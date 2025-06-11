Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagefacepersonartwatercolourpublic domainpaintingsphotovaseJar (c. 1940) by Isadore GoldbergOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 740 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1973 x 3199 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWatercolor woman at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10308505/watercolor-woman-balcony-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1940) by Isadore Goldberghttps://www.rawpixel.com/image/10089367/crock-c-1940-isadore-goldbergFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10195203/watercolor-victorian-woman-balcony-editable-remix-designView licenseCrock with Cover (c. 1940) by Isadore Goldberghttps://www.rawpixel.com/image/10089374/crock-with-cover-c-1940-isadore-goldbergFree Image from public domain licenseWatercolor woman at balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11441899/watercolor-woman-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseCrock (c. 1940) by Isadore Goldberghttps://www.rawpixel.com/image/10089344/crock-c-1940-isadore-goldbergFree Image from public domain licenseWatercolor woman at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10202883/watercolor-woman-balcony-editable-remix-designView licensePitcher (c. 1939) by Isadore Goldberghttps://www.rawpixel.com/image/10084242/pitcher-c-1939-isadore-goldbergFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10347196/watercolor-victorian-woman-balcony-editable-remix-designView licenseGemel Bottle (c. 1940) by Isadore Goldberghttps://www.rawpixel.com/image/10085944/gemel-bottle-c-1940-isadore-goldbergFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11445504/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseJar (c. 1940) by Carl Buergernisshttps://www.rawpixel.com/image/10086148/jar-c-1940-carl-buergernissFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10197654/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView license"Turk's Head" Mold (c. 1940) by Isadore Goldberghttps://www.rawpixel.com/image/10085311/turks-head-mold-c-1940-isadore-goldbergFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10640113/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseHighboy (c. 1940) by Isadore Goldberghttps://www.rawpixel.com/image/10086032/highboy-c-1940-isadore-goldbergFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10640089/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseJar (1940) by Dorothy Dwinhttps://www.rawpixel.com/image/10086153/jar-1940-dorothy-dwinFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11445506/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseJar (probably 1940) by Aaron Fastovskyhttps://www.rawpixel.com/image/10086168/jar-probably-1940-aaron-fastovskyFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10354711/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseMiniature Crock (c. 1937) by Janet Rizahttps://www.rawpixel.com/image/10075864/miniature-crock-c-1937-janet-rizaFree Image from public domain licenseWoman at balcony mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10309017/woman-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseStone Jar (c. 1940) by Marin J Brighthttps://www.rawpixel.com/image/10086867/stone-jar-c-1940-marin-brightFree Image from public domain licenseWatercolor floral balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10203003/watercolor-floral-balcony-editable-remix-designView licenseInkwell (c. 1940) by Isadore Goldberghttps://www.rawpixel.com/image/10086121/inkwell-c-1940-isadore-goldbergFree Image from public domain licenseWatercolor floral balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10349556/watercolor-floral-balcony-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1936) by Samuel Sulkowitzhttps://www.rawpixel.com/image/10065287/crock-c-1936-samuel-sulkowitzFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10792823/watercolor-victorian-woman-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseWater Jug (c. 1940) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10087112/water-jug-c-1940-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian plant lady, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199907/watercolor-victorian-plant-lady-editable-remix-designView licenseJar (c. 1938) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10080356/jar-c-1938-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian plant lady, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10793053/watercolor-victorian-plant-lady-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1939) by Elsie Weinhttps://www.rawpixel.com/image/10083247/crock-c-1939-elsie-weinFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian plant lady, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10877228/watercolor-victorian-plant-lady-editable-remix-designView licenseJar (c. 1939) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10083836/jar-c-1939-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10877587/watercolor-victorian-woman-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1940) by John Tarantinohttps://www.rawpixel.com/image/10089351/crock-c-1940-john-tarantinoFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10792624/watercolor-victorian-woman-png-element-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1940) by Isadore Goldberghttps://www.rawpixel.com/image/10089364/crock-c-1940-isadore-goldbergFree Image from public domain license