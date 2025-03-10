rawpixel
Edit ImageCrop
Iron Toy Bank (c. 1940) by Sarkis Erganian
Save
Edit Image
spacefacepersonartwatercolourmanpublic domainadult
Watercolor girls in a park, editable remix design
Watercolor girls in a park, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10195839/watercolor-girls-park-editable-remix-designView license
Cast Iron Bank: Merry go Round (c. 1940) by Sarkis Erganian
Cast Iron Bank: Merry go Round (c. 1940) by Sarkis Erganian
https://www.rawpixel.com/image/10085534/cast-iron-bank-merry-round-c-1940-sarkis-erganianFree Image from public domain license
Watercolor girls in a park, editable remix design
Watercolor girls in a park, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10389017/watercolor-girls-park-editable-remix-designView license
Grease Lamp (c. 1939) by Sarkis Erganian
Grease Lamp (c. 1939) by Sarkis Erganian
https://www.rawpixel.com/image/10083657/grease-lamp-c-1939-sarkis-erganianFree Image from public domain license
Watercolor girls picnic in a park, editable desktop wallpaper design
Watercolor girls picnic in a park, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11455937/watercolor-girls-picnic-park-editable-desktop-wallpaper-designView license
Coverlet (c. 1940) by Sarkis Erganian
Coverlet (c. 1940) by Sarkis Erganian
https://www.rawpixel.com/image/10089291/coverlet-c-1940-sarkis-erganianFree Image from public domain license
Law firm services poster template, editable text and design
Law firm services poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12499704/law-firm-services-poster-template-editable-text-and-designView license
Dove (c. 1940) by Sarkis Erganian
Dove (c. 1940) by Sarkis Erganian
https://www.rawpixel.com/image/10085690/dove-c-1940-sarkis-erganianFree Image from public domain license
Businessman holding megaphone, editable vintage. Remixed by rawpixel.
Businessman holding megaphone, editable vintage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9505238/businessman-holding-megaphone-editable-vintage-remixed-rawpixelView license
Flatiron (c. 1941) by Sarkis Erganian
Flatiron (c. 1941) by Sarkis Erganian
https://www.rawpixel.com/image/10087770/flatiron-c-1941-sarkis-erganianFree Image from public domain license
Art & culture magazine poster template, editable text and design
Art & culture magazine poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12488390/art-culture-magazine-poster-template-editable-text-and-designView license
Toy Bank (1935/1942) by Sarkis Erganian
Toy Bank (1935/1942) by Sarkis Erganian
https://www.rawpixel.com/image/10063584/toy-bank-19351942-sarkis-erganianFree Image from public domain license
3D female teacher in class editable remixed by rawpixel
3D female teacher in class editable remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/13087986/female-teacher-class-editable-remixed-rawpixelView license
Armoire (c. 1939) by Sarkis Erganian
Armoire (c. 1939) by Sarkis Erganian
https://www.rawpixel.com/image/10082529/armoire-c-1939-sarkis-erganianFree Image from public domain license
Journalist resume template, editable design
Journalist resume template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12435171/journalist-resume-template-editable-designView license
Wooden Spoon Rack (c. 1941) by Sarkis Erganian
Wooden Spoon Rack (c. 1941) by Sarkis Erganian
https://www.rawpixel.com/image/10088417/wooden-spoon-rack-c-1941-sarkis-erganianFree Image from public domain license
Watercolor boys at beach, editable remix design
Watercolor boys at beach, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10381749/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView license
Silk Gown (Detail) (c. 1940) by Lester Kausch
Silk Gown (Detail) (c. 1940) by Lester Kausch
https://www.rawpixel.com/image/10086737/silk-gown-detail-c-1940-lester-kauschFree Image from public domain license
Men's face wash Instagram post template
Men's face wash Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/13118468/mens-face-wash-instagram-post-templateView license
Toy Bank (c. 1937) by Florian Rokita
Toy Bank (c. 1937) by Florian Rokita
https://www.rawpixel.com/image/10077717/toy-bank-c-1937-florian-rokitaFree Image from public domain license
