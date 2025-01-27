Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartwatercolourbuildingpublic domainpaintingsarchitecturelamphomeHome Savings bank (c. 1940) by William O FletcherOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 876 pxHigh Resolution (HD) 4096 x 2989 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarEditable colorful watercolor house design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15339085/editable-colorful-watercolor-house-design-element-setView licenseSafe Bank (c. 1940) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10086671/safe-bank-c-1940-william-fletcherFree Image from public domain licenseBlissful home Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12986077/blissful-home-facebook-post-templateView licenseToy Bank: "Waste Not - Want Not" (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10082045/toy-bank-waste-not-want-not-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseWatercolor mansion, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10203271/watercolor-mansion-editable-remix-designView licenseRed School House Bank (c. 1937) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10076744/red-school-house-bank-c-1937-william-fletcherFree Image from public domain licenseWatercolor mansion, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10381703/watercolor-mansion-editable-remix-designView license"City Bank" Toy Bank (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10078425/city-bank-toy-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseEditable watercolor mansion in countryside, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11453594/editable-watercolor-mansion-countryside-desktop-wallpaper-designView licensePenny Bank (c. 1939) by Samuel O Kleinhttps://www.rawpixel.com/image/10084208/penny-bank-c-1939-samuel-kleinFree Image from public domain licenseWatercolor mansion, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10203290/watercolor-mansion-editable-remix-designView licenseToy Bank (c. 1940) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10086997/toy-bank-c-1940-william-fletcherFree Image from public domain licenseEditable watercolor mansion in countryside, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11453572/editable-watercolor-mansion-countryside-desktop-wallpaper-designView licenseState Bank #2 (c. 1939) by Clementine Fossekhttps://www.rawpixel.com/image/10084746/state-bank-c-1939-clementine-fossekFree Image from public domain licenseWatercolor mansion, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10381674/watercolor-mansion-editable-remix-designView licenseSoldier in Khaki Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10081710/soldier-khaki-coin-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseEditable colorful watercolor house design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15339090/editable-colorful-watercolor-house-design-element-setView licenseFoot Warmer (c. 1937) by William Paul Childershttps://www.rawpixel.com/image/10074948/foot-warmer-c-1937-william-paul-childersFree Image from public domain licenseWatercolor building, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10361310/watercolor-building-editable-remix-designView licenseBank: Statue of Liberty (c. 1940) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10085396/bank-statue-liberty-c-1940-william-fletcherFree Image from public domain licenseWatercolor building, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11451349/watercolor-building-editable-desktop-wallpaper-designView licenseIndian Chief Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10080298/indian-chief-coin-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain licenseWatercolor building, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10198998/watercolor-building-editable-remix-designView licenseOwl on Log Bank (c. 1937) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10076026/owl-log-bank-c-1937-william-fletcherFree Image from public domain licenseMansion in countryside mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10381704/mansion-countryside-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseTammany Toy Bank (c. 1937) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10077580/tammany-toy-bank-c-1937-william-fletcherFree Image from public domain licenseChildren's book poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13273057/childrens-book-poster-templateView licenseCast Iron Window Lintel (c. 1937) by William Kerbyhttps://www.rawpixel.com/image/10073491/cast-iron-window-lintel-c-1937-william-kerbyFree Image from public domain licenseBedroom decor Instagram post template, editable mid century modern designhttps://www.rawpixel.com/image/18610017/bedroom-decor-instagram-post-template-editable-mid-century-modern-designView licenseWall Bracket (1935/1942) by Edward Jewetthttps://www.rawpixel.com/image/10063643/wall-bracket-19351942-edward-jewettFree Image from public domain licenseWatercolor building & flower, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10363338/watercolor-building-flower-editable-remix-designView licenseAmana Stove (c. 1940) by Raymond Neumannhttps://www.rawpixel.com/image/10085327/amana-stove-c-1940-raymond-neumannFree Image from public domain licenseWatercolor building & flower, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10200191/watercolor-building-flower-editable-remix-designView licenseToy Bank (c. 1937) by Florian Rokitahttps://www.rawpixel.com/image/10077717/toy-bank-c-1937-florian-rokitaFree Image from public domain licenseChristmas decor Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12612037/christmas-decor-instagram-post-template-editable-textView licenseFireman's Candle Lamp (c. 1940) by Raymond Manupellihttps://www.rawpixel.com/image/10085836/firemans-candle-lamp-c-1940-raymond-manupelliFree Image from public domain licenseEmotional support animal Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12599990/emotional-support-animal-instagram-post-template-editable-textView licenseTankard (c. 1940) by Hester Duanyhttps://www.rawpixel.com/image/10086933/tankard-c-1940-hester-duanyFree Image from public domain licenseMansion in countryside mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10381676/mansion-countryside-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseIron Bank (c. 1942) by Stella Mosherhttps://www.rawpixel.com/image/10088606/iron-bank-c-1942-stella-mosherFree Image from public domain license