445506/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseDress (c. 1936) by Melita Hofmannhttps://www.rawpixel.com/image/10065775/dress-c-1936-melita-hofmannFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10354711/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseDress (c. 1937) by Melita Hofmannhttps://www.rawpixel.com/image/10074550/dress-c-1937-melita-hofmannFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10348683/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseDress (1935/1942) by Melita Hofmannhttps://www.rawpixel.com/image/10060235/dress-19351942-melita-hofmannFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11445504/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseDress (c. 1936) by Melita Hofmannhttps://www.rawpixel.com/image/10065708/dress-c-1936-melita-hofmannFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10197654/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseDress (c. 1937) by Melita Hofmannhttps://www.rawpixel.com/image/10074543/dress-c-1937-melita-hofmannFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10479762/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseDress (1935/1942) by Melita Hofmannhttps://www.rawpixel.com/image/10060234/dress-19351942-melita-hofmannFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10256643/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseDress (c. 1937) by Melita Hofmannhttps://www.rawpixel.com/image/10074566/dress-c-1937-melita-hofmannFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11442874/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseDress (c. 1937) by Melita Hofmannhttps://www.rawpixel.com/image/10074538/dress-c-1937-melita-hofmannFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10202976/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseCourt Dress (c. 1936) by Melita Hofmannhttps://www.rawpixel.com/image/10065266/court-dress-c-1936-melita-hofmannFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman at balcony, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11472468/editable-watercolor-victorian-woman-balcony-desktop-wallpaper-designView licenseDress (c. 1936) by Melita Hofmannhttps://www.rawpixel.com/image/10065784/dress-c-1936-melita-hofmannFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10196948/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseWedding Dress (c. 1936) by Melita Hofmannhttps://www.rawpixel.com/image/10072552/wedding-dress-c-1936-melita-hofmannFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10296020/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseChild's Dress (c. 1936) by Melita Hofmannhttps://www.rawpixel.com/image/10064985/childs-dress-c-1936-melita-hofmannFree Image from public domain licenseBride at balcony mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10348663/bride-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseMan's Suit (c. 1936) by Melita Hofmannhttps://www.rawpixel.com/image/10067059/mans-suit-c-1936-melita-hofmannFree Image from public domain licenseBride at balcony mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10354728/bride-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseBeaded Moccasin (1935/1942) by Melita Hofmannhttps://www.rawpixel.com/image/10059049/beaded-moccasin-19351942-melita-hofmannFree Image from public domain licenseBride at balcony mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10640213/bride-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseBuckskin Legging with Beadwork (1935) by Melita Hofmannhttps://www.rawpixel.com/image/10069070/buckskin-legging-with-beadwork-1935-melita-hofmannFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11442909/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseGown (c. 1940) by Douglas Campbellhttps://www.rawpixel.com/image/10085969/gown-c-1940-douglas-campbellFree Image from public domain licenseWatercolor girls in a park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10389017/watercolor-girls-park-editable-remix-designView licenseMan's Coat and Waistcoat (c. 1936) by Melita Hofmannhttps://www.rawpixel.com/image/10067020/mans-coat-and-waistcoat-c-1936-melita-hofmannFree Image from public domain licenseWatercolor girls in a park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10195839/watercolor-girls-park-editable-remix-designView licenseDress (c. 1940) by Lester Kauschhttps://www.rawpixel.com/image/10085715/dress-c-1940-lester-kauschFree Image from public domain license