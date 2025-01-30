rawpixel
Edit ImageCrop
Lowboy (1940) by Ferdinand Cartier
Save
Edit Image
artwatercolourfurniturepublic domainpaintingstablephotoantique
Vintage chair collage illustration editable design
Vintage chair collage illustration editable design
https://www.rawpixel.com/image/12623131/vintage-chair-collage-illustration-editable-designView license
Desk (1940) by Ferdinand Cartier
Desk (1940) by Ferdinand Cartier
https://www.rawpixel.com/image/10085610/desk-1940-ferdinand-cartierFree Image from public domain license
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView license
Mixing Table (1940) by Ferdinand Cartier
Mixing Table (1940) by Ferdinand Cartier
https://www.rawpixel.com/image/10086380/mixing-table-1940-ferdinand-cartierFree Image from public domain license
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView license
Cabinet Top Desk (1941) by Ferdinand Cartier
Cabinet Top Desk (1941) by Ferdinand Cartier
https://www.rawpixel.com/image/10087426/cabinet-top-desk-1941-ferdinand-cartierFree Image from public domain license
Van Gogh's sunflowers png, vintage illustration. Remixed by rawpixel.
Van Gogh's sunflowers png, vintage illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12730458/van-goghs-sunflowers-png-vintage-illustration-remixed-rawpixelView license
Chest (c. 1939) by Ferdinand Cartier
Chest (c. 1939) by Ferdinand Cartier
https://www.rawpixel.com/image/10083004/chest-c-1939-ferdinand-cartierFree Image from public domain license
Tutoring sessions Instagram post template, editable text
Tutoring sessions Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12597154/tutoring-sessions-instagram-post-template-editable-textView license
Lowboy (c. 1938) by Isadore Goldberg
Lowboy (c. 1938) by Isadore Goldberg
https://www.rawpixel.com/image/10080539/lowboy-c-1938-isadore-goldbergFree Image from public domain license
Vintage furniture collection Instagram post template
Vintage furniture collection Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12688511/vintage-furniture-collection-instagram-post-templateView license
Lowboy (c. 1936) by Arthur Johnson
Lowboy (c. 1936) by Arthur Johnson
https://www.rawpixel.com/image/10067007/lowboy-c-1936-arthur-johnsonFree Image from public domain license
Watercolor dining table, editable remix design
Watercolor dining table, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10595979/watercolor-dining-table-editable-remix-designView license
Cabinet (1935/1942) by Ferdinand Cartier
Cabinet (1935/1942) by Ferdinand Cartier
https://www.rawpixel.com/image/10059283/cabinet-19351942-ferdinand-cartierFree Image from public domain license
Watercolor dining table, editable remix design
Watercolor dining table, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10277469/watercolor-dining-table-editable-remix-designView license
Lowboy (1938) by Isidore Sovensky
Lowboy (1938) by Isidore Sovensky
https://www.rawpixel.com/image/10080536/lowboy-1938-isidore-sovenskyFree Image from public domain license
Minimal living room interior mockup, editable design
Minimal living room interior mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12670681/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView license
Lowboy (1937) by Alvin M Gully
Lowboy (1937) by Alvin M Gully
https://www.rawpixel.com/image/10075743/lowboy-1937-alvin-gullyFree Image from public domain license
Watercolor fruits, editable remix design
Watercolor fruits, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10892674/watercolor-fruits-editable-remix-designView license
Lowboy (c. 1936) by Alfred Walbeck
Lowboy (c. 1936) by Alfred Walbeck
https://www.rawpixel.com/image/10066990/lowboy-c-1936-alfred-walbeckFree Image from public domain license
Art workshop blog banner template, editable text
Art workshop blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12543046/art-workshop-blog-banner-template-editable-textView license
Highboy (c. 1938) by Ferdinand Cartier
Highboy (c. 1938) by Ferdinand Cartier
https://www.rawpixel.com/image/10080220/highboy-c-1938-ferdinand-cartierFree Image from public domain license
Kid's art class blog banner template, editable text
Kid's art class blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12543017/kids-art-class-blog-banner-template-editable-textView license
Lowboy (c. 1938) by M Rosenshield von Paulin
Lowboy (c. 1938) by M Rosenshield von Paulin
https://www.rawpixel.com/image/10080537/lowboy-c-1938-rosenshield-von-paulinFree Image from public domain license
Flea market Instagram story template, editable text
Flea market Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11758528/flea-market-instagram-story-template-editable-textView license
Cabinet-top Desk Secretary (1937) by Ferdinand Cartier
Cabinet-top Desk Secretary (1937) by Ferdinand Cartier
https://www.rawpixel.com/image/10073283/cabinet-top-desk-secretary-1937-ferdinand-cartierFree Image from public domain license
Editable watercolor dining table at balcony, desktop wallpaper design
Editable watercolor dining table at balcony, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11458781/editable-watercolor-dining-table-balcony-desktop-wallpaper-designView license
Lowboy (c. 1953) by Louis Annino
Lowboy (c. 1953) by Louis Annino
https://www.rawpixel.com/image/10088890/lowboy-c-1953-louis-anninoFree Image from public domain license
3D female teacher in class editable remixed by rawpixel
3D female teacher in class editable remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/13087986/female-teacher-class-editable-remixed-rawpixelView license
Block-front Secretary (walnut) (c. 1940) by John Hall
Block-front Secretary (walnut) (c. 1940) by John Hall
https://www.rawpixel.com/image/10088948/block-front-secretary-walnut-c-1940-john-hallFree Image from public domain license
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059564/victorian-furniture-editable-home-decor-design-set-remixed-rawpixelView license
Lowboy (c. 1939) by Arthur Johnson
Lowboy (c. 1939) by Arthur Johnson
https://www.rawpixel.com/image/10083956/lowboy-c-1939-arthur-johnsonFree Image from public domain license
Blissful home Facebook post template
Blissful home Facebook post template
https://www.rawpixel.com/image/12986077/blissful-home-facebook-post-templateView license
Lowboy (c. 1953) by Isadore Goldberg
Lowboy (c. 1953) by Isadore Goldberg
https://www.rawpixel.com/image/10088877/lowboy-c-1953-isadore-goldbergFree Image from public domain license
Art exhibition Instagram post template
Art exhibition Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14438471/art-exhibition-instagram-post-templateView license
Wash-stand (c. 1940) by Eugene R Szepessy
Wash-stand (c. 1940) by Eugene R Szepessy
https://www.rawpixel.com/image/10087116/wash-stand-c-1940-eugene-szepessyFree Image from public domain license
Baroque armchair
Baroque armchair
https://www.rawpixel.com/image/14996509/baroque-armchairView license
China Cabinet (1936) by Ferdinand Cartier
China Cabinet (1936) by Ferdinand Cartier
https://www.rawpixel.com/image/10065002/china-cabinet-1936-ferdinand-cartierFree Image from public domain license
Earth tone bauhaus wall editable mockup
Earth tone bauhaus wall editable mockup
https://www.rawpixel.com/image/12497717/earth-tone-bauhaus-wall-editable-mockupView license
Court Cupboard (c. 1940) by Leo Drozdoff
Court Cupboard (c. 1940) by Leo Drozdoff
https://www.rawpixel.com/image/10089206/court-cupboard-c-1940-leo-drozdoffFree Image from public domain license