Watercolor boys at beach, editable remix design
Watercolor boys at beach, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10710160/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView license
Civil War Soldier (c. 1940) by Mina Lowry
Civil War Soldier (c. 1940) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10089136/civil-war-soldier-c-1940-mina-lowryFree Image from public domain license
Watercolor boys at beach, editable remix design
Watercolor boys at beach, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10238443/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView license
Iron Negro Bank (c. 1940) by Paul Poffinbarger
Iron Negro Bank (c. 1940) by Paul Poffinbarger
https://www.rawpixel.com/image/10086140/iron-negro-bank-c-1940-paul-poffinbargerFree Image from public domain license
Watercolor boys at beach, editable remix design
Watercolor boys at beach, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10710163/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView license
Toy Bank: Stump Speaker (c. 1938) by Pearl Torell
Toy Bank: Stump Speaker (c. 1938) by Pearl Torell
https://www.rawpixel.com/image/10082064/toy-bank-stump-speaker-c-1938-pearl-torellFree Image from public domain license
Editable facial mask mockup fabric design
Editable facial mask mockup fabric design
https://www.rawpixel.com/image/12369275/editable-facial-mask-mockup-fabric-designView license
Fireman's Torch (c. 1937) by Elmer G Anderson
Fireman's Torch (c. 1937) by Elmer G Anderson
https://www.rawpixel.com/image/10074811/firemans-torch-c-1937-elmer-andersonFree Image from public domain license
Volunteer Instagram post template, editable text
Volunteer Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12473398/volunteer-instagram-post-template-editable-textView license
Pa. German Balancing Man (1935/1942) by Mina Lowry
Pa. German Balancing Man (1935/1942) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10061430/pa-german-balancing-man-19351942-mina-lowryFree Image from public domain license
Man holding magnifying glass, entertainment editable collage art. Remixed by rawpixel.
Man holding magnifying glass, entertainment editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9527258/png-aesthetic-beige-blackView license
Garden or Circus Figure (c. 1940) by Robert Barton
Garden or Circus Figure (c. 1940) by Robert Barton
https://www.rawpixel.com/image/10085941/garden-circus-figure-c-1940-robert-bartonFree Image from public domain license
Family fun day Instagram post template, editable text
Family fun day Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12473407/family-fun-day-instagram-post-template-editable-textView license
Plaster Cast Figurine (c. 1940) by Austin L Davison
Plaster Cast Figurine (c. 1940) by Austin L Davison
https://www.rawpixel.com/image/10086488/plaster-cast-figurine-c-1940-austin-davisonFree Image from public domain license
Editable men's cap mockup clothing fashion design
Editable men's cap mockup clothing fashion design
https://www.rawpixel.com/image/12349334/editable-mens-cap-mockup-clothing-fashion-designView license
Cast Iron Dobbie: Jockey (c. 1939) by Paul Poffinbarger
Cast Iron Dobbie: Jockey (c. 1939) by Paul Poffinbarger
https://www.rawpixel.com/image/10082983/cast-iron-dobbie-jockey-c-1939-paul-poffinbargerFree Image from public domain license
South Africa poster template, editable text and design
South Africa poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12488359/south-africa-poster-template-editable-text-and-designView license
Trick Bank (c. 1939) by Edward W Buechner
Trick Bank (c. 1939) by Edward W Buechner
https://www.rawpixel.com/image/10085001/trick-bank-c-1939-edward-buechnerFree Image from public domain license
Blue tie-dye baseball cap mockup, editable design
Blue tie-dye baseball cap mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/10209355/blue-tie-dye-baseball-cap-mockup-editable-designView license
Baseball Player Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcher
Baseball Player Coin Bank (c. 1938) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10078571/baseball-player-coin-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain license