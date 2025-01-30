rawpixel
Edit ImageCrop
Infant's High Chair (1940) by Isidore Sovensky
Save
Edit Image
artwatercolourfurniturepublic domainpaintingschairphotoantique
Vintage chair collage illustration editable design
Vintage chair collage illustration editable design
https://www.rawpixel.com/image/12623131/vintage-chair-collage-illustration-editable-designView license
Bedside Table (1940) by Isidore Sovensky
Bedside Table (1940) by Isidore Sovensky
https://www.rawpixel.com/image/10085416/bedside-table-1940-isidore-sovenskyFree Image from public domain license
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059564/victorian-furniture-editable-home-decor-design-set-remixed-rawpixelView license
Sideboard (1940) by Isidore Sovensky
Sideboard (1940) by Isidore Sovensky
https://www.rawpixel.com/image/10086721/sideboard-1940-isidore-sovenskyFree Image from public domain license
Flea market Instagram story template, editable text
Flea market Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11758528/flea-market-instagram-story-template-editable-textView license
Sideboard Table (1940) by Isidore Sovensky
Sideboard Table (1940) by Isidore Sovensky
https://www.rawpixel.com/image/10086720/sideboard-table-1940-isidore-sovenskyFree Image from public domain license
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView license
Table (1940) by Isidore Sovensky
Table (1940) by Isidore Sovensky
https://www.rawpixel.com/image/10086920/table-1940-isidore-sovenskyFree Image from public domain license
Minimal living room interior mockup, editable design
Minimal living room interior mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12670681/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView license
Wing Chair (c. 1941) by Isidore Sovensky
Wing Chair (c. 1941) by Isidore Sovensky
https://www.rawpixel.com/image/10088398/wing-chair-c-1941-isidore-sovenskyFree Image from public domain license
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView license
Desk (c. 1939) by Isidore Sovensky
Desk (c. 1939) by Isidore Sovensky
https://www.rawpixel.com/image/10083286/desk-c-1939-isidore-sovenskyFree Image from public domain license
Flea market Instagram post template, editable text
Flea market Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11496071/flea-market-instagram-post-template-editable-textView license
Chest of Drawers (c. 1939) by Isidore Sovensky
Chest of Drawers (c. 1939) by Isidore Sovensky
https://www.rawpixel.com/image/10083022/chest-drawers-c-1939-isidore-sovenskyFree Image from public domain license
Activated Summer Instagram post template
Activated Summer Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14571793/activated-summer-instagram-post-templateView license
Lowboy (c. 1939) by Isidore Sovensky
Lowboy (c. 1939) by Isidore Sovensky
https://www.rawpixel.com/image/10083961/lowboy-c-1939-isidore-sovenskyFree Image from public domain license
Baroque armchair
Baroque armchair
https://www.rawpixel.com/image/14996509/baroque-armchairView license
Hanging Corner Cupboard (1941) by Harry Eisman and Isidore Sovensky
Hanging Corner Cupboard (1941) by Harry Eisman and Isidore Sovensky
https://www.rawpixel.com/image/10087804/hanging-corner-cupboard-1941-harry-eisman-and-isidore-sovenskyFree Image from public domain license
Antique furniture auction Instagram post template, editable text
Antique furniture auction Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12614776/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-textView license
Lowboy (1938) by Isidore Sovensky
Lowboy (1938) by Isidore Sovensky
https://www.rawpixel.com/image/10080536/lowboy-1938-isidore-sovenskyFree Image from public domain license
Antique furniture auction Instagram post template, editable text and design
Antique furniture auction Instagram post template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/18589486/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-text-and-designView license
Court Cupboard (c. 1937) by Lawrence Phillips and Isidore Sovensky
Court Cupboard (c. 1937) by Lawrence Phillips and Isidore Sovensky
https://www.rawpixel.com/image/10074023/court-cupboard-c-1937-lawrence-phillips-and-isidore-sovenskyFree Image from public domain license
Relax Instagram post template
Relax Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14571816/relax-instagram-post-templateView license
Chest with Drawers (c. 1937) by Isidore Sovensky
Chest with Drawers (c. 1937) by Isidore Sovensky
https://www.rawpixel.com/image/10073630/chest-with-drawers-c-1937-isidore-sovenskyFree Image from public domain license
Watercolor armchair design element set, editable design
Watercolor armchair design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16239359/watercolor-armchair-design-element-set-editable-designView license
Roundabout Chair (c. 1940) by Harry Eisman
Roundabout Chair (c. 1940) by Harry Eisman
https://www.rawpixel.com/image/10086637/roundabout-chair-c-1940-harry-eismanFree Image from public domain license
Vintage leather armchair element, editable design set
Vintage leather armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990203/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView license
Chair (frame) (c. 1940) by George C Brown
Chair (frame) (c. 1940) by George C Brown
https://www.rawpixel.com/image/10085549/chair-frame-c-1940-george-brownFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990205/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Armchair (1940) by Harry Eisman
Armchair (1940) by Harry Eisman
https://www.rawpixel.com/image/10085357/armchair-1940-harry-eismanFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990206/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Rocker (c. 1940) by Grace Thomas
Rocker (c. 1940) by Grace Thomas
https://www.rawpixel.com/image/10086612/rocker-c-1940-grace-thomasFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994520/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Sofa (1940) by Rolland Livingstone
Sofa (1940) by Rolland Livingstone
https://www.rawpixel.com/image/10086781/sofa-1940-rolland-livingstoneFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994504/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Dining Room Chair (c. 1940) by Sarkis Erganian
Dining Room Chair (c. 1940) by Sarkis Erganian
https://www.rawpixel.com/image/10085623/dining-room-chair-c-1940-sarkis-erganianFree Image from public domain license
Vintage leather armchair element, editable design set
Vintage leather armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14989178/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView license
Writing Armchair (1940) by Rolland Livingstone
Writing Armchair (1940) by Rolland Livingstone
https://www.rawpixel.com/image/10087260/writing-armchair-1940-rolland-livingstoneFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14989181/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Chair and Tapestry (1940) by Edith Olney
Chair and Tapestry (1940) by Edith Olney
https://www.rawpixel.com/image/10085554/chair-and-tapestry-1940-edith-olneyFree Image from public domain license