Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartwatercolourfurniturepublic domainpaintingstableelectronicsdeskMixing Table (1940) by Ferdinand CartierOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 1114 pxHigh Resolution (HD) 3577 x 3321 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar3D female teacher in class editable remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/13087986/female-teacher-class-editable-remixed-rawpixelView licenseDesk (1940) by Ferdinand Cartierhttps://www.rawpixel.com/image/10085610/desk-1940-ferdinand-cartierFree Image from public domain licenseWoman working on laptop , editable oil paintinghttps://www.rawpixel.com/image/12785638/woman-working-laptop-editable-oil-paintingView licenseLowboy (1940) by Ferdinand Cartierhttps://www.rawpixel.com/image/10086286/lowboy-1940-ferdinand-cartierFree Image from public domain licenseWoman working on laptop , editable oil paintinghttps://www.rawpixel.com/image/12790336/woman-working-laptop-editable-oil-paintingView licenseCabinet Top Desk (1941) by Ferdinand Cartierhttps://www.rawpixel.com/image/10087426/cabinet-top-desk-1941-ferdinand-cartierFree Image from public domain licenseBurnout & stress Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12597104/burnout-stress-instagram-post-template-editable-textView licenseSideboard (1940) by Isidore Sovenskyhttps://www.rawpixel.com/image/10086721/sideboard-1940-isidore-sovenskyFree Image from public domain licenseTutoring sessions Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12597154/tutoring-sessions-instagram-post-template-editable-textView licenseTable (1940) by Isidore Sovenskyhttps://www.rawpixel.com/image/10086920/table-1940-isidore-sovenskyFree Image from public domain licenseDiverse business eople in a meeting remixhttps://www.rawpixel.com/image/14972894/diverse-business-eople-meeting-remixView licenseWash-stand (c. 1940) by Eugene R Szepessyhttps://www.rawpixel.com/image/10087116/wash-stand-c-1940-eugene-szepessyFree Image from public domain licenseEditable laptop screen mockuphttps://www.rawpixel.com/image/10929853/editable-laptop-screen-mockupView licenseCabinet (1935/1942) by Ferdinand Cartierhttps://www.rawpixel.com/image/10059283/cabinet-19351942-ferdinand-cartierFree Image from public domain licenseLaptop screen mockup, editable product designhttps://www.rawpixel.com/image/14802118/laptop-screen-mockup-editable-product-designView licenseSewing Table (1935/1942) by Ferdinand Cartierhttps://www.rawpixel.com/image/10069596/sewing-table-19351942-ferdinand-cartierFree Image from public domain licenseArt exhibition Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14438471/art-exhibition-instagram-post-templateView licenseCourt Cupboard (c. 1940) by Leo Drozdoffhttps://www.rawpixel.com/image/10089206/court-cupboard-c-1940-leo-drozdoffFree Image from public domain licenseDiverse business people having meeting remixhttps://www.rawpixel.com/image/14925592/diverse-business-people-having-meeting-remixView licenseChest (c. 1939) by Ferdinand Cartierhttps://www.rawpixel.com/image/10083004/chest-c-1939-ferdinand-cartierFree Image from public domain licenseStartup business man working on laptophttps://www.rawpixel.com/image/14915583/startup-business-man-working-laptopView licenseTable (Drop-leaf) (1936) by Nicholas Acamporahttps://www.rawpixel.com/image/10072013/table-drop-leaf-1936-nicholas-acamporaFree Image from public domain licenseUntil next time mobile wallpaper templatehttps://www.rawpixel.com/image/14816049/until-next-time-mobile-wallpaper-templateView licenseLow Boy (c. 1940) by Frank Wengerhttps://www.rawpixel.com/image/10086294/low-boy-c-1940-frank-wengerFree Image from public domain licenseLaptop screen mockup, digital devicehttps://www.rawpixel.com/image/7509805/laptop-screen-mockup-digital-deviceView licenseCabinet-top Desk Secretary (1937) by Ferdinand Cartierhttps://www.rawpixel.com/image/10073283/cabinet-top-desk-secretary-1937-ferdinand-cartierFree Image from public domain licenseLaptop screen editable mockup, digital devicehttps://www.rawpixel.com/image/12124035/laptop-screen-editable-mockup-digital-deviceView licenseSideboard (1935/1942) by Harry Eismanhttps://www.rawpixel.com/image/10062921/sideboard-19351942-harry-eismanFree Image from public domain licensePainting club Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14438461/painting-club-instagram-post-templateView licenseLowboy (c. 1939) by Isidore Sovenskyhttps://www.rawpixel.com/image/10083961/lowboy-c-1939-isidore-sovenskyFree Image from public domain licenseLaptop screen mockup, workspace, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7419380/laptop-screen-mockup-workspace-editable-designView licenseConsole Table (c. 1953) by Ferdinand Cartierhttps://www.rawpixel.com/image/10088825/console-table-c-1953-ferdinand-cartierFree Image from public domain licenseArt & flower Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14492438/art-flower-instagram-post-templateView licenseSheraton Mahogany Sewing Table (1935/1942) by Ferdinand Cartierhttps://www.rawpixel.com/image/10062889/sheraton-mahogany-sewing-table-19351942-ferdinand-cartierFree Image from public domain licenseDiverse business people having meeting remixhttps://www.rawpixel.com/image/14925593/diverse-business-people-having-meeting-remixView licenseSpice Box (c. 1940) by Frank Budashhttps://www.rawpixel.com/image/10086794/spice-box-c-1940-frank-budashFree Image from public domain licenseOverworking app ad Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12597168/overworking-app-instagram-post-template-editable-textView licenseDrop Leaf Table (1936) by Frank Wengerhttps://www.rawpixel.com/image/10065828/drop-leaf-table-1936-frank-wengerFree Image from public domain licensePicture frame mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10235728/picture-frame-mockup-editable-designView licenseWooden Chest (c. 1938) by Emile Cerohttps://www.rawpixel.com/image/10082357/wooden-chest-c-1938-emile-ceroFree Image from public domain license