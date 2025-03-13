rawpixel
Edit ImageCrop
Ecclesiastical Vestment (front view) (c. 1940) by Syrena Swanson
Save
Edit Image
artwatercolorpublic domainclothingpaintingsfashionphotovelvet
Walking shoes poster template, editable text and design
Walking shoes poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11725330/walking-shoes-poster-template-editable-text-and-designView license
Dress (c. 1940) by Syrena Swanson
Dress (c. 1940) by Syrena Swanson
https://www.rawpixel.com/image/10085716/dress-c-1940-syrena-swansonFree Image from public domain license
White tea label template
White tea label template
https://www.rawpixel.com/image/14783853/white-tea-label-templateView license
Dress (c. 1936) by Syrena Swanson
Dress (c. 1936) by Syrena Swanson
https://www.rawpixel.com/image/10065670/dress-c-1936-syrena-swansonFree Image from public domain license
Watercolor girls in a park, editable remix design
Watercolor girls in a park, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10389017/watercolor-girls-park-editable-remix-designView license
Ecclesiastical Vestment (c. 1937) by Syrena Swanson
Ecclesiastical Vestment (c. 1937) by Syrena Swanson
https://www.rawpixel.com/image/10074639/ecclesiastical-vestment-c-1937-syrena-swansonFree Image from public domain license
Watercolor girls in a park, editable remix design
Watercolor girls in a park, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10195839/watercolor-girls-park-editable-remix-designView license
Dress (c. 1936) by Syrena Swanson
Dress (c. 1936) by Syrena Swanson
https://www.rawpixel.com/image/10065674/dress-c-1936-syrena-swansonFree Image from public domain license
Editable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper design
Editable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11450804/editable-watercolor-victorian-woman-dog-desktop-wallpaper-designView license
Dress (c. 1940) by Syrena Swanson
Dress (c. 1940) by Syrena Swanson
https://www.rawpixel.com/image/10085714/dress-c-1940-syrena-swansonFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10659626/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Dress (c. 1940) by Henry De Wolfe
Dress (c. 1940) by Henry De Wolfe
https://www.rawpixel.com/image/10085754/dress-c-1940-henry-wolfeFree Image from public domain license
Watercolor girls picnic in a park, editable desktop wallpaper design
Watercolor girls picnic in a park, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11455937/watercolor-girls-picnic-park-editable-desktop-wallpaper-designView license
Boy's Dressing Gown (c. 1937) by Edna C Rex
Boy's Dressing Gown (c. 1937) by Edna C Rex
https://www.rawpixel.com/image/10073148/boys-dressing-gown-c-1937-edna-rexFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10198793/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Bolero Jacket (c. 1937) by Syrena Swanson
Bolero Jacket (c. 1937) by Syrena Swanson
https://www.rawpixel.com/image/10073057/bolero-jacket-c-1937-syrena-swansonFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman & dog, editable remix design
Watercolor Victorian woman & dog, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10360723/watercolor-victorian-woman-dog-editable-remix-designView license
Dress (c. 1940) by Henry De Wolfe
Dress (c. 1940) by Henry De Wolfe
https://www.rawpixel.com/image/10085729/dress-c-1940-henry-wolfeFree Image from public domain license
90s fashion trends Instagram post template, editable fashion design
90s fashion trends Instagram post template, editable fashion design
https://www.rawpixel.com/image/18739576/90s-fashion-trends-instagram-post-template-editable-fashion-designView license
Ecclesiastical Vestment (c. 1939) by Syrena Swanson
Ecclesiastical Vestment (c. 1939) by Syrena Swanson
https://www.rawpixel.com/image/10083439/ecclesiastical-vestment-c-1939-syrena-swansonFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman in Autumn, editable remix design
Watercolor Victorian woman in Autumn, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10657977/watercolor-victorian-woman-autumn-editable-remix-designView license
Dress (c. 1940) by Jean Peszel
Dress (c. 1940) by Jean Peszel
https://www.rawpixel.com/image/10085728/dress-c-1940-jean-peszelFree Image from public domain license
Editable watercolor Victorian woman in Autumn, desktop wallpaper design
Editable watercolor Victorian woman in Autumn, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11450788/editable-watercolor-victorian-woman-autumn-desktop-wallpaper-designView license
Boys's Dress (c. 1940) by Esther Hansen
Boys's Dress (c. 1940) by Esther Hansen
https://www.rawpixel.com/image/10089023/boyss-dress-c-1940-esther-hansenFree Image from public domain license
New summer collection poster template
New summer collection poster template
https://www.rawpixel.com/image/12968934/new-summer-collection-poster-templateView license
Boy's Waistcoat (c. 1936) by Syrena Swanson
Boy's Waistcoat (c. 1936) by Syrena Swanson
https://www.rawpixel.com/image/10069981/boys-waistcoat-c-1936-syrena-swansonFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10640113/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Child's Dress and Jacket (c. 1937) by Lucien Verbeke
Child's Dress and Jacket (c. 1937) by Lucien Verbeke
https://www.rawpixel.com/image/10073688/childs-dress-and-jacket-c-1937-lucien-verbekeFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10640089/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Dress (c. 1940) by Virginia Berge
Dress (c. 1940) by Virginia Berge
https://www.rawpixel.com/image/10085737/dress-c-1940-virginia-bergeFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper design
Watercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11445506/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView license
Bodice (c. 1937) by Edna C Rex
Bodice (c. 1937) by Edna C Rex
https://www.rawpixel.com/image/10073066/bodice-c-1937-edna-rexFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10354711/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Dress (c. 1940) by Frank M Keane
Dress (c. 1940) by Frank M Keane
https://www.rawpixel.com/image/10085710/dress-c-1940-frank-keaneFree Image from public domain license
Editable women's t-shirt mockup fashion design
Editable women's t-shirt mockup fashion design
https://www.rawpixel.com/image/12341918/editable-womens-t-shirt-mockup-fashion-designView license
Dress with Cape Collar (1935/1942) by Mina Lowry
Dress with Cape Collar (1935/1942) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10060317/dress-with-cape-collar-19351942-mina-lowryFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper design
Watercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11445504/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView license
Child's Coat (c. 1940) by Lillian Causey
Child's Coat (c. 1940) by Lillian Causey
https://www.rawpixel.com/image/10085574/childs-coat-c-1940-lillian-causeyFree Image from public domain license
Watercolor bride at balcony, editable remix design
Watercolor bride at balcony, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10197654/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license
Dressing Gown (c. 1936) by Jean Peszel
Dressing Gown (c. 1936) by Jean Peszel
https://www.rawpixel.com/image/10065809/dressing-gown-c-1936-jean-peszelFree Image from public domain license