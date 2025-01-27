rawpixel
Mixing Table (1940) by Ferdinand Cartier
artwatercolourfurniturepublic domainpaintingstableelectronicsdesk
3D female teacher in class editable remixed by rawpixel
Desk (1940) by Ferdinand Cartier
Woman working on laptop , editable oil painting
Lowboy (1940) by Ferdinand Cartier
Woman working on laptop , editable oil painting
Cabinet Top Desk (1941) by Ferdinand Cartier
Burnout & stress Instagram post template, editable text
Sideboard (1940) by Isidore Sovensky
Tutoring sessions Instagram post template, editable text
Table (1940) by Isidore Sovensky
Diverse business eople in a meeting remix
Wash-stand (c. 1940) by Eugene R Szepessy
Editable laptop screen mockup
Cabinet (1935/1942) by Ferdinand Cartier
Laptop screen mockup, editable product design
Sewing Table (1935/1942) by Ferdinand Cartier
Art exhibition Instagram post template
Court Cupboard (c. 1940) by Leo Drozdoff
Diverse business people having meeting remix
Chest (c. 1939) by Ferdinand Cartier
Startup business man working on laptop
Table (Drop-leaf) (1936) by Nicholas Acampora
Until next time mobile wallpaper template
Low Boy (c. 1940) by Frank Wenger
Laptop screen mockup, digital device
Cabinet-top Desk Secretary (1937) by Ferdinand Cartier
Laptop screen editable mockup, digital device
Sideboard (1935/1942) by Harry Eisman
Painting club Instagram post template
Lowboy (c. 1939) by Isidore Sovensky
Laptop screen mockup, workspace, editable design
Console Table (c. 1953) by Ferdinand Cartier
Art & flower Instagram post template
Sheraton Mahogany Sewing Table (1935/1942) by Ferdinand Cartier
Diverse business people having meeting remix
Spice Box (c. 1940) by Frank Budash
Overworking app ad Instagram post template, editable text
Drop Leaf Table (1936) by Frank Wenger
Picture frame mockup, editable design
Wooden Chest (c. 1938) by Emile Cero
